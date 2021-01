Ministerul Finanțelor raportează cifre uriașe de angajați plătiți de stat. Peste 1,2 milioane posturi, din care peste 64% in administrația publică centrală

Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).

Din totalul celor 798.589 de angajati din administratia publica centrala, 593.441 lucrau in institutii finantate integral de la bugetul de stat.

Cel mai mare numar de posturi ocupate se inregistra in Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv 287.908, Ministerul Afacerilor Interne (125.487), Ministerul Apararii Nationale (74.129), Ministerul Finantelor Publice (24.745) si Ministerul Sanatatii (17.877).

Potrivit sursei citate, in institutiile finantate integral din bugetul asigurarilor sociale erau ocupate 8.170 de posturi, in cele subventionate din bugetul de stat si din bugetul asigurarilor pentru somaj un numar de 42.499 de posturi, in timp ce in institutiile finantate integral din venituri proprii erau 154.479 de posturi ocupate.

Totodata, in administratia publica locala lucrau, in noiembrie, 446.989 de persoane, dintre care 276.277 in institutii finantate integral din bugetele locale si 170.712 in institutii finantate integral sau partial din venituri proprii.