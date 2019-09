Mingea cu mâner

De la sfântu Gigi Citire:

GIGISPORT – AROGANTZE

Nu sunt supărat, dar mă gândesc aşa… M-am uitat la meciul cu Giumaraes, dar n-am stat. Am ascuţit cuţitul ăsta pe care nu l-am mai folosit de când m-am făcut frate de cruce cu Ramon Calderon, da de la Real Madrid.

Vineri, la palat am organizat „tăierea capului”. Care se bagă! Dacă nu, oricum mi-l tai singur! M-am săturat de FCSB şi ruşinea mâncată.

Să îmi tai capul, să nu mi-l tai?

Să mă las de fotbal şi FCSB, să nu mă las? Aceasta este întrebarea. O să fac un sondaj pe internet, să văd dacă mă mai iubesc fanii „miei”.

Mi-a venit poza de la FIFA. Încă nu le-am dat voie să-mi folosească faţa, dar negociem.

Naşule, sunt disperat, fă o omenie în seara asta, am mare nevoie. Cum ai mai făcut şi altădată, promit că nu uit şi nu rămân dator când ai nevoie. Bag poza asta la sentiment.

Iar mi-a dat gol Gonoiere! Pe ăsta îl vând cu 100 de milioane. Nu ştiu dacă de euro, dar de bani. În orice caz.

Dacă vrea Contra să ironizeze nu-i stă bine, că am o vârstă. E diferenţă mare de vârstă. Să ironizeze el ca antrenor, atunci când îi spun eu: între eu selecţioner şi pun un alt antrenor. Dacă aş fi eu selecţioner, v-aş da cu calificările în cap.

Am avut o noapte lungă, l-am adus pe Neimăr. Din milă, mai mult, că nu mai avea unde să joace băiatu’. Plângea că nu s-a dus la Barcelona. Şi l-am adus eu la Barcelona de Mogoşoaia. Sigur iau titlul. Apoi s-a făcut diminineaţă şi m-am trezit.

Adevărul e că relaţia dintre noi scârţâia de cava timp. