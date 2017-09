O „banală” şedinţă a acţionarilor a stârnit un cutremur ce a zdruncinat din temelii grupul Chelu. Fatidica zi de 20 septembrie 2017 a produs o mişcare în administrarea ELECTROARGEŞULUI care a cam scos garda veche din joc. Cărţile se pare că nu sunt prea norocoase, lovitura primită fiind foarte bine livrată sub centură. Punctul cel mai vulnerabil se găsea în cifrele din contabilitatea societăţii. Cifrele sunt bine ascunse de ochii indiscreţi ai celor din afara grupului, protejate şi de un sistem de auditare sau cenzorat.

Suspans, mister, lovituri sub centură, totul coexistă şi se practică atunci când în joc sunt sute de milioane de euro. Apar dezvăluiri despre afaceri cu sume fabuloase, fraude de nevisat, totul ca într-o uriaşă horă de furăciuni. Acum vreo cinci luni, prin luna mai, anul curent, consideram că a avut loc o lovitură-şoc în bătălia pe averea lui Chelu, fapt ce viza îndepărtarea de la conducerea ELECTROARGEŞULUI a directorului general, Gavrilă Ion, şi numirea în postul respectiv a şăgalnicului gălăţean Robert Zisu, mare specialist în promovarea unguentului hemoroidal ,,Hemo Treat”. Se pare că unguentul respectiv nu i-a folosit prea mult noului director general Robert în tratarea profundelor ulceraţii ce măcinau ELECTROARGEŞUL de vreo 4-5 anişori, mai ales după moartea bossului Chelu. Ne-am dat seama că totul nu a fost o joacă cremoasă, ci ceva bine gândit, premeditat, vizând o uriaşă răsturnare de situaţie, cu consecinţe fabuloase privind gruparea Chelu, asta în sensul incriminării acesteia.

De ce ţi-e frică, nu scapi!

Grupul Chelu s-a bazat în toată activitatea sa pe lipsa accesului la informaţiile contabile a celor ce nu făceau parte din gaşca mafiotă. De aici şi practica lor de a numi cenzori numai din rândul lor sau, auditor, un om de casă. Vezi situaţia firmelor de audit a familiei Munteanu cu peste 40 de societăţi ale grupului Chelu auditate.

Cum-necum, a a fost de-ajuns ca cineva să pătrundă, parţial, în misterele fraudelor grupului. Culmea, cel ce a intrat în aste taine ce până mai era păreau intangibile, este tot un gălăţean, Ştefan Constantin.

Întoarcere ca la …Ploieşti

Prin mai, 2017, ,,lupii tineri” numiţi la conducerea ELECTROARGEŞULUI vroiau să-i pună în cârcă o ,,mică” sumă de vreo 12.720.000 euro fostului director general Gavrilă, sumă cu care acesta ar fi prejudiciat societatea prin managerierea defectuoasă. Brusc, totul s-a întors ca la Ploieşti. Când am observat că în consiliul de administraţie al Electroargeşului a pătruns un personaj marcant al grupului Chelu, în speţă, Mihalcea Petru, am crezut, cu toţii, (toţi care cunosc cam care este treaba în cadrul grupului Chelu), că s-a făcut un blat, nu de bucătărie, ci un pact al noilor veniţi – în speţă, Stefan Constantin, şi cei doi tineri lupi: Vasilache Marius şi Zisu – cu vechea gardă, hârşâită în cele rele, implicată, până peste cap, în fraudele comise.

Adunarea Generala a Acţionarilor din 20 septembrie 2017 a numit un nou consiliu de administraţie. Noutatea ar fi că noul consiliu format are în componenţă trei persoane fizice şi două juridice.

Persoanele fizice sunt Ştefan Constantin, Tudor Dumitru şi, surprinzător, şi nu prea, rămâne şi veteranul Gavrilă Ion. După ce în mai, anul acesta, i se arătase cartonaşul roşu pentru funcţia de director general, se credea că acesta va reveni în forţă. N-a fost să fie aşa.

De ce? Simplu! Alături de Ştefan Constantin, şi alte două personaje, sunt gălăţeni, în speţă: reprezentanţii celor două firme bucureştene CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENT SRL Bucureşti şi BENJAMINES UNITED SRL Bucureşti. Reprezentanţii acestor două firme sunt Vasilache Valentin-Marius şi Dumitrache Silviu Bogdan.

Prejudicii de aproape 15 milioane de euro, doar pentru o perioadă de doi ani

Iată un raport devastator pentru vechea gardă din grupul Chelu.

Constantinescu Gabriel, considerat noul lider al grupului Chelu, se dă rănit.

Avem acuze la adresa lui Brânză Mihai şi Alexe Marinescu, privind devalizarea AMPLO SA Ploieşti, cu peste 2.500.000 lei, cu complicitatea lui Gabi Constantinescu.

Învinuiri şi acuze devastatoare la adresa fostei ,,mâini drepte” a lui Chelu, Gabi Constantinescu, aduse de Ştefan Constantin. Acuzaţiile aduse lui Gabriel Constantinescu vizează firmele pe care acesta, prin maşinaţii diverse, a ajuns să le controleze: MORĂRIT PANIFICAŢIE SA ROMAN, MOBILA SA RĂDĂUŢI, MECANICA ROTES, GALFINBAND SA Galaţi.

