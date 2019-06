Trimiterea în judecată a fost făcută abia după un an

Cel mai chinuit de coşmaruri şi bătut de soartă din nenorocitul de accident auto, întâmplat în 09.04.2018, ora 15.30, la ieşirea din comuna Şendreni spre Braniştea, ar trebui să fie chiar autorul acestuia. Drama de a-ţi ucide din culpa inconştienţei trei semeni şi de a răni alte persoane, poate deraia şi pe un ucigaş de profesie, mai ales când doi dintre morţi sunt părinţii soţiei tale.

Doar pe popa Florin Şerbu, slujitor la Parohia Independenţa II, judeţul Galaţi, nu-l clinteşte Conştiinţa, darămite credinţa în Dumnezeu, de la care a primit HAR să-L reprezinte în relaţia cu creaţia SA supremă, OMUL! Oare ce le-a spus el de atunci, din 9 aprilie şi până în zilele noastre, enoriaşilor, în predicele de după Sfânta Liturghie? Le-a spus acest preot cât de nesincer a fost el pe timpul anchetei, sau cât de laş şi fricos ca un şobolan se dovedeşte el timp de atâta amar de zile (vreo 425 de zile), încât n-a fost capabil să meargă la patul de suferinţă al tânărului de 14 ani, pe care l-a transformat în legumă?

Multă vreme am tot amânat acest subiect, chiar dacă am avut la dispoziţie o amplă documentare, ştiind că un rău nu poate fi reparat printr-un rău al activării memoriei unei nenorociri. Dar, minciunile şi laşitatea acestui popă de ţară, care locuieşte în Galaţi şi poate are şi casă parohială în marea comună Independenţa, ne-au determinat să-i dăm acest brânci spre Dumnezeul pe care se preface că-l reprezintă, slujind oamenii.

Pe 9 aprilie, în a doua zi de Paşte, popa s-a pus pe ucis

Aşadar, era în data de 9 aprilie 2018, ora 15.30. Popa Florin Şerbu, în etate de 45 de doar 45 de ani, şi-a încărcat maşina din Galaţi cu cei doi socri, soţiea şi fiica şi a zburat spre Independenţa parohială, cu bolidul său popesc, marca WV Passat, cu număr de înmatriculare GL 16 PAF. Dacă era voie cu patru litere, sigur trebuia ca litera lipsă să fie „R”, căci PRAF a făcut trei vieţi şi şase oameni, dintre care unuia, de numai 14 ani, Dan-Mircea Tenea, i-a pus viaţa în pericol şi a făcut dintr-un brad de adolescent, care acum, în 2019, are 1,8 m înălţime şi 80 de kilograme, o varză, căci a stat continuu în spitale peste 170 de zile, iar acum este cu un grav handicap, având nevoie permanentă de infirmieră.

După ieşirea din Şendreni, spre Tecuci, pe DN 25, unde se menţine linia continuă şi restricţia de viteză, aglomeraţia era una „criminală”, căci pe 9 aprilie 2018 era Paştele. Popa Şerbu, cu siguranţă obosit de atâta post şi de slujba de Înviere, a venit la Galaţi să se tăvălească în fiorosul de sub ceresc, iar la plecare, spre casa parohială din Independenţa, se grăbea rău de tot, aşa că a băgat talpă în bolidul său popesc şi, cu 73 km/oră a depăşit coloana de maşini, a călcat linia continuă, a intrat pe contrasens şi a făcut chisăliţă WV Golf, care circula cu 62 km/oră, dinspre Tecuci spre Galaţi. Popa Şerbu s-a dovedit nesocotit şi jmeker în gândire, sfidând şi legile şi oamenii care mergeau în maşinile lor bară la bară, neîndrăznind să o ia pe contrasens, pentru a se arăta semenilor că sunt mai presus decât ei, cum sunt unii pochi cu bolizi în loc de autoturisme. Căci puternice şi cu portbagaj de tip dormitor trebuie să fie limuzinele celor mai mulţi dintre slujitorii Domnului, deoarece ei iau şi de la vii şi de la morţi.

Depăşirea interzisă e pentru oameni, nu pentru Preotul Şerbu

Aşadar, popa a ieşit din coloană, a călcat linia continuă intrând pe contrasens şi s-a apucat de depăşit muritorii de rând. Din sens opus, pe banda lor regulamentară, veneau oameni de rând în maşinile lor.

Doi dintre şoferii primelor două pe care bolidul popii Şerbu le putea lua în primire, au ales să tragă mult dreapta, ieşind de pe carosabil pe jumătate.

