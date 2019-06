• Gruparea Chelu s-a împotmolit în plasa de la ..Plase Pescăreşti! • Miza a fost uriaşă, 2 hectare de teren intravilan în centrul Galaţiului, adică vreo 5-6 milioane de euro! •

Marţi, 4 iunie 2019, la sediul SC Plase Pescăreşti SA Galaţi a avut loc Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor, vizând aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2018 şi descărcarea de gestiune a administratorilor. De reţinut este faptul că această societate gălăţeană, cotropită de Chelu şi ai săi în urmă cu aproape zece ani, a reuşit după decesul acestuia să iasă de sub tutela grupului Chelu. Performanţa este un caz unic în judeţul Galaţi şi merită a fi reţinut că acest lucru se datorează perseverenţei fostului director economic Petrică Munteanu, personaj ce s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru colţii grupării Chelu. Odată preluată conducerea acestei societăţi de către dl Munteanu, s-a trecut la auditarea societăţii pentru a vedea care sunt urmările uriaşului tsunami care a trecut prin firmă şi care a produs prejudicii cum rar se pot întâlni într-o societate normală. Lipsa multor acte, altele întocmite „strâmb”, înregistrări contabile fără documente justificative şi multe alte asemenea au contribuit la îngreunarea determinării exacte a uriaşului prejudiciu făcut de grupul Chelu. Un lucru este clar: s-a creat o pagubă uriaşă ce încă nu poate fi estimată la valoarea exactă şi s-au acumulat datorii uriaşe către terţi şi bugetul statului. Cert ar fi faptul că pe masa procurorilor D.I.I.C.O.T Bucureşti se află un amplu dosar de cercetare penală, care nu prea ştim cum şi când se va finaliza, cunoscând cum s-a mişcat această instituţie până acum în ce priveşte gruparea Chelu.

Salt uriaş: de la pierderi cu 6 cifre la profit cu 6 cifre!

Revenind la zi, am luat la cunoştinţă din raportul prezentat de administratori că în anul financiar 2018 societatea a realizat o performanţă deosebită şi anume un profit net de 566.543 lei. Veniturile societăţii au crescut an de an, ajungând în 2018 la 1.697.719 lei şi cheltuieli aferente de 1.128.835 lei, lucru ce dă speranţă acţionarilor că vor reuşi să treacă peste dezastrul produs de gruparea Chelu.

Conducerea îşi propune în continuare extinderea producţiei, menţinerea actualilor beneficiari şi creşterea numărului de clienţi, ţinând cont că această micuţă firmă din centrul Galaţiului a fost unica în domeniul respectiv în partea de sud-est a Europei, şi anume producerea de plase pescăreşti, parâme, frânghii, aţe sintetice, năvoade şi multe asemenea. Problema delicată a societăţii în acest moment o reprezintă datoriile istorice acumulate îndeosebi în perioada ,,dominaţiei” grupării Chelu, acestea ajungând să scadă la finele anului 2018 până la nivelul de 3.909.759 lei, o performanţă şi asta deosebită.

Gruparea a atacat şi …iar a căzut în plasă!

Profund afectată de pierderea controlului asupra societăţii şi implicit asupra celor 2 hectare de teren din centrul Galaţiului, la care au poftit cei din gruparea Chelu până li s-a aplecat, aceştia au mai încercat ceva: băgarea în faliment a firmei la solicitarea firmei Zorder Big SA Galaţi, societate aflată la rândul ei în insolvenţă. Din fericire pentru societate, instanţa a respins cererea de intrare în faliment, aspect ce a făcut obiectul dosarului nr. 4095/121/2018 Tribunalul Galaţi. Ar mai fi o reuşită pentru actuala conducere: instanţa de judecată a dispus clasarea unei ordonanţe a procurorilor gălăţeni, respectiv ordonanţa nr. 5766/P/2015 din 21.03.2018, dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, şi a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale privind săvârşirea infracţiunii de violare a sediului profesional, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 225 alin. 1 din Codul penal. Persoanele vizate din gruparea Chelu sunt: Bunu Cristi Antonel, Mitu Ionel, Panaite Sorin şi veşnica contabilă-şefă Pralea Angelica. Suntem curioşi ce vor stabili procurorii D.I.I.C.O.T Bucureşti în privinţa infracţiunilor săvârşite de membrii grupului pentru prejudiciile cauzate societăţii în perioada cât au deţinut frâiele conducerii.

Un lucru ne dă de gândit: de vreo 20 de ani Chelu şi gruparea sa au făcut prăpăd în judeţul Galaţi, am tot auzit de zeci de dosare penale, dar după tot atâţia ani nu am văzut vreo condamnare sau achitare la Galati. Oare aceştia sunt nişte sfinţi (cei din grupul Chelu), sau o fi altceva? Mirarea este mare când vedem că în alte judeţe procurorii parcă sunt mai intransigenţi cu această grupare, nefiind atât de miloşi precum cei din Galaţi, cel puţin în ultima vreme. Vă ţinem la curent cu situaţia din această firmă ce încă se confruntă cu grave probleme determinate de datoriile împovărătoare.