Surpriză şi …suspans la Electroargeş SA, perla imperiului Chelu!

Surpriza din comunicatul Electroargeş!

Săptămâna trecută, Ştefan Constantin, preşedintele C.A. Electroargeş SA, a informat acţionarii firmei şi pe eventualii investitori că s-a petrecut un eveniment important în firmă: Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat în litigiul firmelor Constantin Relative Investments SRL Bucureşti, Benjamins United SRL Bucureşti şi a lui Ştefan Constantin personal, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Litigiul, ce a făcut obiectul dosarului nr.7576/2/2018 de la Curtea de Apel Bucureşti, viza obligaţia firmei Constantin Relative Investments SRL Bucureşti de a efectua ofertă publică de preluare obligatorie la Electroargeş SA, precum şi amenda de 51.000 lei dată de A.S.F. lui Ştefan. În comunicatul publicat pe 9 mai 2019 pe site-ul societăţii Electroargeş SA, preşedintele C.A-ului, Ştefan Constantin, anunţa lapidar:

„Consiliul de Administraţie Electroargeş SA aduce la cunoştinţă acţionarilor şi potenţialilor investitori că prin Hotărârea nr.1624/02.05.2019, Curtea de Apel Bucureşti a decis anularea Deciziei nr. 293/28.02.2018 emisă de A.S.F., faţă de:

– Obligaţia acţionarului Investments Constantin SRL de a derula oferta publică de preluare obligatorie Electroargeş SA (art. 5-6 din Decizie);

– Amendarea domnului Ştefan Constantin cu suma de 51.000lei (art. 1 din Decizie).

De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca oferta publică de preluare obligatorie Electroargeş SA (art. 5 din Decizie) să fie derulată în termen de 15 zile de la data ridicării indisponibilizării (sechestrului asigurator).”

Acest anunţ ne arată că domnul Ştefan Constantin, cât şi firmele sale implicate în acţionariatul Electroargeş SA, a înregistrat un succes, cel puţin pe moment, în bătălia cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sensul că a fost degrevat de obligaţia de a derula ofertă publică de preluare obligatorie Electroargeş SA ca urmare a deciziei sus-menţionate şi l-a exonerat pe domnul Ştefan Constantin de amenda de 51.000 lei. Este o victorie deosebită pe moment, dar această realizare poate deveni egală cu zero dacă ţinem cont de suspansul existent într-o altă bătălie a cărei soartă va fi desluşită pe 15 mai, prin decizia dată de Curtea de Apel Galaţi.

Curtea de Apel Galaţi, decizie crucială într-o bătălie încrâncenată

Luna mai 2019 a oferit şi mai are de oferit surprize şi mult suspans în bătălia pe o parte din averea fabuloasă a lui Chelu, respectiv acţiunile de la Electroargeş SA.

De surpriză am vorbit, suspansul este menţinut până la aflarea verdictului Curţii de Apel Galaţi în dosarul 2897/121/2017a1* din 15 mai 2019, dosar în care se va stabili definitiv dacă firma Bran Oil SA, aflată în procedură de faliment, va avea câştig de cauză şi în apel, în ce priveşte returnarea a 16.000.000 acţiuni Electroargeş SA de la Constantin Relative Investments SRL Bucureşti, firma lui Ştefan Constantin. Trebuie menţionat că un rol deosebit în falimentarea firmei Bran Oil SA Galaţi cât şi pentru tranzacţia păguboasă cu aceste acţiuni l-a avut lipsa de experienţă managerială a moldovencei Ala Procopenco, care deţine peste 95% din acţiunile acestei firme, în care a fost şi administrator. Vă reamintim că acest litigiu privind acţiunile sus-menţionate durează de ceva timp, instanţa de judecată a dat pe fond de două ori câştig de cauză falimentarei Bran Oil SA Galaţi, urmând ca în acest ultim apel să se decidă irevocabil cine are câştig de cauză. Verdictul instanţei de apel va avea implicaţii deosebite în lupta pentru putere, pentru conducerea unei firme deosebite, perla Imperiului Chelu, asta datorită faptului că cele 16.000.000 acţiuni reprezintă 22,93% din capitalul social al Electroargeş SA. Momentan, Ştefan Constantin este boss-ul la Electroargeş, deţinând 37,72% din acţiunile Electroargeş prin cele două firme, Constantin Relative Investments SRL Bucureşti – 36,83% şi Benjamins United – 0,89%, procent ce îi permite să fie factor important de decizie în această societate. Pierderea celor 16.000.000 acţiuni, ce reprezintă 22,93%, ar însemna o lovitură năucitoare pentru acesta şi va stârni un război teribil pentru supremaţia în Electroargeş SA. Mai mult ca sigur se vor face diverse alianţe, bătălia va fi aprigă, combatanţii vor apela la toate tertipurile, vor fi acuze grave de o parte şi de alta, şantaj cu divulgarea secretelor din spatele evidenţelor etc. Ceva secrete au fost dezvăluite de Ştefan Constantin anul trecut, prin raportul devastator privind fraudele grupării Chelu în patrimoniul firmei Electroargeş SA, dar în spatele ,,uşilor (evidenţelor) larg închise” se ascund fraude mult mai mari decât s-ar putea crede. Acest lucru nu ne miră, având în vedere că asta a fost şi este practica în societăţile în care s-a implicat gruparea Chelu. În ediţia on-line a ziarului vă vom prezenta decizia instanţei, ce va fi comunicată probabil pe 16 mai, şi care va stârni jihadul la firma argeşeană. Vă ţinem la curent.