Acestea sunt daune moratorii şi vor merge la Braniştea.

Butonând pe site-ul instanţelor din Galaţi, am observat cu stupoare o sumă foarte mare stabilită de o instanţă gălăţeană, în speţă Judecătoria Galaţi, în sarcina unei firme aflată pe platforma comercială Galgros. Este vorba de firma Comrimet SA Galaţi, aflată sub controlul răposatului Chelu Cătălin, firmă al cărei control este momentan foarte disputat. Conform Încheierii de executare silită 8321/2019 22.10.2019 din dosarul nr. 20068/233/2019 Judecătoria Galaţi, un gălăţean din comuna Braniştea, Răileanu Robert George, are de primit daune moratorii de 632.000 euro stabilite până la data pronunţării acestei Încheieri, ba mai mult, instanţa a stabilit şi plata în continuare a 2.000 euro pentru fiecare zi întârziere până la predarea unor documente.

Iată cum sună devastatoarea Încheiere ce atacă „puşculiţa” Comrimet SA Galaţi:

„Tip solutie: Admite cererea

Soluţia pe scurt: Admite cererea de încuviinţare executare silită formulată de BEJ Postelnicu Ştefan, cu sediul în Galaţi, Regiment 11 Siret, nr. 43, bl. E9, ap. 2, judeţul Galaţi, pentru Răileanu George Robert, cu sediul în com. Braniştea, Şerbeştii Noi, nr. 11, judeţul GALAŢI în contradictoriu cu Comrimet SA. Încuviinţează executarea silită simultană/succesivă, prin toate modalităţile prevăzute de lege a titlului executoriu reprezentat de: Contract de vânzare autentificat sub nr. 2639/29.10.2018 de Societatea profesională notarială Petrea Constantin şi Petrea Ana Maria până la concurenţa sumei de 632.000 euro cu titlu de daune moratorii aferente perioadei 03.12.2018-15.10.2019 şi în continuare daune moratorii de 2.000 euro pentru fiecare zi de întârziere până la predarea documentelor pentru radierea ipotecii înscrise în CF, urmând a se recupera şi cheltuielile de executare. Autorizează BEJ Postelnicu Ştefan, pentru Răileanu George Robert să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinsă în titlul executoriu menţionat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.10.2019 Document: Încheiere – de executare silită 8321/2019 22.10.2019”

Ce mister se ascunde în spatele tranzacţiei dintre Comrimet şi acest domn Răileanu George, nu ştim momentan, vom afla şi vom reveni. Un fapt este cert: s-a suspendat executarea silită şi va urma verdictul Judecătoriei Galaţi privind contestaţia formulată de Comrimet SA Galaţi. Vă ţinem la curent cu verdictul instanţei. Merită atenţia, având în vedere că nu prea am auzit de-a lungul timpului, prin instanţele gălăţene, despre acordarea unor asemenea daune moratorii.