SIDEX-Liberty Galaţi are nevoie de o sută de milioane euro pentru a acoperi costurile poluării!

Din nou presa internaţională alocă prima pagină combinatului Liberty Galaţi. Din cauză că şi-a vândut creditele de carbon (acele certificate verzi de emisii de gaze cu efect de seră) încă de anul trecut, acum nu poate acoperi costurile poluării şi are nevoie de 100 de milioane de euro pentru asta, a titrat Financial Times, citat de Ziarul Financiar.

În Impact-est nr. 854, din 14-20.01.2021, titram, cu spaime şi sub teroarea ameninţărilor casei de avocatură care reprezintă interesele SIDEX-Liberty Galaţi, pe prima pagină, aşa: „Ce troc! Dai mită 103.000 lei şi primeşti 182 milioane de euro! Asta s-a întâmplat între ministrul Mediului şi Combinatul Siderurgic”.

Mda, din cauză că depozitul neconform format din noua şi ultima formă de relief de pe Terra, cunoscută ca Halda de Zgură, care este un mare poluator, sfinţii români şi străini ai Liberty Galaţi au dispus, prin directorul general Bogdan Grecu, să dea o „mită”, conform comunicatelor de presă ale DNA-Structura Centrală, în produse siderurgice (22 de tone + transport + manoperă) în valoare de 103.000 de lei. În felul acesta a fost câştigată bunăvoinţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care prin ministrul Costel Alexe, a cărei soţie a fost beneficiarul mitei, şi a dispus emiterea pentru Liberty Galaţi a 5.527.525 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Tot atunci spuneam că pe piaţa din Londra un astfel de certificat se vindea cu 33 de euro. Şi iată că am avut dreptate. Titanii Liberty Galaţi au dispus vinderea acestor certificate, iar acum, conform Financial Times au nevoie de 100 de milioane de euro pentru a-şi acoperi costurile cu emisiile de carbon. „Imperiul GFG Alliance al industriaşului Gupta se află în derivă după prăbuşirea celui mai mare creditor al său, Greensill Capital.” F.T. scria în luna martie că unităţilor din Europa de Est ale grupului, din care face parte şi fostul SIDEX, le-a fost atribuită o valoare negativă de 2,6 miliarde de dolari, în contextul în care au datorii de 1,6 miliarde de dolari. Această situaţie a reieşit din calculul consultanţilor aduşi de GFG Alliance pentru a gândi un plan de restaurare.

Aşadar, patronii au dispus vânzarea creditelor de carbon de aproape 100 milioane de euro ale Liberty Galaţi, încă de anul trecut.

La această oră, bordul Liberty este în tratative cu Liberty Ostrava-Cehia pentru a obţine creditele de emisii de carbon nefolosite de către această unitate a GFG.

Vom vedea cum se va termina acest scandal de corupţie şi ce se va întâmpla cu lipsa creditelor de emisii carbon, dar mai ales ce se va alege din acest dosar de corupţie pentru care a plătit doar executantul: directorul general Bogdan Grecu.

Restul îşi numără milioanele prin beciurile vilelor.