Ajun de crăciun încrâncenat!

Cam aşa s-ar putea defini ziua de 24 decembrie 2019 pe meleaguri bucovinene, mai precis la sediul firmei sucevene S.P.I.T. SA Bucovina, fosta I.R.A. Suceava, firmă în care gălăţenii noştri au intrat în forţă încă de prin anii 2003-2004. Totul a pornit de la o convocare a unei şedinţe AGA Ordinare, asta la cererea acţionarului Bidelcram Investment SA Brăila, firmă aparţinând de gruparea Chelu, deţinătoare a 1.274.369 acţiuni reprezentând 21,43% din capitalul social al societăţii. Obiectivul acestei şedinţe a fost acela al schimbării consiliului de administraţie recent numit în aprilie 2019. Unii din cei prezenţi comentau că se încearcă o debarcare pe furiş, cum se zice, a unei conduceri şi numirea alteia, şi asta prin convocarea şedinţei în 23-24 decembrie 2019, mizându-se că fiind ajunul Crăciunului nu vor fi prezenţi acţionari cuponari şi totul se va face, ca de obicei, între 3-4 perechi de ochi. Cum-necum, a transpirat maşinaţia şi la sediul societăţii s-au prezentat în ziua de 23 decembrie vreo 30 de acţionari cuponari (revoltaţi pe bună dreptate de data convocării), mulţi dintre ei foşti salariaţi, pensionari.

Revolta şi mânia acţionarilor a explodat!

Directorul societăţii, Marian Buţurcă, prins la înghesuială pe holurile societăţii, a fost luat la întrebări de aceşti acţionari cuponari, cerându-i-se explicaţii de ce nu au luat de vreo 20 de ani nici un leu dividende, ce motive au determinat această şedinţă, cine sunt cei ce vor a fi numiţi, mai pe scurt materialele de la ordinea de zi etc. Unii, mai iritaţi, l-au luat la întrebări şi despre starea societăţii, cum de au mai rămas doar 13 salariaţi, cu tot cu TESA şi paznici, unde sunt sutele de strunguri, ce s-a făcut cu milioanele de euro din majorarea de capital şi multe altele de acest gen, acuzându-l de blat cu cei din gruparea Chelu. Mai mult, aceştia aduc grave acuzaţii celor ce au condus vreo 20 de ani societatea, pentru situaţia în care s-a ajuns, pentru faptul că s-au înstrăinat diverse utilaje către firme ale lui Chelu, relaţii păguboase cu firme controlate de acesta şi multe altele. Acesta a cam dat din colţ în colţ, spunând că nu ştie nimic, doar că trebuie să predea gestiunea. După discuţii aprinse pe holul societăţii, şedinţa nu s-a ţinut pe 23 decembrie 2019 din lipsă cvorum, ci a doua zi, pe 24 decembrie, adică chiar în ajun de Crăciun. Surprinzător pentru organizatori, cei 30 de acţionari „revoltaţi şi furioşi” au fost prezenţi şi a doua zi, chiar dacă era ajunul Crăciunului.

Şedinţă în două locaţii: unii la cald, alţii în frig!

Şedinţa trebuia să înceapă la ora 10, dar organizarea defectuoasă şi surprinderea conducerii că vor veni chiar şi în ajun de Crăciun vreo 30 de persoane i-a prins pe picior greşit şi cu o întârziere de aproape două ore s-a demarat circul. Trebuie spus că au existat două tabere: acţionarii gălăţeni şi directorul general la căldurică în birou, pe de o parte, şi acţionarii cuponari, pe hol, în picioare, tremurând în frig, pe de altă parte. Dialogul, întrebările şi răspunsurile, schimbul de replici între cele două „categorii” de acţionari s-a purtat prin uşa întredeschisă. Din start, gălăţenii s-au simţit contrariaţi de apariţia unui

ziarist local chemat de cuponari pentru a-şi spune păsul în direct. Mascarada, căci aşa se poate numi o astfel de şedinţă organizată ad-hoc, a început într-un final. De prezentat

