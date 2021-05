Tun financiar de peste 24 milioane de lei!

Alianţa fraţilor Constantinescu din Galaţi cu bossul Adrian Andrici, lovitură financiară fără precedent la Mecanica Rotes SA Târgovişte

Dar de crăciun pentru Adrian Andrici şi Golovatii Mihaela

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii Mecanica Rotes SA Târgovişte din 29 aprilie 2021 a confirmat o bănuială: se coace ceva deosebit la această societate.

Un punct de la ordinea de zi, aparent banal la prima vedere, se referea la ratificarea a două decizii ale Consiliului de Administraţie al societăţii: una luată în 12 octombrie 2020 şi una în 9 decembrie 2020. Prima decizie, cea din octombrie, viza vânzarea unui pachet de acţiuni la Galfinband SA Galaţi, adică între ei cumnaţii şi cumetrii. Mai precis, Constantinescu George şi Burcă Sergiu, cumnat şi respectiv cumătru al Mihaelei Golovatii, i-au aprobat acesteia cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de Mecanica Rotes la Galfinband SA Galaţi, respectiv 340.594 acţiuni, reprezentând 19% din deţinerea la respectiva firmă. Cea de-a doua decizie supusă aprobării A.G.A. Ordinare este o adevărată bombă şi anume aprobarea unui împrumut de 2.000.000 lei de la SC SSIF SWISS CAPITAL SA Bucureşti, firmă care este acţionar al SC Mecanica Rotes la care deţine 25,03% din acţiuni. Că un acţionar împrumută societatea la un moment dat, este un aspect întâlnit deseori, dar nu cu o sumă ce nu se justifică ca mărime, şi cel mai important aspect, se garantează cu tot patrimoniul. Citind conţinutul hotărârii luate de consiliul de adminstraţie în 9 decembrie 2020 rămâi consternat. Iată cum sună halucinanta hotărâre luată de C.A. al societăţii din 9 decembrie: Click aici pentru textul intergral

„Art. 1 Încheierea unui contract de împrumut între Mecanica Rotes SA şi SSIF SWISS CAPITAL SA Bucureşti în sumă de 2.000.000 lei cu dobândă de 7% pe an.

Împrumutul se va acorda în două tranşe astfel: prima tranşă în valoare de 700.000 lei până la data de 15.12.2020 şi a doua tranşă în valoare de 1.300.000 lei până la o dată stabilită ulterior de ambele părţi.

Art.2 Prima tranşă de împrumut va fi garantată cu ipoteca imobiliară asupra bunului imobil teren în suprafaţă de 31.535,31m.p. situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr.10 bis, CF83055, PROPRIETATE Mecanica Rotes, iar a doua tranşă va fi garantată cu activele financiare deţinute de Mecanica Rotes.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi ratificată în adunarea generală de bilanţ a acţionarilor care se va desfăşura la Mecanica Rotes SA pentru aprobarea exerciţiului financiar 2020.

Art. 4 Pentru semnarea contractului de împrumut şi a oricăror înscrisuri necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea, se împuterniceşte dna. Erculescu Florica.

Consiliul de administraţie: Ec. Erculescu Florica, Ec. Burcă Sergiu, Constantinescu George”

De remarcat este faptul că membrii C.A.-ului s-au erijat într-un fel de A.G.A., emiţând o hotărâre în loc de o decizie cum ar trebui emisă, conform legii.

