Tunelul pe sub Dunăre, război între Primăria Galați și Ernst & Young

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu (PSD) este protagonistul unui război în instanță, în legătură cu tunelul pe sub Dunăre. Pucheanu se luptă cu prestigioasele companii de consultanță Louis Berger SAS, The Louis Berger Group INC, Ernst & Young SRL și Ernst & Young Societe Anonyme for The Provision of Advisory Services, cărora refuză să le plătească studiile realizate în baza unui contract încheiat de Primăria Galați în noiembrie 2015, înainte ca el să devină primar.

Ideea construirii unui tunel pe sub Dunăre mai fusese vehiculată prin anii 50. În arhiva Comitetului Central al PCR a fost găsit un proiect în limba rusă din anul 1950, intitulat „Proiectul construirii tunelului pe sub Dunăre de lângă orașul Rusciuk (Russe – n red) realizat de Întreprinderea «Metro Proiect» din Moscova”. Cum se știe, și tunelul dintre Giurgiu și Russe a fost „învins” de „Podul Prieteniei”. Tunelul de la Galați e surclasat și de podul de la Brăila, care va fi finalizat prin 2022.

Ar fi vorba de aproximativ 580.000 de euro, din contractul de 3,9 milioane euro prin care Luis Berger și Ernst & Young se obligă să elaboreze studiul de fezabilitate pentru construirea unui tunel pe sub Dunăre la Galați și să găsească și compania care să investească în construirea tunelului.

Proiect ambițios: tunel pe sub Dunăre la Galați

Ideea construirii unui tunel pe sub Dunăre i-a aparținut fostului primar al Galațiului, Marius Stan (PNL, UNPR). În Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galați 2014 – 2020, Marius Stan a trecut la „punctul 1” proiectul „Legătura municipiului Galaţi cu principalele coridoare de transport prin subtraversarea Dunării”, un proiect cu adevărat strategic pentru zona Galați-Brăila. Asigurarea traversării Dunării în trafic rutier e esențială pentru zona Galați – Brăila, cele două orașe confruntându-se cu o cădere economică fără precedent.

Potențial există, împreună compun a doua aglomerare urbană după București, cu peste 600.000 de locuitori, dar izolarea de restul țării alungă investitorii. Construirea unei variante de traversare a Dunării și un drum expres ar rezolva problemele. În prezent este în fază de proiectare construirea podului de la Brăila.

Război în PSD. Podul și tunelul, blocate de lideri locali

Despre construirea podului se vorbea din 1995. În 2003 a existat chiar un proiect, podul urmând să fie construit de o companie din China, dar ministrul de atunci al Transporturilor, Miron Mitrea, a blocat proiectul. Un blocaj similar a funcționat și în privința tunelului, proiectul nefiind agreat de liderii PSD Galați. Fostul premier Mihai Tudose, până de curând liderul PSD Brăila, a criticat sistematic liderii PSD Galați pentru blocarea proiectului podului. Tudose nu a rostit nume, dar vorbea de „niște băieți din Galați.

Tunelul pe sub Dunăre, investiție de peste 200 milioane euro

În baza hotărârii Consiliului Municipal Galați nr 238/2013, prin care tunelul a fost înscris în Strategia 2014-2020, a fost comandat studiul de prefezabilitate, realizat de firma elveţiană Basler & Hofmann AG. Era format din două tuneluri cu lungimea de 2,06 km, din care 1,56 km galeriile propriu-zise, săpate cu utilaje speciale, iar 0,5 km realizaţi prin săpătură deschisă. Un tunel urma să aibă două benzi de circulaţie şi o bandă de urgenţă. La fiecare 500 de metri erau prevăzute ieşiri de urgenţă către galeriile de salvare. Valoarea investiției era estimată la 229.355.000 de euro fără TVA.

Contract încheiat de Primăria Galați cu Luis Berger și Ernst & Young

Pe 19 februarie 2015 a fost anunțată licitația pentru contractul de „furnizare a soluției optime pentru construirea a două tuneluri, fiecare cu câte două benzi pe sens”. Contractul prevedea și găsirea finanțării, respectiv „atragerea sectorului privat într-un contract de parteneriat public – privat pentru realizarea celor două tuneluri”.

