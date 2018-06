Am scris în 2015, 2016, 2017, de ne-am hâţânat, despre MORGA SRL, aşa cum am denumit pamfletistic Serviciul Judeţean de Medicină Legală Galaţi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, unde dr. Iuliu V. Fulga este şef serviciu. Desigur, în pagina 4 a ediţiei de faţă o să reluăm un articol apărut în Impact est nr. 701 din 26.10-1.11.2017, scris după ce dr. Fulga a fost reţinut de către ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Structura Teritorială Galaţi, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, iar asistentul lui şef şi mâna vie din Eternus SRL, Radu Marinel, a fost plasat sub control judiciar timp de 30 de zile.

Afacerea a fost un fel de spălare de morţi, căci de la întâmplarea din 19 octombrie 2017, totul a mers uns, ca mortul pe gheaţă, în ce priveşte veniturile dr. Fulga. Vorbim despre cele din bani publici.

Venituri totale în 2016 – 324.000 lei şi 374.000 în 2017

Deci cam asta a fost diferenţa dintre statutul financiar al dr. Iuliu Fulga, când i-a șuierat glonţul pe la urechi, dar s-a oprit în salteaua de lână parchetărească. Și a fost și anul când la veniturile sale s-au mai adăugat 50.000 de lei. Degeaba au fost acuzaţi el şi Marinel de abuz în serviciu, fals şi uz de fals, legat de externalizarea unor servicii de la Morga spitalului judeţean către firma privată Eternus SRL Galaţi, privind transportul cadavrelor provenite din accidente, crime şi spânzurări, căci dr. Fulga este Dumnezeul de pe pământ, atât al viilor, cât şi al morţilor. Dar, să vedem de unde provin veniturile dr. Fulga, asta conform declaraţiilor de avere depuse în 2017, pentru anul fiscal 2016, şi în 05.06.2018, pentru anul fiscal 2017.

Din salariul de doctor: 295.273 lei!

Da, atâta a avut venituri din salariu ca şef Secţie Medicină Legală, anul trecut: 295.273 de lei net. În 2016, a câştigat doar 232.757 de lei. Din activitatea didactică de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii de stat „Dunărea de Jos”, declară că a câştigat 25.621 lei, respectiv 35.004 lei. În total, doctorul Fulga a încasat ca venituri anuale de la bugetul de stat 258.000 lei în 2016 şi 330.000 lei în anul 2017! Pe lângă aceste venituri el a câştigat din consultanţă medico-legală, ca PFA, 66.342 lei în 2016 şi doar „42.600” de lei în 2017, totalizând venituri de aproximativ 325.000 de lei în 2016 şi 373.000 în 2017!

În conturi, sub diferite forme de plasament, avea în 2016, 306.000 lei, 16.000 de euro şi 9.787 USD. În 2017 avea 472.000 de lei, 15.900 de euro şi 12.344 de dolari SUA.

Pentru soţia sa, Olga, nu declară nici un fel de venituri, în schimb declară că încasează chirie anuală de pe apartamentul ei de 48 mp, situat în Chişinău, de 1.400 de euro pe an. Mai deţine în proprietate cu soţia un apartament în Galați, de 107 mp, cumpărat în 2009.

În 2017 şi-a cumpărat un autoturism Toyota RAV 4. Declară că mai încasează o daună casco şi de la Oancea Ştefan, în 08.05.2018, suma de 5.000 de euro.

Pentru alte capricii şi delicii privindu-i pe dr. Iuliu, pe Marinel şi săgeţile lor băgate în SC Eternus SRL, firmă din care se fac afaceri uriaşe de la viii răposaţilor, mergeţi la pagina 4.

Sub pământ SRL. Cu doctor Fulga şi asistent Marinică

În dimineaţa de 19 octombrie, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, secondaţi de trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins la Spitalul de Urgenţă Galaţi. S-au ridicat documente de la Serviciul de Achiziţii.

„Şeful Serviciului de Medicină Legală Galaţi, dr. Iuliu Fulga, a fost reţinut pentru 24 de ore de ofiţerii serviciului teritorial al Direcţiei Generale Anticorupţie, în urma unor percheziţii efectuate joi, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunal, la Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei», într-un dosar privind fapte de corupţie”, au informat vineri surse judiciare.

