UDJ-ENNA: încasări de 181.780 euro, plăţi de 100.000 euro

Pentru a înţelege cum funcţionează parteneriatul dintre UDJ şi Fundaţia „Proserpina” din Enna-Italia, apelăm la arhiva Impact – est în care am scris despre acest subiect, încă de la coacerea înfiinţării acestei extensii a medicinei gălăţe, extensie care nu se opreşte aici. Aşadar, partenerul din Italia asigură chiria şi utilităţile din spaţiile de funcţionare a extensiei în care învaţă 95 de studenţi în acest an universitar. De asemenea, Fundaţia asigură şi cheltuielile de transport ale cadrelor didactice din România, precum şi cazarea şi masa. Tot partenerul din Enna asigură dotările, consumabilele şi contractele pentru preluarea şi distrugerea deşeurilor periculoase. Specializările celor 95 de studenţi sunt pe medicină generală şi asistenţă medicală generală, iar taxa este de 9000 de euro pe an pentru studenţii la medicină, şi de 4.800 de euro pe an la asistenţă.

Contractul dintre cei doi parteneri ai extensiei facultăţii este de 295.250 de euro pe AN ACADEMIC, şi nu pe AN CALENDARISTIC, cum fiscal au fost interpretate nerealizările din contract.

Auditorii spun că nu a fost realizat numărul de studenţi aprobat de guvernul României şi că încasările au fost de 807.862 de lei, faţă de costurile neacoperite în valoare de 817.995 de lei.

Dar, mai jos, conform documentului citat, pixul contabil al auditorilor CCJG consemnează că s-au realizat plăţi de circa 100.000 de euro în condiţiile în care în evidenţa financiar-contabilă au fost înregistrate cheltuieli şi s-au efectuat de aproape 182.000 de euro. Dar, avem informaţii pe surse din mediul academic al UDJ că în ANUL UNIVERSITAR (şi NU CALENDARISTICO-FISCAL) 2015-2016 S-AU MAI ÎNCASAT DE LA Fundaţia „Proserpina” încă 130.000 de euro, ceea ce înseamnă 230.000 de euro, faţă de un prezumat, prin parteneriat, de 295.000 de euro pe AN UNIVERSITAR.

Dar, asupra chestiunii vom reveni după ce şi contestaţia UDJ va primi o rezoluţie de la Curtea de Conturi a României, nu de la CCJG.