Licitația a fost câștigată de reprezentanța la București a Luis Berger din Statele Unite și Ernst & Young, cu expertiză în domeniul finanțărilor, care împreună cu alte trei firme din Franța, Grecia și România, s-au angajat să facă studiul și să găsească finanțarea. A fost încheiat contractul nr 127.920/26.11.2015, în valoare de 3,9 milioane euro, pentru de servicii de asistență și consultanță tehnică, economico-financiară și juridică pentru pregătirea și derularea contractului de finanțare pentru Proiectul „Tuneluri rutiere subtraversare Dunăre Galați – Brătianu”. Brătianu este localitatea de pe malul tulcean. Erau identificate 7 posibile locații pentru construirea tunelului.

Lobbistul surpriză: Eugen Teodorovici

Pe 18 mai 2016, primarul Marius Stan a organizat o dezbatere publică de închidere a Etapei 1, cu invitați de seamă, Mihaela Dobroiu din partea Ambasadei SUA și Martin Woerster, din partea Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene. Închiderea etapei urma să fie pe 22 iunie, dar dezbaterea a fost organizată ca un eveniment din campania electorală a lui Stan pentru un nou mandat, în competiție cu candidatul PSD, Ionuț Pucheanu.

Surprinzător, Marius Stan a primit un sprijin nesperat din partea unui lider PSD, respectiv din partea lui Eugen Teodorovici, pe atunci fost ministru al Fondurilor Europene și Finanțelor în Guvernul Ponta. „E nevoie de proiecte mari, de anvergură în această zonă. Eu le promit celor din echipa de consultanță că voi veghea și de la București și de unde voi fi prin țară și de la Galați”, a spus Teodorovici. Faptul că în plină campanie electorală Teodorovici lăuda proiectul pe care liderii PSD Galați îl „desființau” cu orice prilej, sprijinind astfel adversarul candidatului PSD, pare din alt film. Surse din mediul de afaceri ne-au declarat că de fapt Teodorovici a venit la Galați pentru a susține „echipa de consultanță”.

Noul primar, Ionuț Pucheanu nu vrea să plătească nici un sfanț

Pe 6 iunie 2016 au avut loc alegeri locale și Marius Stan a pierdut. Noul primar, Ionuț Pucheanu (PSD) și-a continuat și după preluarea mandatului ostilitatea din campanie față de proiectul tunelului pe sub Dunăre inițiat de Marius Stan. Pucheanu a anunțat că refuză să plătească vreun ban: „Am avut o întâlnire, nu am ajuns, din păcate, la un numitor comun. Nici dumnealor nu pot veni cu un argument legal solid, care să stea în picioare, în afară de a ne spune că avem contract. Nu e de ajuns”, spunea Pucheanu.

Război în instanță

Primăria Galați a fost dată în judecată de Louis Berger SAS, The Louis Berger Group INC, Ernst & Young SRL și Ernst & Young Societe Anonyme for The Provision of Advisory Services, reprezentate de două mari case de avocatură din București, SC Țuca Zbârcea & Asociaţii și SC Leaua și Asociații. Dosarul nr 5125/121/2017 se află pe rolul Secție de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați.

Primăria Galați are calitatea de „pârât” și e apărată de un cabinet de avocatură din Galați, Daghie și Asociații. Primăria a fost chemată în judecată pentru plata unei sume de 2.655.266 de lei, din care 2.339.442 lei reprezintă valoarea facturilor 0442 și 0443, emise pe 21 martie 2017, iar restul reprezintă penalitățile calculate la data deschiderii acțiunii în instanță din penalitățile de 0,05% pe care Primăria Galați va trebui să le plătească până la data achitării debitului.

În documentul prin care a fost deschisă acțiunea în instanță e prezentat istoricul litigiului. Se spune că pe 28 martie 2016, au fost puse la dispoziția Primăriei Galați primele studii realizate, denumite conform contractului „livrabilele b, c și d”, iar pe 22 iunie 2016 a fost transmise și celelalte studii din Etapa 1, care astfel era încheiată.

Conform clauzelor contractuale, Primăria Galați avea la dispoziție 10 zile de analiză a conformității studiilor realizate în Etapa 1. Dacă în a 11-a zi nu venea niciun răspuns al primăriei, conform clauzelor contractului „livrabilul” se considera însușit de municipalitate.

Conform contractului, Louis Berger și Ernst & Young au emis facturile 0424 și 0425 din data de 02.11.2016 aferente studiilor livrate în Etapa 1. Primăria Galați trebuia să plătească cele două facturi în 30 de zile. Primarul Pucheanu n-a dat nici un răspuns.