materialele de la ordinea şedinţei nu putea fi vorba, aşa că domnul Buţurcă Marian, desemnat să conducă şedinţa, a solicitat să se treacă la vot. Paradoxal, hilar, ridicol, cum vreţi să-i mai spunem, şedinţa a început cu votarea predării gestiunii de către director către noul consiliu de administraţie (!), care nu a fost ales, dar nici cel vechi revocat. Scurt, acţionarul care a cerut convocarea a votat predarea şi gata primul punct. De predat nu s-a predat nimic, căci nu prea avea cine să predea şi nici cine să primească. Mai mult, acest aspect nici nu trebuia să facă obiectul unei şedinţe AGA. Dar ce să-i faci, votul majorităţii este lege, au zis ei, şi unde-i lege nu-i tocmeală. Celelalte puncte de la ordinea de zi, aprobarea revocării consiliului de administraţie existent, numirea altuia, revocarea auditorului şi numirea altcuiva a fost mai ceva ca la circ: hârtiuţe pentru vot, discuţii între cei trei acţionari de la „căldurică” şi cei înfriguraţi de pe hol, cum să se voteze, cine sunt cei ce vor fi numiţi şi multe altele de acest gen. Noroc pentru acţionari că au aflat numele celor ce vor a fi instalaţi la conducere şi a noului auditor, asta pentru că numele lor figurau pe pe aşa zisele buletine de vot. Cine erau persoanele respective, ce pregătire aveau, pe unde au mai lucrat, toate acestea au rămas un mister.

Gălăţenii au învins din nou!

Votul majorităţii a învins din nou, a fost chiar ceva mai uşor, căci unii acţionari, ce îngheţau pe hol, au plecat spre casă cu mult înainte de a se termina şedinţa de pomină. Am reuşit să intrăm în posesia procesului verbal al şedinţei şi am aflat cine sunt cei numiţi în consiliul de administraţie: Catană Alin-Cornel, Paraschiv Veronica şi Constantinescu George. Noul auditor a fost desemnat în persoana domnului Panaite Sorin. Un singur amănunt le-a fost dat să audă acţionarii despre cei noi numiţi: sunt toţi gălăţeni get-beget. Cam aşa şi-au petrecut acţionarii prezenţi la şedinţa SPIT Bucovina SA jumătate de zi din ajunul Crăciunului. La plecare, acţionarii cuponari, foşti salariaţi o mare parte din ei, dezamăgiţi şi înfriguraţi, dar îndârjiţi, au zis că nu se vor lăsa: „vor merge peste tot, la Poliţie, la DNA, să reclame jaful făcut, escrocheriile din ultimii ani care au pus pe chituci fabrica, iar acum vor să vândă cea mai rămas, terenul societăţii, vreo 70.000 mp într-o zonă comercială”. Gălăţenii, cu surâs triumfător, se suiră în maşină şi duşi au fost: punct ochit, punct lovit. Poate că nu am fi scris acest articol dacă nu am fi primit înscrisuri şi informaţii halucinante despre dezastrul planificat de la SPIT Bucovina, drama sutelor de angajaţi puşi pe drumuri în ultimii ani, dezamăgirea celor vreo 3.000 de acţionari cuponari care credeau că l-au apucat pe Dumnezeu de picior când au primit certificatele de acţionar la această firmă.

10 milioane de euro, marea miză a gălăţenilor

Ce a determinat implicarea gălăţenilor din gruparea Chelu în acţionariatul societăţii SPIT Bucovina? Terenul societăţii a fost din start atracţia pentru Chelu Cătălin, asta spre ghinionul celor vreo 4-5 mii de acţionari cuponari. Societatea deţinea vreo 9 hectare de teren, din care vreo 7 hectare într-o zonă de mare interes. Acesta era un criteriu important pentru gălăţeanul nostru Chelu şi camarila sa în toate achiziţiile sale. În zona respectivă, valoarea terenului este peste 100 de euro pe metrul pătrat; dacă facem socoteală, vânzarea terenului aduce un venit de vreo 10 milioane de euro. Realizarea acestui obiectiv final de către cei rămaşi la putere în cadrul grupării Chelu, după decesul prematur al acestuia în

2014, se pare că este o bagatelă. Mai greu, dar nu prea greu, căci au fost căliţi în multe lupte grele de acest gen, a fost infiltrarea în societate şi declanşarea schemei clasice de

devalizare a societăţii, diminuarea activităţii şi reducerea numărului de salaraţi la un nivel cât mai redus, dacă se poate la ceva paznici şi vreo doi TESA. Din datele şi informaţiile primite, toate bine fundamentate şi cu înscrisuri doveditoare, reiese când şi cum s-a infiltrat grupul Chelu în societate, ce maşinaţii au făcut şi cum s-a ajuns la acest deznodământ dezastruos.