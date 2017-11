Luptă pe rămăşiţele clubului de fotbal Oţelul Galaţi

De vânzare – embleme, sigle, mărci şi amintiri, la grămadă

FOTBAL CLUB OŢELUL SA (CUI: 17422808), societate al cărui sediu social a fost mutat în Bucureşti din iunie 2013, a intrat în insolvenţă pe 10 iulie 2013, oficial la propria cerere, administrator judiciar provizoriu fiind numit practicianul ACTIV LICHIDATOR IPURL Bucureşti (Monica Angela BORZA), rebotezat ulterior BETA INSOLVENCY IPURL – Dosarul nr.23900/3/2013, Tribunalul Bucureşti.

La data de 15 octombrie 2014, judecătorul sindic Vasile FIŢIGĂU admite cererea BETA INSOLVENCY IPURL de înlocuire şi numeşte alt administrator judiciar – SCP MB MANAGEMENT IPURL (Mihail BOJINCĂ) din Timişoara! Acest practician a prins şi trecerea la faliment, devenind lichidator, poziţie pe care o deţine şi la ora actuală, deşi a solicitat să fie schimbat, dar cererea a fost respinsă de instanţă pe 14 octombrie 2015.

Marca folosită în UEFA Champions League a expirat

La momentul intrării în insolvenţă, FOTBAL CLUB OŢELUL SA deţinea marca combinată FC OTELUL GALATI 1964, înregistrată la OSIM pe 4 aprilie 2006, pe 5 clase (9, 25, 28, 35, 41). Orice marcă înregistrată în România expiră după 10 ani de la înregistrare, dar poate fi reînnoită (prelungită), prin depunerea unei cereri şi plata unor taxe la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Lichidatorul judiciar nu a avut grija asta, aşa că marca a expirat în aprilie 2016 şi a fost considerată DECĂZUTĂ după expirarea perioadei de graţie (6 luni).

La începutul acestui an, Mihail BOJINCĂ se prinde că este o problemă cu marca şi, prin intermediul consilierului în proprietate intelectuală S.C.P.I. MILCEV BURBEA din Bucureşti, depune – pe 7 februarie 2017 – cerere pentru (re)înregistrarea mărcii FC OŢELUL GALAŢI 1964, tot combinată, dar pentru 6 clase (7, 9, 25, 28, 35, 41), adăugând clasa 7 – maşini automate de vânzare (distribuitoare automate)! Detalii AICI.

În cererea depusă la OSIM nu este menţionat faptul că solicitantul FOTBAL CLUB OŢELUL SA este în procedură de faliment (în cazul falitei FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI, care are aceeaşi problemă, apare această menţiune) şi nici nu cred că există o hotărîre a creditorilor pentru acest demers, care, în final, va ajunge la costuri mai mari decât valoarea de vânzare a mărcii!

ARTMARK organizează licitaţie pentru vânzarea unei mărci neînregistrate

Deşi marca nu era înregistrată (dacă nu există opoziţii/contestaţii, durează 6 luni), deşi era în termenul pentru opoziţii (două luni de la depunerea cererii), lichidatorul o scoate la vânzare, împreună cu palmaresul echipei şi cu 80 de trofee obţinute de echipele de seniori şi juniori. Interesant este faptul că licitaţia este organizată de ARTMARK, la 16 zile după depunerea cererii la OSIM, iar anunţul publicat pe site-ul Casei de Licitaţii nu precizează clar că, de fapt, marca NU este înregistrată, ci menţionează “reînregistrare (în curs de finalizare) în 2017“. Oare cum se traduce “în curs de finlizare” la profesioniştii de la ARTMARK?!

Şi în ceea ce priveşte «Marca aniversară 50 ani “1964 – 50 – 2014 Fotbal Club Oţelul“, cunoscută şi sub numele de “marca cu lei“» există o problemă. Societatea are decizii de admitere la înregistrare pentru două mărci aniversare “1964 50 2014 FOTBAL CLUB OTELUL” (aceasta şi aceasta), nu pentru una, cum este reiese din anunţ. Demn de menţionat este şi faptul că FOTBAL CLUB OŢELUL SA nu are certificate de marcă, iar mărcile nu au fost publicate în BOPI… deşi deciziile sunt din 2014 (pentru că nu a platit taxa de vreo două sute de lei)!

Persoana anonimă care şi-a adjudecat licitaţia cu 10.000 de euro, suma din care ARTMARK îşi va trage un comision pe care nu l-a precizat nimeni, NU a achitat banii respectivi tocmai pentru că ” există suspiciunea că marca nu va fi înregistrată la OSIM şi că va începe un litigiu lung şi costisitor cu Asociaţia Suporter Club Oţelul care a depus spre înregistrare aceiaşi marcă şi care va putea face opoziţie la cererea noastră de reînregistrare”, după cum precizează lichidatorul în cel mai recent raport de activitate.

Suporterii trimit licitaţia “la masa verde”

Chiar dacă Mihail BOJINCĂ nu prea are habar cine şi când poate depune opoziţii şi contestaţii, realitatea este că ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV SUPORTER CLUB OTELUL GALAŢI a depus cerere pentru înregistrarea unei mărci similare – pe 23 februarie 2017, în ziua în care ARTMARK a vândut-o pe “cealaltă”, iar la cererea depusă de FOTBAL CLUB OŢELUL SA există o opoziţie, probabil a asociaţiei. După opoziţie există varianta contestaţiei, proceduri care se derulează la OSIM. După acestea se poate apela la instanţă!

Sugerez asociaţiei să atace/conteste procedura de depunere a cererii de înregistrare de către falita FOTBAL CLUB OŢELUL SA (inclusiv modul de selectare pentru consilier), că opoziţia pentru alte motive nu prea are şanse. Şi încă ceva, tot pentru asociaţie: în documentul ataşat există o referire la “imaginea aceea a furnalului care ar fi o emblemă mai veche a clubului“. Poate interesează!

În concluzie, “marea realizare” a Casei de Licitaţii ARTMARK, numită pompos LICITAŢIA SPORT MEMORABILIĂ – ISTORIA UNUI SIMBOL: OŢELUL GALAŢI, a fost un mare fâs, iar creditorii şi judecătorul sindic ar trebui să pună în cârca lichidatorului Mihail BOJINCĂ absolut toate cheltuielile generate de (re)înregistrarea mărcii şi de organizarea licitaţiei. Că e doar vina lui că a expirat marca anterioară, care avea o valoare mult mai mare, fiind marca folosită de echipa de fotbal inclusiv în UEFA Champions League. Cea de acum va fi doar… o siglă pe automate de cafea (clasa 7 din cerere)!