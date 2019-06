Ziua de 3 iunie a anului 2019 a adus o veste tristă pentru omul care a fost mâna dreaptă a lui Chelu Cătălin în speţă, Gabriel Constantinescu. Trimis în judecată alături de alte 3 persoane încă din iunie 2018 pentru infracţiunea de delapidare (art.295 N.C.penal) în dosarul nr. 3562/109/2018 Tribunalul Argeş-Secţia Penală, în legătură cu fraude săvârşite la fabrica de mobilă Alprom SA Piteşti, dosarul a trebuit să treacă de camera preliminară, conform procedurii, întocmindu-se dosarul 3562/109/2018/a1. Acest dosar s-a finalizat în data de 3 iunie anul curent, instanţa desemnată dând unde verde începerii judecăţii în dosarul de fond. Alături de el a fost trimis în judecată şi alt gălăţean, Panaite Tinel, un personaj de carton, băgat într-o schemă fabuloasă, ca mulţi alţii din gruparea Chelu, dar acesta fiind unul complet pe dinafară în tot ce semna.

Iată cum sună verdictul dat în camera preliminară în ce îi priveşte pe gălăţenii noştri:

„Şedinţe 03.06.2019

Complet: C2 – CAMERA PRELIMINARĂ

Tip solutie: Soluţionare

Solutia pe scurt: În temeiul art. 345 alin. 1 C.p.p. respinge, ca neîntemeiate, cererile formulate şi excepţiile invocate de inculpaţii Constantinescu Gabriel, Panaite Tinel, Şuţă Gheorghe Ovidiu, Badea Ştefan Niţache şi de persoana vătămată SC ALPROM SA. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1301/P/2011 din data de 31.05.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii:

3. Constantinescu Gabriel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.),

– complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.),

– evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.),

– delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.),

– complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.),

– evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.),

– delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.),

– complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi

– participaţie improprie la fapta de tentativă la evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. art. 32 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal;

4. Panaite Tinel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.),

– spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.),

– complicitate la fapta de delapidare prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.),

– spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.),

– complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi

– spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal,

Dispune : începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii Constantinescu Gabriel, Panaite Tinel, Şuţă Gheorghe Ovidiu şi Badea Ştefan Niţache.

În temeiul art. 275 alin.3 C.pr.penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu Pufu Cristina Georgeta, şi respectiv onorariul apărătorului din oficiu Diana Popescu, fiecare în cuantum de 330 lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1754/14.06.2018, ?i respectiv nr. 1753/14.06.2018, se vor achita din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu Rădulescu Crenguţa Daniela în cuantum de 82,5 lei, reprezentând 1 din suma de 330 de lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1755/14.06.2018, se va achita din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 03.06.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală. Document: Încheiere finală camera preliminară 03.06.2019”

Gabriel Constantinescu, omul de casă şi de bază al lui Chelu, încolţit din toate părţile

Dacă de peste un sfert de veac, cei din grupul Chelu nu au fost deranjaţi pe plan local de instituţiile abilitate ale statului, Parchet, Poliţie, D.I.I.C.O.T., D.N.A., se pare că în alte judeţe se mişcă totuşi ceva şi asta ca urmare a perseverenţei unor oameni de afaceri din anumite zone de interes, care au cam fost deranjate de gruparea Chelu. Implicarea grupării Chelu la fabrica de mobilă Alprom SA Piteşti fost începutul decăderii imperiului Chelu şi care a condus la condamnarea lui Chelu la o sentinţă grea, pentru mită, care se pare că a fost o făcătură, toate acestea ducând chiar la decesul prematur al acestuia. În zona respectivă au deranjat pe omul de afaceri Vasîi Gheorghe, persoană binecunoscută în zonă şi care având anumite interese de afaceri la fabrica de mobilă Alprom, a fost profund deranjat de modul în care Chelu a intrat cu bocancii în respectiva fabrică, prin maşinaţii mârşave reuşind să-şi instaleze la conducere echipa lui de mafioţi. Aceştia au făcut un jaf de proporţii uriaşe, creind un păienjiniş de firme prin care au devalizat şi falimentat această fabrică de mobilă. Doar perseverenţa omului de afaceri Vasîi Gheorghe a fost cea care a condus la atragerea răspunderii, pe moment doar a două persoane din gruparea Chelu şi trimiterea în judecată pentru infracţiuni grave de delapidare, spălare bani etc.

Deşi, din informaţiile apărute pe diverse canale, sunt persoane din gruparea Chelu care au semnat acte pentru sume colosale, care pe moment încă sunt bine mersi, Gabi Constantinescu se pare că ar fi ,,alesul”, adică omul numai bun de sacrificat. Întâmplător sau nu, acesta este singurul din grupul Chelu care a fost condamnat(cu suspendare) încă de pe vremea cînd trăia Chelu Cătălin, un dosar vizănd tranzacţii bursiere la Porţelanul Dorohoi, fiind alături de acest Panaite Tinel singurii cărora li s-a angajat răspunderea pentru falimentarea unor firme din grup . În cazul lui Constantinescu Gabriel s-a vorbit de angajare răspundere de aproape 2 milioane de euro, pentru falimentarea a diverse SRL-uri din ţară în care era asociat şi administrator, acesta figurând cu sumele respective datornic la fisc. Tot el a fost condamnat cu suspendare în dosarul mitei pentru generalul Fătuloiu, aspect care va atârna greu în acest dosar de la Alprom, alături de toate cele menţionate. Tot în acest an acesta a fost obligat să restituie 219.861lei la Electroargeş SA, de parcă ar fi fost singurul care a atacat borcanul cu miere de la firma fanion a grupului Chelu. În jurul acestuia se pare că se ţese o pînză de păianjen menită să-l cuprindă şi să-l facă numai bun de devorat.

Alpromul strânge laţul şi pentru alţi grei ai grupului Chelu

Jaful de la Alprom a generat şi un dosar de angajare a răspunderii pentru persoane implicate la conducerea firmei, personaje care au fost implicate în fraude de proporţii şi pentru care acum se pare că ar trebui să plătească. Pe rolul Trbunalului Arges se află dosarul nr. 337/1259/2014/a22, derivat din dosarul de faliment al Aprom SA Piteşti. Acest dosar are ca obiect angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006, persoanele vizate fiind: Constantinescu Gabriel, Brânză Mihai, Panaite Sorin şi Pricop Florin. Dosarul acesta a demarat încă din aprilie 2018, la ora actuală dispunându-se efectuarea unei expertize contabile pentru determinarea cuantumului prejudiciului creat de aceste persoane, următorul termen în dosar fiind stabilit pe 26 septembrie 2019. Se pare că această toamnă va fi foarte fierbinte pentru mulţi grei din gruparea Chelu, bârfele spun că acesta ar fi doar începutul. Liniştea din partea D.I.I.C.O.T. Bucureşti din ultimii 2-3 ani se pare că ascunde lucruri ce nu sunt străine de maşinaţii la nivel înalt în ce priveşte soarta averii fabuloase dobândite de Chelu Cătălin în ultimii 20 de ani, avere creată prin fraude de proporţii inimaginabile. Cătălin Chelu a fost doborât, se pare că urmează mâna lui dreaptă (Gabi Constantinescu) şi viitorul asupra destinaţiei averii acestuia este incert. Vă ţinem la curent cu dosarele sus-menţionate.