Din paraginile fotbalului autohton

La o radiografie mai atentă, şi, de ce nu, mai insistentă, constatăm că la nivelul Ligii 1, nu toate echipele au finanţatori cu mare dare de mână (Becali, Nicolai, Rotaru, Varga etc) şi că o mare parte a formalităţilor din primul eşalon fie sunt finanţate de către primării, fie de oameni de afaceri de mai mici dimensiuni, dar pricepuţi, cum ar fi Valeriu Iftimie, care, după cum s-a văzut, îşi permite să finanţeze echipa F.C. Botoşani, în mare parte din afacerea cu jucători, pe care fie îi aduce la preţuri modice şi vinde apoi scump, fie, ca şi CFR-ul, îi aduce liberi de contract şi îi comercializează la preţ bun, ceea ce nu este rău deloc. Făcând această analiză printr-o trecere rapidă în revistă a situaţiei financiare a echipelor din campionatul intern, un gând răutăcios, chiar parşiv aş spune, îmi bate în tâmplă precum o lovitură de la 11 nu evidentă, dar neracordată ostentativ de arbitru, şi se transformă în următoarea întrebare. Oare, chiar, în Galaţi nu există nici un om, fie afacerist, fie îmbogăţit pur şi simplu, care să ia-exemplu lui Iftimie de la Botoşani?

Nu-i ajută mintea sau îi doare la bască de iubitorul de fotbal gălăţean?

Ajungând aici, îmi vine în minte numele fostului fotbalist, conducător de la club Oţelul, ulterior primar, care s-a îmbogăţit iremediabil de pe urma acestui spor, pe numele său Marius Stan.

După cum se aude, acest ipochimen, ar mai vrea o dată în confortabilul fotoliu de la primărie. Mă întreb, de data aceasta, cu ce fel de noi promisiuni mincinoase va încerca să ne aburească?

Tot cu echipă de nivel european, cu stadion a la Nou Camp Barcelona, cu tuneluri pe Dunăre, Siret, Prut, Brateş, etc.? Obraz de scoarţă. De fapt merge pe ideea că românul e născut bou, şi are creierul bandajat cu ghips.

– GAZ METAN MEDIAŞ – CFR CLUJ 0-0

Urât! Un meci născut din ideile a doi antrenori, tineri, ce-i drept, şi chiar valoroşi, dar care ignoră în general atracţia sportivă, spectacolul, frumuseţea pasei „a la Dobrin”, a golului acrobatic, care face ca iubitorul acestui sport să sară de pe bancă, să aplaude frenetic, să-i ticăie inima, cultivând în contrapartidă, rezultatul încrâncenat, izbiturile surde între jucători, cu alte cuvinte, antifotbalul. De data asta însă, rezultatul nu a favorizat pe niciunul. În ceea ce priveşte arbitrii (arbitrajul), ce s-ar mai putea spune? Nu-i pentru prima oară când fără să acuz concret (parcă mai era cazul?), aceşti indivizi, care ar trebui să îmbrace roba de judecători, să fie corecţi imparţiali, fac tot posibilul să strice total acest divertisment intitulat, inestetic, fotbal. Pentru exemplificare, la meciul de la Mediaş, încă de la începutul jocului, Pleşca a confundat fotbalul cu hocheiul, în propriul careu, penalty clar, Chivulete chior, şi, hai ai noştri. Explicaţia, ar fi: ori aceşti inşi, posesori de ţignal, au o frică nebună de unii vociferatori profesionişti, ori, în felul acesta îşi marchează incompetenţa profesională. Sau, mai aproape de adevăr, şi una şi alta.

– Nedumerirea lui Ion Crăciunescu: Cum să delegi pe Chivulete? Arbitrii FIFA pentru ce mai sunt? CFR-ul trebuia să primească un penalty, fără discuţie.

– Despre meciul care urmează dintre FCSB şi ACADEMICA CLINCENI,

n-ar fi mare lucru de spus.! Pentru că, printre echipele subordonate lui Dom Gigi, şi pe care latifundiarul nu se sfieşte să le amintească, atunci când devine cazul, se numără pe primele locuri Clinceniul şi Voluntariul lui finu Pandeli. Interesele nu se suprapun. Privind un film pentru proşti, Clinceniul, cu un picior în groapă, i-a dat punctele Voluntariului (1-2), echipa lui dom primar Pandele, le-a măritat FCSB-ului, c-aşa-i în fotbal, iar pe principiul „io te-am făcut, io te omor”, Clinceniul joacă umătorul meci cu FCSB-ul. Dacă va câştiga echipa sătească, mă las de scris.

Ei, dragul meu cititor, joac-o pe asta!

P.S. Finalul roş-albastru a fost total surprinzător. 0-0 în favoarea nimănui. Un nul controversat, precum declaraţiile abracadabrante ale crescătorului de ovine.