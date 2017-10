Prăbuşirea TREFO. Octombrie, ultimul vals

Fondată în 1955 sub denumirea de “Întreprinderea de sârmă, cuie şi lanţuri Galaţi” (ISCL), societatea TREFO SA livrează în anul 1957 primele cantităţi de cuie şi în următorul an produce lanţul industrial. Din 1963 începe fabricarea primelor cantităţi de lanţ naval şi sârmă zincată la cald – aşa scrie pe site-ul societăţii TREFO SA (CUI: 1637878), care din 2016 are sediul la Brăila, iar din septembrie 2012 este sub incidenţa Legii insolvenţei.

Ajunsă pe mâna italianului Saverio FRISARDI (61 de ani) prin ceea ce oficial s-a numit privatizare, TREFO SA a înregistrat rezultate pozitive până în 2008, an încheiat cu un profit net de 5,92 milioane lei, la o cifră de afaceri record, de 192,3 milioane lei, performanţe obţinute cu 134 de angajaţi. În ceea ce priveşte privatizarea, trebuie menţionat faptul că societatea UKROM INTERTRADE SRL Galaţi (CUI: 10061692), deţinută de macaronar, a preluat pachetul majoritar de acţiuni la TREFO SA în 2002, an în care a avut doi angajaţişi a raportat o cifră de afaceri de 109.299 lei şi pierderi de 243.469 lei. În acelaşi an, fabrica de sârmă şi cuie din Galaţi avea peste 500 de angajaţi.

Pe 17 septembrie 2012, la propria cerere, fosta ISCL intră în procedură generală de insolvenţă – Dosarul nr.7111/121/2012, iar tabelul definitiv al creanţelor în baza căruia a fost elaborat planul de reorganizare arată că datoriile TREFO SA erau de 43.547.212,48 lei, cu menţiunea că două creanţe ale DGFP Galaţi, în cuantum de 1.277.418 lei (597.203 lei creanţă garantată + 680.215 lei creanţă bugetară) au fost înscrise sub condiţie, sumele respective fiind contestate de debitoare.

Administratorul judiciar C.I.I. ZOICA FLORIN ION a elaborat un plan de reorganizare teoretic ambiţios, care prevedea plata tuturor datoriilor în termen de maxim 4 ani, dar cu nişte şmecherii în programul de plăţi:

• creanţele salariale, de numai 25.328 lei urmau să se achite în luna a 7-a după confirmarea planului de reorganizare

• creanţele garantate urmau să se achite începând cu luna a 7-a după confirmarea planului în 30 de rate lunare

• creanţele bugetare urmau să se achite începând cu luna a 7-a după confirmarea planului în 36 de rate lunare (asta în condiţiile în care prelungirea planului la 4 ani trebuia votată de creditori)

• creanţele Fiscului nu se încadrau în regulile de mai sus, ci “se provizionează având în vedere faptul că până la depunerea planului de reorganizare nu a fost clarificată situaţia acestor creanţe”

• 81 de creditori chirografari, care aveau de încasat 2.589.134,59 lei, urmau să-şi primească banii în rate lunare, începând cu luna a 24-a de la confirmarea planului de reorganizare

• pentru creditorul majoritar COUTINHO & FERROSTAAL GMBH (Germania), “suma de 36.170.628,33 lei se va achita pe baza unei convenţii de eşalonare separate, după achitarea creanţelor garantate şi bugetare”.

Fiscul din Galaţi a cerut falimentul şi apoi a spus: “Cine, eu? Nu ştiu nimic, întrebaţi la Brăila!”

Încă de pe 1 septembrie 2015, AJFP Galaţi a formulat cerere de deschidere a procedurii falimentului debitoarei, precizând că TREFO SA nu respectă planul de reorganizare şi nu-şi achită nici datoriile curente. Problema mare pentru fabrica de sârmă a fost reprezentată de cele două creanţe “sub condiţie” ale Fiscului, care au fost validate de instanţă şi, prin urmare, ar fi trebuit achitate în cadrul planului de reorganizare.

Cererea AJFP Galaţi de deschidere a falimentului a fost respinsă în prima instanţă, dar “prin decizia civilă nr.35/24.02.2016 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul creditoarei AJFP Galaţi, a fost casată sentinţa şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, în vederea deschiderii procedurii falimentului“.

Deşi decizia Curţii de Apel Galaţi este din februarie 2016 şi este “obligatorie pentru judecătorul fondului“, a fost pusă în aplicare după mai bine de un an şi jumătate, timp în care s-a recurs la tot felul de tertipuri: judecătorul a făcut cerere de abţinere, sediul social a fost mutat… iar Fiscul din Galaţi a zis că nu mai are treabă cu firma şi să fie întrebaţi finanţiştii din Brăila dacă au de recuperat ceva de la TREFO SA!

În cele din urmă, pe 12 septembrie 2017, judecătorul sindic Sorina Mihaela LUCHIAN de la Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii de faliment, decizie la care probabil a contat faptul că ultimele plăţi ale debitoarei către creditori au fost efectuate în iulie 2016! Sentinţa din 12 septembrie 2017 este executorie, dar poate fi atacată “cu recurs în 7 zile de la comunicare“.

În funcţia de lichidator judiciar a fost desemnat administratorul judiciar de până acum, C.I.I. ZOICA FLORIN ION, iar data de 28 octombrie 2017 a fost stabilită drept termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii.

Chiar dacă probabil debitoarea va recurge şi la ultima posibilitate oferită de lege – recursul, nu cred că va reuşi altceva decât să prelungească agonia (financiară) cu câteva luni. Ţinând cont de evoluţia economiei post-decembriste, de mirare nu e că TREFO SA se închide, ci că… se închide abia acum!