Suspansul luptei pe averea fabuloasă a lui Chelu continuă! (II)

Bătălia pe averea uriaşă a fostului magnat Chelu se menţine la cote înalte şi în anul 2019. În 4 ianuarie 2019 Tribunalul Galaţi s-a pronunţat în dosarul 2897/121/2017/a1* asupra excepţiilor invocate de părţi şi a stabilit un nou termen în 14 februarie 2019 pentru continuarea judecăţii. Precizăm că acest dosar are ca obiect „anulare acte frauduloase” şi este de fapt o rejudecare pe fond. Iniţial, respectivul litigiu având acest obiect s-a judecat în cadrul dosarului 2897/121/2017/a1 Tribunalul Galaţi, având aceleaşi părţi şi în anul 2018. Pentru aducere aminte, vă informam în anul ce a trecut despre o sentinţă spectaculoasă a Tribunalului Galaţi în dosarul nr. 2897/121/2017/a1, respectiv cea din 19 martie 2018, prin care se anulau nişte contracte de împrumut între Bran Oil SA Galaţi şi Capital City Co SRL Bucureşti şi care obliga societatea Constantine Relative Investement SRL Bucureşti să restituie 16.000.000 acţiuni deţinute la Electroargeş către reclamanta Bran Oil SA. Respectiva tranzacţie a fost făcută în 2015, an în care grupul Chelu a pierdut controlul asupra Electroargeşului. Tranzacţia viza vânzarea a 16 milioane de acţiuni şi a fost făcută între societatea gălăţeană Bran Oil SA, societate înfiinţată de Chelu Cătălin, şi societatea bucureşteană Constantine Relative Investement SRL, societate aparţinând lui Ştefan Constantin, un apropiat al grupului Chelu. Cele 16.000.000 acţiuni reprezentau 22,93% din capitalul Electroargeş, procent care adunat la alte procente deţinute de firma bucureşteană Constantine Relative Investement SRL, a făcut ca aceasta să devină acţionar principal al perlei „Imperiului Chelu”. Sentinţa respectivă, dacă ar fi fost definitivă şi pusă în aplicare, ar fi avut un impact uriaş în ce priveşte bătălia pe averea lui Chelu. De ce? Simplu! Firma bucureşteană amintită, Constantine Relative Investement SRL, ar fi pierdut controlul Electroargeş SA Curtea de Argeş, precum şi a numeroaselor societăţi controlate de aceasta. Lovitura ar fi fost devastatoare pentru firma bucureşteană şi o realizare fabuloasă pentru societatea gălăţeană Bran Oil SA, societate aparţinând aceluiaşi grup Chelu şi care se află în procedură de faliment. Abilul Ştefan Constantin a reuşit ca în apel să obţină rejudecarea cauzei şi astfel s-a format dosarul nr. 2897/121/2017/a1* de la Tribunalul Galaţi de care am spus că se va judeca pe fond în acest an şi care devine punctul de atracţie în marea bătălie pe moştenirea lui Chelu. Miza este uriaşă: dacă socotim puţin vedem că în spatele unor banale cifre şi procente se ascund interese la înalte niveluri şi sume fabuloase ce depăşesc probabil 1 miliard de euro. Cum-necum, Tribunalul Galaţi a devenit arbitru într-o bătălie fabuloasă. Vă ţinem la curent cu ce va urma.