Help! Primăria Galați vrea acord cu județul Tulcea

Primăria Galați a încercat o stratagemă, în schimbul de scrisori solicitându-le celor de la Luis Berger și Ernst & Young SRL ajutorul pentru încheierea unui acord cu județul Tulcea. „În urma acestor comunicări ce au avut loc între părți, a rezultat că pârâtul (Primăria Galați – red) își exprimă unele rezerve cu privire la continuarea proiectului generate de neîncheierea unor acorduri cu autoritățile din județul Tulcea. Prin adresa 114.176/11.11.2016, Primăria Galați a invocat dificultăți în încheierea unei asocieri cu județul Tulcea și a solicitat Louis Berger și Ernst & Young sprijinul pentru încheierea unui acord cu județul Tulcea. În același timp a restituit facturile. Prin adresa 2.085/PT100/29.12.2016, Louis Berger și Ernst & Young au comunicat Primăriei Galați disponibilitatea de a participa la întâlniri cu județul Tulcea dar a subliniat că prin contract nu avea vreo obligație în acest sens”, susțin avocații companiilor de consultanță.

S-a ajuns și la un dosar penal. Cine a făcut plângerea?

În 2017 au fost câteva încercări de conciliere, dar nu s-a ajuns la o înțelegere. Louis Berger și Ernst & Young au emis două noi facturi pentru studiile realizate în Etapa 1, facturile nr 0442 și nr 0443.

Primăria Galați nu a plătit nici aceste facturi și prin adesa 31.130/12.04.2017 a comunicat că refuză plata, din cauză că la Serviciul de Combatere a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Galați există dosarul penal nr 1.856/P/2017 IPJ Galați, în care sunt anchetați pentru abuz în serviciu mai mulți funcționari din Primăria Galați.

Întrebarea este cine să fi făcut plângerea penală? Nu discutăm de o cercetare penală „in rem”, ci de o plângere penală cu subiect și predicat, care îi vizează pe funcționari. Cine era nemulțumit de situația la care s-a ajuns? Numai persoane din conducerea Primăriei Galați. Sunt motive serioase să credem că plângerea a fost făcută de cineva din Primăria Galați împotriva propriilor funcționari.

Pucheanu: nu plătesc lucrările făcute în alt UAT

Au fost ratate și ultimele încercări de a se ajunge la o înțelegere. Pe 26.06.2017, Louis Berger și Ernst & Young au invitat Primăria Galați la sediul SCA Țuca, Zbârcea și Asociații pentru concilierea divergențelor.

Reprezentanții primăriei nu s-au prezentat. După o lună, pe 13.07.2017, primăria a răspuns prin avocat invocând tardivitatea plângerii prealabile. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, anunța în conferință de presă că au fost făcute foraje pe teritoriul altei unități administrativ teritoriale (UAT) și în consecință nu le poate plăti. „E vorba de lucrări făcute în cu totul altă UAT și mă refer aici la județul Tulcea”, spunea Pucheanu.

Louis Berger și Ernst & Young: noi am livrat studii, nu foraje!

În documentele din dosar, avocații Louis Berger și Ernst & Young răspund la acuzația primarului despre „alt UAT” cu faptul că, așa cum e prevăzut în contract, sunt livrate Primăriei Galați studii, nu foraje. „În primul rând, Prestatorul (Louis Berger și Ernst & Young – n red) nu a efectuat nicio lucrare pe teritoriul altei UAT, argument comunicat Achizitorului (Primăria Galați – n red) în nenumărate rânduri, atât cu ocazia întâlnirilor organizate, cât și prin corespondență. Prin raportare la obiectul Contractului de Servicii, activitățile realizate în cadrul Etapei 1 a proiectului nu se materializează în lucrări de investiții de sine stătătoare asupra unor bunuri proprietate publică aflate pe raza altor UAT, ci prin produse intelectuale (studiu de fezabilitate, celelate studii, analize și rapoarte). Locul în care au fost desfășurate de Prestator activitățile efective care au permis realizarea livrabilelor contractuale este irelevant”, susțin avocații Louis Berger și Ernst & Young.

Primăria Galați a primit acele studii, nu a avut obiecțiuni, iar acum e târziu să le găsească hibe.

„Proces maraton”. S-a ajuns la volumul 9

Deși e o acțiune în contencios, se anunță un proces îndelungat. Dosarul are deja 9 volume. Acum procesul s-a blocat în efectuarea unor expertize contabile prin care să se verifice conformitatea „livrabilelor”, adică a studiilor realizate, precum și dacă „studiul topografic” e realizat conform normelor tehnice.

Până acum au fost schimbați 2-3 experți. Instanța are o corespondență pentru realizarea expertizelor și cu Universitatea de vest din Timișoara și cu Facultatea de Științe Economice de la Universitatea Transilvania din Brașov. E un proces de cursă lungă.