Care derby?

Citesc cu scârbă până la greaţă reală nişte articole publicate în presa scrisă, sau debitate cu voce ascuţită pe sticla televizoarelor, de niscai căţeluşi cu colţii tociţi, urechile clăpăuge şi coada bârlig, pregătită să ia covrigul aruncat de binefăcătorul lor din umbră, dom’ Gigi Becali. Intenţionat, şi mai mult, chiar răutăcios, aceştia induc în eroare cititorii sau telespectatorii, eludând ostentativ deciziile Justiţiei din România, încercând să aprofundeze ideea că echipa fătată de George Becali, FCSB, ar fi de fapt echipa MAPN – ului, şi anume, CSA Steaua Bucureşti.

Mulţi dintre ei traduc această titulatură, fără urmă de temei, în felul următor: FCSB = Fotbal Club Steaua Bucureşti, ceea ce este absolut greşit. FCSB înseamnă Fotbal Club Sporting Bucureşti. Sau, după cum, ironic spun unii mucaliţi, Fotbal Club Steaua Becali. Ce legătură are această echipă care este jucăria cu care câştigă bani domnul Becali cu celebra Steaua Bucureşti care în 1986 câştiga – en fanfare – Cupa Campionilor Europeni? Poate cineva să explice de unde vine acest FCSB, care are vârsta de aproximativ 3 ani şi nu 73 cum delirează unii, care nu ştiu că jupân Becali cu droaia lui de avocaţi a pierdut toate procesele (aproximativ 17 bucăţi), şi toate însemnele (titulatură, siglă, palmares etc), stimaţi lingăi?

La partida dintre Dinamo şi furnizorul FCSB, toată presa vuia şi, cu litere mari, a titrat, şi mai ales a vorbit, nu mai termina cu „MARELE DERBY DE ROMÂNIA”! Tâmpenie. În locul lor m-aş pitula pentru mai multă vreme pe la vreo stână de prin Pipera. Păi când o echipă de pe locul trei joacă cu una de pe locul 9, ăsta-i derby? Atunci când joacă locul 1 cu 2, cum a fost Craiova cu CFR Cluj, atunci ăsta ce mai e? Şi nimeni nu l-a poreclit derby. Ajungând aici, putem spune fără teama de a greşi, că partida respectivă s-a ridicat cu adevărat la nivelul unui meci dintre două echipe de top din campionatul Spaniei, să zicem, dacă CFR-ul a învins cu doi la zero, se poate afirma, cu total temei, că s-a făcut remarcată experienţa jucătorilor, care au avut multe meciuri în Europa, cu echipe de primă mărime, iar, după cum spune celebrul ziarist de sport, Ovidiu Ioaniţoaia, echipa CFR, este o echipă de autor, făcând referire fără echivoc la antrenorul ei, Dan Petrescu. De unde se constată că nu degeaba au alergat conducătorii clubului după el tocmai prin China.

Şi fiindcă veni vorba aceasta, cea mai titrată şi mai valoroasă echipă din România, a părăsit neînvinsă competiţia europeană, cu fruncea sus, cum se spune, ieşind cu faţa curată din confruntarea cu celebra echipă spaniolă, Sevilla. Întrucât nu i se poate reproşa nimic, a fost întâmpinată la aeroport de un grup imens de fani, care a aplaudat aşa cum se merită. Numai antrenorul Dan Petrescu era nemulţumit, aceasta fiind starea lui obişnuită. Iar despre amintita partidă din fieful oltenilor, se desprind două aspecte extrem de pozitive:

1 – Nu ştiu pe câte stadioane din România mai poţi vedea la un meci un puhoi de 30.000 de oameni, suporteri înfocaţi, aşa cum numai oltenii ştiu să fie! Admirabil!

2 – FCU Craiova, o echipă cu adevărat valoroasă, a jucat excelent, având oarece restanţe la capitolul experienţă (care va veni sigur cu timpul) şi răbdare, care pe parcurs se formează şi ea. În această situaţie, întreb şi eu ca orice chibiţ de fotbal care se respectă, care dintre cele două partide trebuia botezată DERBY?

Una reală şi una prosteală, stimaţi lăudători profesionişti.