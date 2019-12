Primăriei i s-a manglit un teren de 540 – 800 de euro!

Dar nimeni dintre atârnaţii cu salarii penibil de mari, susţinute şi de normă de hrană nu a observat. Leneşii de la patrimoniul public şi privat al Primăriei Galaţi îşi admiră între ei ţoalele de firmă şi se fâţâie pe vastele holuri ale noului stabiliment în loc să-şi facă datoria în a observa că le-a fost şutit gălăţenilor un teren în suprafaţă de 2704 mp, situat în strada Crizantemelor nr. 6, unde valoarea de piaţă a unui mp de teren este de cel puţin 200 de euro. Noi am atras atenţia în ultima ediţie a lunii noiembrie a Impact-est că lichidatorul falitei Apaterm pregăteşte un răsunător tun imobiliar pentru un dezvoltator imobiliar care poate edifica aici două blocuri de locuinţe a câte zece etaje. Iată, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) nr. 2061/31.10.2019, lichidatorul constănţean CC INSOL SPRL Constanţa – Filiala Galaţi şi un altul din Bucureşti, publică faptul că Primăria Galaţi are în patrimoniu un teren la Apaterm în suprafaţă de 4.505 mp, al cărei valoare de piaţă sare de 900.000 de euro.

În urma atenţionărilor din Impact-est, funcţionarii din turma primarului Pucheanu nu s-au învrednicit să se trezească din reveria vieţii de şobolan pe siloz, aşa că Primăria pierde 2704 mp şi rămâne doar cu 1801 mp de teren, reprezentând, probabil, terenul de sub sediul roşu-pesede de sub sediul Apaterm-Calorgal.

Dovada poate fi găsită, băi, atârnaţilor, în BPI nr. 22778/29.11.2019, adică după apariţia Impact-est, în care, la ultimul punct (punctul „C”) este prezentată referirea la bunurile rămase în patrimoniul debitoarei Apaterm. Printre lopeţi, cutii cu nisip, stingătoare de incendiu şi târnăcoape, apare şi ştirea manglirii suprafeţei de 2704 mp teren situat la kilometrul geometric zero al Galaţiului: „teren cu construcţii în suprafaţă de 1801 mp situat în Galaţi str. Crizantemelor nr. 6”. Iată cum numai într-o lună de zile de la publicarea celor două BPI la care am făcut referire, Primăria rămâne cu doar 1801 mp teren, din 4.505 mp.

Domnule Instituţie Primar, este cazul să denunţaţi public cine se face vinovat de această şterpelire a patrimoniului Galaţiului!