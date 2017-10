Fotomodelele din oraş au rămas fără agenţie

JOLIE MODELS SRL Galaţi (CUI: 17121031) se prezintă drept “una dintre cele mai de succes agenţii de modele din România” şi ne “avertizează” că lucrează “atât cu modele de sex feminin, cât şi cu modele masculine”, dar are şi un departament dedicat în exclusivitate copiilor. Nu ştiu cum se traduce succesul pentru cei de la această firmă poreclită agenţie de modele, dar sigur nu e vorba de rezultate financiare.

În primii 10 ani de existenţă ai afacerii, JOLIE MODELS SRL a înregistrat numai pierderi, care totalizează 2.353.202 lei, iar datoriile au depăşit de peste 10 ori cifra de afaceri în mare parte a acestei perioade (2005-2014). Dacă ţinem cont de faptul că, la 31 decembrie 2014, datoriile depăşeau 3,13 milioane lei, rezultă că pierderile acumulate în cei 10 ani au fost “acoperite” cu banii creditorilor.

Cu asemenea performanţe financiare, nu mai reprezintă o surpriză faptul că s-a ajuns la faliment, cererea fiind depusă chiar de debitoare, pe 24 februarie 2016, şi admisă de judecătorul sindic Diana-Mihaela OANCEA de la Tribunalul Galaţi pe 7 martie 2016 (Dosar nr. 863/121/2016).

Atribuţiile de lichidator judiciar provizoriu au fost preluate de C.I.I. BUTNARI MONICA-GABRIELA, practician care la doar 4 zile după deschidrea procedurii a şi “trântit” un “raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă”. Din acest document care încape pe o pagină reiese că, la 31 decembrie 2015, datoriile erau ceva mai mici, de numai 2,41 milioane lei, chiar dacă exerciţiul financiar a fost încheiat, cum altfel, cu pierderi – 118.626 lei.

În cadrul procedurii de faliment, creditorii se pot înscrie la masa credală până la data de 20 aprilie 2016, prima şedinţă a Adunării Creditorilor fiind programată pe 5 mai 2016, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar provizoriu (Galaţi, str.Tecuci nr.46).

JOLIE MODELS SRL Galaţi are un capital social de 200 lei şi oficial se ocupă cu “alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.”. Asociaţi ai firmei, în cote egale, sunt sunt Daniela CERNAT (39 de ani) şi Florin-Lucian CERNAT (36 de ani), funcţia de administrator fiind deţinută (până la faliment) de Iuliana-Adriana MANOLACHE (37 de ani).

Chiar dacă această afacere a dat faliment, se pare că cele două doamne au ajuns la concluzia că masculul e de vină, motiv pentru care, pe 23 martie 2016, au înfiinţat numai ele o firmă nouă – JOLIE HOLDING 2016 SRL Galaţi (CUI: 35853779), care are ca obiect principal de activitate “facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”. (sursa foto: facebook.com)