Tun de peste 24 milioane lei

Din condeiul CA-ului de la Mecanica Rotes, prin împrumutul contractat în 9 decembrie 2020 de la SSIF SWISS CAPITAL SA Bucureşti de 2.000.000 lei, aceasta din urmă se vede mare creditor, cu bunuri garantate cu mult peste 24 milioane lei. Fabulos acest aranjament, cu 700.000 lei, obţii teren 31.535,31m.p., într-o poziţie de real interes, în valoare de cel puţin 3.153.531 euro, deci vreo 15.452.301,90 lei, asta extimând terenul la suma minimă de 100 euro m.p.. Ca totul să fie ok, pentru diferenţa de împrumut de 1.300.000 lei, garantarea se va face cu activele financiare ale societăţii, estimate la minimum 9 milioane lei, deci per total, un plus de cel puţin 24 milioane lei. Cum s-ar spune, totul revine noului super-creditor al societăţii, acţionarul SSIF SWISS CAPITAL SA Bucureşti, societate aflată sub controlul lui Adrian Andrici noul boss al pieţe bursiere. Un aranjament fabulos şi mai mult fraudulos, aşa poate fi catalogat contractul de împrumut sus-menţionat încheiat de fostul CA al Mecanica Rotes, un tun financiar ce este rodul unui plan diabolic pus la cale de o alianţă constituită ad-hoc de vreo trei ani, între afaceristul Adrian Andrici şi gălăţeanul Constantinescu Gabriel, liderul din umbră al grupării Chelu, unul din marii profitori ai averii răposatului Chelu. Constantinescu Gabriel a ales să-l pe introducă pe Adrian Andrici într-o schemă fabuloasă de acaparare a activelor unor societăţi deţinute de gruparea Chelu, devalizate ani la rând de lichidităţi printr-un păienjeniş de firme căpuşă, multe aparţinând fraţilor Constantinescu, a unor rude şi locotenenţi ai acestuia. Planul a vizat Altur SA Slatina, Mecanica Rotes, Mobila Rădăuţi, Galfinband SA Galaţi şi este în prag de finalizare. Persoanele implicate acţionează meticulos şi fără teamă: cineva acolo ,,sus” îi super-vizează. Vom prezenta şi cine este super-vizorul, de „sus”, într-o ediţie viitoare.

Mecanica Rotes va ieşi din scenă?

Aşa se pare, dacă analizăm ultimele evenimente apărute în cadrul societăţii din Târgovişte de vreo trei ani şi anume, apariţia în acţionariatul firmei a misteriosului afacerist Adrian Andrici, a SC SWISS CAPITAL SA şi S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP, societăţi aflate sub controlul acestuia. Firma din Târgovişte, societate de top în domeniul său de activitate, a fost o importantă sursă de venituri pentru gruparea gălăţeană constituită în jurul răposatului Chelu, ani la rând un lider pe piaţa bursieră din România. Această societate, intrată sub controlul gălăţenilor în urmă cu vreo 15 ani, a fost devalizată ani la rând de active şi de lichidităţi, îndatorată cu sume fabuloase, şi cel mai important aspect: a fost transformată în vehicul bursier. Bilanţul contabil la 31 decembrie 2020 al societăţii Mecanica Rotes, raportul administratorilor pentru exerciţiul anului financiar 2020, vin şi confirmă planul malefic al foştilor şi actualilor lideri ai societăţii. Mişcările din structura acţionariatului, respectiv, ieşirea din scenă a moldo-gălăţencei Mihaela Golovatii, apariţia noilor acţionari, în speţă Adrian Andrici şi firmele aflate sub influienţa acestui veros afacerist, denotă că există un plan bine pus la punct privind soarta acestei societăţi. Planul este clar şi este confirmat din plin de hotărârea din 9 decembrie a conducerii societăţii: faliment şi ieşirea din scenă a societăţii. Miza planului: ştergerea urmelor jafului făcut de gălăţeni, acapararea terenului şi a activelor financiare, pe doi lei, de către actualii acţionari majoritari. Despre alianţa diabolică a gălăţenilor cu afaceristul Adrian Andrici, acapararea unor importante părţi din averea fabuloasă a răposatului Chelu cu vârful de lance Golovatii Mihaela, prăpădul financiar făcut prin firmele implicate şi menţionate mai sus, cine este artizanul acestor maşinaţii fabuloase, toate acestea într-un număr viitor.