Conform acestora, alături de Fulga a mai fost reţinută o persoană, tot din cadrul Serviciului de Medicină Legală Galaţi. Descinderile de joi au vizat biroul de achiziţii din cadrul spitalului judeţean, serviciul de medicină legală şi secretariatul unităţii spitaliceşti, acuzaţiile fiind de abuz în serviciu şi uz de fals.

Cercetările sunt legate de un contract externalizat de furnizare servicii, cel mai probabil transport decedaţi, între Serviciul de Medicină Legală şi o firmă privată, care ar fi fost făcut prin încălcarea legii.

Cei doi suspecţi urmează să fie prezentaţi vineri instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Galaţi au spus doar că este vorba de o anchetă în curs de derulare, conform Agerpres.

Acţiunea ofiţerilor anticorupţie şi a procurorilor a fost sprijinită de efective de jandarmi.

Dar toate aceste grave încălcări ale legilor scrise şi nescrise, ale omeniei şi moralei au fost semnalate – cu lux de amănunte – de publicaţia noastră, încă de-acum doi ani şi jumătate.

Tot e bine ca se mişcă ceva, că n-am scris degeaba când toţi ceilalţi „vectori media” tăceau asurzitor despre subiect. Redăm integral articolul care a stat la originea acţiunilor DGA:

Morţii cu morţii, miliardele cu alde Fulga şi Marinică

Iată că au trecut doi ani de când firma Eternus M&M SRL Galaţi s-a iţit printre morţii noştri, câştigând pe nedrept o licitaţie de ridicare a cadavrelor de la locul decesului, oriunde s-ar afla acesta pe teritoriul judeţului Galaţi. Sigur că firma Eternus M&M SRL nici nu avea voie să participe la acea licitaţie întrucât nu îndeplinea nici un fel de criterii pentru a se califica măcar ca participant, darămite să devină şi câştigătoare a acesteia. Dar să punctăm faptul că şeful Laboratorului de Medicină Legală, dr. Iuliu Fulga, artizanul afacerii mortale Eternus M&M SRL Galaţi, este coleg didactic universitar cu dr. Mihaela Debita, directorul Spitalului Judeţean şi şef de lucrări la Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, unde dr. Fulga este conferenţiar universitar. Pe ei îi leagă şi Colegiul Medicilor, şi partidul în care Aurel Nechita e un fel de decan, ca şi la FMF. Oricum, în doi ani de cărat morţi de la locul faptei, ca să zic aşa, fie şi numai cu 76 de lei pe bucată, tot s-a adunat de un miliard de ROL în punga celor din spatele afacerii Eternus M&M SRL. Că în faţă îi avem doar pe Alexandru Bostan şi pe Valerica Asanache, care-i şi administrator şi vânzător de sicrie, cruci şi alte furnituri de pomană care se găsesc în magazinul firmei, situat la parterul unui bloc de pe bulevardul Oţelarilor, vizavi de fosta piscină olimpică.

Cu juma de normă pe la Eternus mai prăşesc la cadavre şi Radu Marinel, zis Marinică, mâna dreaptă a lui Iuliu Fulga, cel ce l-a uns pe Marinică asistent coordonator la Morga SRL, plantaţie pe care amândoi dau cu biciul şi-n vii şi-n morţi, încât au ajuns să le plângă de milă salariaţilor de la Medicina Legală toţi morţii pe care îi cară de la locul faptei Marinică şi Toni Ciocan, alt ins cu un sfert de normă pe la Eternus.

