Din paragina fotbalului românesc

CFR CLUJ – CHINDIA TÂRGOVIŞTE 4-0

– Campioana României are un moral excelent pentru meciul cu Lazio Roma. Cu gândul la echipa italiană pe care o va întâlni joi în grupele Ligii Europa, CFR a vrut să încheie rapid conturile cu Chindia. Chiar şi la acest scor, târgoviştenii au alergat foarte mult. Dar dacă nu-i şi un pic de valoare…

Despre CFR ce mai putem spune? Dan Petrescu declară că are în lot mulţi jucători valoroşi care sunt supăraţi că nu joacă.

– La barajul pentru EURO 2020, vom întâlni echipa Islandei. Prima reacţie a FRF: Meciul s-ar putea juca în altă ţară! Şi, ca de obicei Stoichiţă şi Burleanu sunt teribil de optimişti. Când au fost ei altfel?

O LECŢIE

Am urmărit cu foarte mare atenţie, şi, mai ales, cu foarte mult interes meciul dintre FCSB şi ASTRA GURGIU, scor 1-3. Ca în orice meci cu importanţă sporită, s-a renunţat într-un fel la spectaculozitate, în favoarea interesului imediat. Esenţa acestei partide a reprezentat-o, după cum era de fapt de aşteptat, evoluţia a doi fotbalişti de la ASTRA, foşti cu ceva timp în urmă angajaţii lui Gigi Becali, în speţă, Constantin Budescu şi Denis Alibec. Şi s-a văzut! Amândoi au jucat genial. Budescu, două asisuri, Alibec – două goluri. Degeaba se înghesuiau 3-4 jucători de la FCSB când mingea era la unul dintre cei doi. Aceştia vrăjeau mingea în aşa fel, încât jucătorii bucureşteni uitau pentru ce au dat fuga până acolo. Lecţia de aici constă în faptul că, nu cu mult timp în urmă, aceştia erau în „curtea” lui Gigi, care nu a ştiut să-i preţuiască.

Iar fostul selecţioner Cosmin Contra, care tot timpul s-a plâns de lipsa unor jucători valoroşi cu adevărat, i-a tratat cu miserupism, indiferenţă, la modul peiorativ. Cei doi, în acest fel, le-au dat o palmă cu piciorul, cu capul, şi poate chiar cu alte părţi ale corpului. Bravo lor.

MIREL RĂDOI – SELECŢIONER

Întotdeauna, după un urcuş spectaculos, urmează obligatoriu, un coborâş ticălos. Mai ales dacă îţi cumperi o pălărie care îţi depăşeşte cu mult frizura. Pe Rădoi nu-l recomandă nici un fel de performanţă în antrenorat. Ca să credem că a uitat cum şi-au rupt gâtul alţi antrenori (aventurieri) mult mai experimentaţi decât el, ar însemna să ne autopăcălim. Dar, după cum se ştie, riscul ori te face celebru, ori plăteşti la greu.

Gigi Becali exultă după ce Rădoi a fost validat în CEX. Patronul roş-albaştrilor e convins că noul selecţioner (finul, de!) va face selecţia pe merit în noul mandat. I-a creionat până şi echipa, din care nu pot lipsi 5-6 jucători de la FCSB. Vor veni şi vorbele urâte, domnule Rădoi, să nu ai nici un fel de grijă. Se ştie doar că posibilităţile de selecţie la naţionala mare sunt extrem de limitate.

– Nu putem închide materialul fără două vorbe despre Sebastian Colţescu, şi nu la modul laudativ. După meciul Viitorul Hagi şi Sepsi Sf. Gheorghe (4-1) când individul a făcut ce l-a tăiat capul, iată ce spun profesioniştii: ADRIAN PORUMBOIU: Colţescu e un dezechilibrat mintal! E killer, execută comanda. Să i se recomande să stea la parter. Are o satisfacţie macabră în a schingiui echipe! E tipul de arbitru raket. Are dereglări serioase. Nu există meci în care să nu greşească. Şi nu doar Porumboiu are cuvinte „de laudă” la adresa individului.