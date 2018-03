În atenţia gălăţenilor

Pentru reducerea amprentei de carbon a activităţii de colectare a deşeurilor, în acest an, se recalibrează rutele de colectare a deşeurilor, având la bază criterii de colectare şi transport deşeuri pe ruta cea mai scurtă, în timpul cel mai scurt.

Angajaţii Ecosal au refăcut lista punctelor “critice”, din municipiul Galaţi, pentru a întreprinde în acest an acţiuni de constientizare a cetăţenilor municipiului, care nu folosesc în mod judicios întreaga capacitate de stocare a deşeurilor, la punctele de precolectare. Întâlnim în mod frecvent situaţii în care deşeurile se depun doar în recipientele din extrema dreaptă şi cea stângă a punctului de precolectare, în timp ce masa mare a recipientelor aflate în interior, rămân în permanenţă goale şi gunoiul este depozitat jos, pe platformă.

Pe măsura ce finalizăm recalibrarea rutelor, ne dorim ca începând cu acest an, controlul activităţii să poată fi efectuat de orice cetăţean al municipiului. Rutele de colectare vor fi făcute publice pe pagina de socializare şi pe pagina oficiala a SP ECOSAL Galaţi, cu ordinea colectării, ora şi minutul din fiecare locaţie de precolectare.