Ia sicriul, neamule! De la Eternus SRL

Deci, asistentul şef de la Morga SRL, Marinică Radu, cel înălţat nelegal în funcţie de şefu-su Fulga, din cauză că nu a parcurs toate etapele profesionale, pleacă cu una din cele două maşini ale firmei Eternus M&M SRL pentru a ridica morţii din judeţ. Despre cadavre sunt anunţaţi de către poliţie, care îi şi conduce până la locul faptei. De fapt poliţia anunţă Laboratorul de Medicină Legală unde şef de plantaţie este dr. Iuliu Fulga. Dar serviciul de colectare a cadavrelor de la locul faptei şi transportarea acestora pentru necropsie şi îmbălsămare la Morga SRL a fost externalizat acum mai bine de trei ani de zile. Şi aţi văzut în „Sub pământ SRL” cum a fost gândită la rece, în Morga Spitalului Judeţean, această afacere. Dar, să revenim. Ajunşi la locul cadavrului, Toni Ciocan îşi ia rolul de propagandist, de agent de vânzări în primire şi lămureşte rudele mortului să cumpere sicriul şi cele trebuincioase de la magazinul Eternus M&M SRL, tot firma ocupându-se de eliberarea rapidă a certificatului de deces, de transport, depunere la capelă, înhumare şi pomană, pentru mai toate restaurantele pomenile fiind mult mai rentabile decât revelioanele, mai ales că pică cu nemiluita într-un an, nu ca anul nou!

A, am uitat un episod cu Marinică, din care rezultă cât de mult îl iubeşte conf. univ. dr. Fulga. Deci, Marinică e vitezoman şi a rămas fără permis. Dar a continuat să conducă şi vii şi morţi, fără permis. A fost prins în trafic de către poliţişti, care i-au făcut dosar penal. Asociatul din spatele Eternus a intervenit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, încât Marinică a scăpat doar cu o amendă de 70 de lei şi 30 de zile de muncă în folosul comunităţii!

Angajaţi fictiv la Eternus

Somăm conducerea ITM Galaţi să verifica halul în care sunt făcute angajările la Eternus M&M SRL Galaţi. În afară de cei cu sferto-norme, enumeraţi deja, vă mai dăm un exemplu, care este în lucru la Serviciul Antifraudă din cadrul IPJ Galaţi. Iată, Petrică Vârtosu este angajat fictiv la Eternus, el fiind patron de spălătorie auto, amplasată pe drumul de centură. Aici sunt spălate cele două maşini de transport cadavre ale Eternus M&M SRL, chipurile prin contract. Doar că acesta s-a transformat în angajarea cu regim de două ore pe zi a lui Petrică Vârtosu la Eternus.

Da, dar a fost o vreme când Eternus nu spăla decât o maşină, că atâta avea.

Iar când se defecta, o foloseau pe aia a Laboratorului de Medicină Legală, de s-au speriat până şi auditorii Camerei de Conturi Galaţi când au văzut câtă benzină era decontată pe o singură maşină de stat! De aia şi externalizarea activităţii de transport cadavre, activitate câştigată atunci, în 2012, de SC Recviem SRL, firmă mătrăşită la licitaţia nelegală din 2013.

Învechirea morţilor

Afacerea cu morţi este una cât se poate de vie! Căci, atunci când ajungi cu mortul la Laboratorul de Medicină Legală pentru necropsie şi îmbălsămare, dai de viii lui Iuliu Fulga de la Etersusul lor. Petenţii noştri,care s-au izbit de astfel de tratamente de le-a crescut părul şi unghiile la morţi, ne-au relatat ce li s-a întâmplat dacă n-au cumpărat sicriu de la magazinul Eternus M&M SRL.

Aparţinătorii sunt plimbaţi şi ţinuţi pe holurile de la Morga SRL de li se învechesc morţii, mai ales că alde Eternus nu au nici o maşină frigorifică pentru transportul cadavrelor. Păi când iei un mort proaspăt din nordul judeţului de la circa 150 de kilometri, când afară sunt 42 de grade Celsius, în dubă se fac lejer 60-70 de grade, de dă mortul în clocot şi putrefacţie în două ore, până la Morga SRL. Şi dacă nici nu te laşi convins de Marinică şi de Toni Ciocan să cumperi sicriul şi celelalte servicii de la Eternus M&M, sigur îngropi un putred de mort până primeşti certificatul constatator de deces din mâna stăpânului de plantaţie, dr. Iuliu Fulga, atunci când dă draku să-ţi moară mortul în tura acestuia.

Gelu CIORICI, 24 aprilie 2015, 27 octombrie 2017