În raportul prezentat se vorbeşte despre implicarea Rîmar Doina în numirea d-nei Albu Valeria ca director adjunct ELECTROARGEŞ, aceasta din urmă fiind omul de bază a d-nei Rîmar Doina, cea care păstoreşte cu multă abnegaţie pentru interesele grupului pe la FAVIL SA şi Vilcart SRL, judeţ Vâlcea.

Raportul prezintă un aspect legat de practica contractelor fictive de muncă la Electroargeş, practică pe care sărmanii membri ai grupului Chelu au practicat-o şi o practică într-o veselie de zeci de ani pe la toate firmele în care şi-au băgat coada, aşa pentru îmbunătăţirea veniturilor. Doar în vreo doi ani pe astfel de contracte fictive s-au plătit salarii pentru Rîmar Doina, Paraschiv Veronica, Constantinescu Gabriel, Ala Procopenco, o modică sumă de vreo 1.600.000 lei, respectiv 355.000 euro.

Debite nerecuperate: un milion de euro?

O să venim cu dezvăluiri despre debitele nerecuperate de peste 3.700.000 lei de la societăţi precum COMRIMET SA Galaţi – administrată de Mihalcea Petru, ZORDER BIG SA Galaţi – controlată de Ala Procopenco, VULTURUL SA Comarnic – butonată de Rîmar Doina şi nepoţelul ei, Cătălin, NEW DEZVOLT CONSULTING şi SUREXCOMP SA controlate de Gabriel Constantinescu, prejudiciul estimat fiind de peste 820.000 euro.

Despre uriaşa fraudă cu terenurile ALPROM SA Piteşti, fabrica de mobilier care a fost devalizată şi decapitată de Chelu Cătălin, dar care fabrică se poate spune că l-a adus în cătuşe pe el şi locotenenţii lui.

Astfel, în 14.11.2013 s-a achiziţionat 34.064 mp teren şi clădiri în suprafaţă de 7.604mp, contract ce nu a fost încheiat în formă autentică nici până la aceasta dată, suma fiind în schimb plătită.

Un Gavrilă de milioane de euro

Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare făcută de Gavrilă Ion, în numele ELECTROARGEŞ cu SC ALPROM PITEŞTI (contract nr.1176/14.05.2013) viza o suprafaţă de 50.000 mp cu clădirile aferente, prejudiciul estimat este de 22.500.000 lei, aproximativ 5.000.000 euro. Implicaţi în această mascaradă sunt Constantinescu Gabriel şi Brânză Mihai. Alexe Marinescu şi Brânză Mihai, revocaţii de la AMPLO SA Ploieşti, au creditat GALFINBAND SA Galaţi cu 6.700.000 lei, producând, celor de la AMPLO, indisponibilităţi băneşti care au contribuit la scăderea producţiei cu peste 40%. La GALFINBAND SA Galaţi este vizat din nou…Gabriel Constantinescu.

Misterul firmei din Piteşti

Prin implicarea unei firme din Piteşti, SC AHP BUILDING VISION SRL, J03/974/2010, Str. Simion Barnuţiu nr. 13, s-au efectuat plăţi de peste 7.000.000 lei pentru lucrări care nu au fost recepţionate, toate cu mult peste preţul pieţii. Volumul acestora nu sunt cuprinse în planul de investiţii şi neaprobate de AGA ELECTROARGEŞ.

Prejudiciul creat în acest fel este de peste 3.500.000 lei.

Un alt prejudiciu – de peste 4.500.000 lei (1.000.000 euro) – reuşit de către trioul Constantinescu Gabriel, Gavrilă Ion şi Chirilă Gheorghe în relaţia cu SC CARBOCHIM SA Cluj, ne uluieşte, căci nimeni până acum nu şi-a pus problema de ce s-a ajuns la această situaţie. Deasemenea s-a depistat crearea unui prejudiciu de peste un milion de euro, în urma înţelegerii dintre Constantinescu Gabriel, Alexe Marinescu şi Brânză Mihai ca urmare a vânzării unui pachet de 29%, din cel de 44% deţinut la SC MORĂRIT PANIFICAŢIE SA Roman, către Smadu Valeriu Mihai. Implicaţi în murdara afacere de la Roman sunt şi Mitu Ionel, Lupu Florentina, cea care a declanşat un teribil conflict între membrii grupului Chelu. Se pare că acest Smadu Valeriu este un banal pion, băgat la înaintare de adevăraţii beneficiari ai tranzacţiei amintite. A fost şi el ,,mânjit” cu vreo 5.000 de euro, sumă ce reprezintă un contract fictiv de colaborare pentru pretinse servicii de consultanţă în tehnologia informaţiei, contract semnat tot de Gavrilă Ion. Per total se estimează un prejudiciu preliminar de 66.294.000 lei, adică 14.720.000 euro, urmând să se facă şi evaluarea celorlalte hoţii.

Epilog

AGA din 20 septembrie a însemnat o lovitură sub centură pentru grupul Chelu. O zi neagră, despre care, probabil, mult timp îşi vor aduce aminte. A început cu soare şi s-a terminat cu o mare supărare. Pentru unii.

(va urma)