Din paraginile fotbalului românesc

Cum i-a achitat Gigi Becali datoriile lui Florin Talpan

– Florin Talpan, juristul CSA Steaua Bucureşti a câştigat 30.000 de euro într-un proces de calomnie cu Gigi Becali8, după ce patronul FCSB l-a jignit pe Talpan în anul 2015, în mai multe rânduri. Cu gura lui bogată, (eram să zic, spurcată), s-a lansat în diterambe defăimătoare la adresa juristului. CSA Steaua, atribuindu-i tot felul de lucruri urâte, (şi dacă nici Becali nu ştie să facă asta) cum ar fi: Talpan are probleme mentale, nu-i bun de trimis nici la oi, cu Talpan să negociez eu?; Habar nu are de nici o lege, nu ştie de capul lui nimic şi imprecaţiile, normal, nu se opresc aici.

Procesul a fost câştigat de Talpan în 2018. (mai ştie Becali numărul de procese câştigate de Talpan în defavoarea sa?), iar latifundiarul a fost nevoit să-i achite lui Talpan 30.000 de euro. Patronul FCSB s-a hotărât să plătească despăgubirile abia după ce instanţa i-a blocat conturile şi nu mai putea face transferuri la club. Şi acum ironia!

Din aceşti bani, Talpan şi-a lichidat cu 13.000 de euro un credit bancar scadent în 2024. Restul banilor au fost băgaţi în trei depozite bancare. Şi uite-aşa dom Gigi a mai ajutat un om necăjit.

Nea Gigi, nu vrei să mă calomniezi şi pe mine?

Tare mai am nevoie de bani.

– Dan Petrescu, ofertă de ultimă oră de la Astana-Kazanstan, pe care antrenorul Clujului a refuzat-o fără comentarii, motivând faptul că întrecerea lor fotbalistică ar fi mult mai slabă decât a noastră.

– BOGDAN MARA, directorul sportiv al campionei CFR Cluj, a declarat că există o mare prietenie între oficialii de la FC Botoşani şi cei de la FCSB (Fapt arhicunoscut, zic eu.)

În momentul în care noi ofertăm un jucător de la FC Botoşani, imediat era informat Gigi Becali, cu toate amănuntele, bineînţeles.

Noroc că noi am discutat cu jucători cu un caracter excelent.

Plăcere personală, la început inexplicabilă. Aşa se explică hora pe care au încins-o moldovenii după victoria cu CFR-ul din Cluj) de parcă ar fi surclasat-o pe Barcelona într-o finală europeană? De asta Botoşaniul nu a vrut să amâne jocul cu CFR deşi ştia că această echipă este singura rămasă în competiţiile europene)

Sau generozitatea lui Dom Gigi este binecunoscută şi în nordul Moldovei. Zic şi eu, nu dau cu bâta.

CFR Cluj – Celtic 2-0

Păi, dacă toată lumea este nemulţumită de felul în care activează cele două CFR-uri, fie călători, fie marfă, care au o viteză de deplasare pe şinele metalice de acum 50 de ani egală cu viteza unei droaşte trasă de doi măgari ceva mai sprinteni, iată că a apărut încă un CFR, care merge excelent. Este vorba de CFR JUCĂTORI, fotbalişti adică, echipă din Cluj, care, ca să facă de râs atât cele două colege de nume, cât şi joaca naţională denumită fotbal, fără nici un fel de ruşine, a lăsat acasă două echipe din fotbalul mare, Rennes (Franţa) şi Lazio (Italia). Nu înţeleg de ce Dan Petrescu este atât de negru la maţe, încât să-l îmbolnăvească de MAI pe marele Gigi dă Bucureşti.

Să mai spunem cu cât s-a îmbogăţit patronul CFR-ului în urma acestei performanţe?

Cu aproape 12 milioane de euroi (Nea Gigi, să nu citeşti chestia asta).

Asta fără câştigurile din market pool, de unde CFR-ul va primi toată suma rezervată României.

Nici jucătorii nu au fost neglijaţi. Fiecare victorie le-a adus câte 5000 de euro la teşcherea, în afară de primele aferente care se încadrează între 40.000 şi 60.000 de euro. Bravo.

Iar celor care se tot înghesuie pe la porţile lui Becali cu căciula în mână, le aduc la cunoştinţă că mai sunt şi alţi patroni în fotbalul românesc, cu dare de mână. Şi nici nu au gura aşa de mare.

– DAN PETRESCU – Mesaj pentru contestatori: Să lăsăm câtcotaţii să vorbească! Mie nu îmi vine să cred ce am reuşit!

Zvonuri despre plecarea mea de la CFR au fost mereu. Deocamdată mă concentrez pe ce trebuie să fac – am două meciuri foarte grele, şi vrem să revenim pe primul loc. Sigur pentru moment rămâne la CFR, unde, trebuie să recunosc, mă simt foarte bine.