Ce-a de-a treia maşină, un WV Golf, condusă de INSTRUCTORUL AUTO Florin Tenea, a rămas în calea popii, şoferul ei alegând să tragă dreapta, fără a ieşi de pe carosabil, şi să FRÂNEZE. Impactul a fost unul devastator, bilanţul FAPTEI PREOŢEŞTI fiind acesta: trei morţi şi şase răniţi, dintre care unuia (Dan-Mircea Tenea) i-a fost pusă viaţa în pericol. Sigur, nu trebuie să legăm acest accident, sau oricare un altul, de profesia celui din vina căruia acesta s-a produs. Şi, desigur, oricui i se poate întâmpla o astfel de nenorocire. Dar felul în care a ales popa Florin Şerbu să se comporte în timpul anchetei, fiind nesincer, acreditând ideea că, de fapt, vinovat de producerea carnagiului este instructorul auto Florin Tenea, ne-a revoltat. Mai mult, el a tărăgănat ancheta, lungind boala (mai ales pe cea a adolescentului Dan-Mircea Tenea, pe care l-a făcut legumă), făcând opoziţie la expertiza tehnică judiciară, solicitând o alta care să-i „albească” straiele cernite…

Dar şi mai grav a inflamat popa (că preot nu prea îi) opinia publică prin atitudinea s-a laşă, care a continuat şi în afara anchetei: în ancheta din faţa lui Dumnezeu. El NU a ajuns la căpătâiul adolescentului Dan-Mircea Tenea nici după 425 de zile, căruia se cuvenea să-i ceară creştinească iertare şi să ajute, la fel de creştineşte, familia, care are nevoie urgentă de sprijin financiar, pentru a încerca să-l recupereze locomotor pe Dan-Mircea, într-o clinică specializată din Germania.

Morţii cu morţii, viii fără popa…Şerbu

Aşadar, în a doua zi de Paşte a anului 2018, pe popa Florin Şerbu, slujitor la Parohia Independenţa II, l-a pus draku să-şi bată joc de legile lumeşti, să calce linia continuă intrând pe contrasens, ca să depăşească lunga coloană de maşini, să bage talpa în pedala de acceleraţie a WV Passat-ului său popesc şi să pună în pericol viaţa celor care circulau regulamentar (dinspre Tecuci spre Galaţi), apoi să mintă şi să devină un fals creştin, un fariseu.

Au murit atunci, pe loc, în accidentul comis de inconştientul popă (care cică nu băuse decât aghiasmă…), cei doi socri ai săi şi din cealaltă maşină, tatăl lui Florin Tenea. Soţia şi fiica de 12 ani a lui Şerbu au fost rănite, Andreea Şerbu fiind tratată la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie S. Curie”. Supravieţuitorii din WV Golf, adică întreaga familie Tenea Florin, soţia şi cei doi copii, au fost grav răniţi şi au necesitat îndelungi zile de spitalizare.

Pentru aceste fapte, la mai bine de un an de la comiterea nenorocirii, popa Şerbu al Parohiei Independenţa II a fost trimis în judecată, fiind acuzat pentru uciderea din culpă a trei persoane şi vătămarea corporală din culpă a altora şase.

Procurorul clasează o cauză!

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi dispune clasarea cauzei privind infracţiunea de vătămare corporală din culpă în ce priveşte următoarele părţi vătămate: Paula Şerbu (preoteasa), Florin Şerbu (autorul carnagiului), Veronica Tenea, Florin Tenea şi Andrada Tenea (ultimii trei fiind pasagerii din WV Golf). Şi o … pasează din faptă penală spre civil… Menţine, însă, aspectul penal al vătămării corporale din culpă doar pentru Dan-Mircea Tenea şi pentru fiica popii, Andreea Şerbu.

Florin Şerbu rămâne inculpat, iar persoanele vătămate care devin şi părţi civile sunt DM Tenea şi A. Şerbu, cele trei spitale unde au fost trataţi Dan-Mircea şi Andreea Şerbu, precum şi Şcoala de Şoferi auto unde lucrează ca instructor auto şoferul WV Golf, Florin Tenea.

Revenim la apelul umanitar

Puteţi susţine tratarea adlolescentului Dan-Mircea Tenea în clinica din Germania donând sume de bani în conturile nr. RO20RNCB0141081165290002 şi RO63RNCB0141081165290004 deschise la Banca Comercială – Sucursala Galaţi, titular cont Pungan Florin, pentru Dan-Mircea Tenea.

Cel mai important contributor este, până acum, Arhiepiscopia „Dunării de Jos”, care a donat până, echivalentul în lei a 5000 de euro, urmând o tranşă egală, conform promisiunii publice a ÎPS Casian. Dar, din cele două săptămâni pentru viitoarea tranşă de bani, s-au scrurs doar trei…

Poate se trezeşte din coşmarul în care drakul l-a împins şi-l ţine captiv şi popa Florin Şerbu. Când va ajunge la patul lui Dan Tenea să-i ceară iertare pentru că i-a deraiat definitiv viitorul, vom înţelege că s-a lepădat de Satana.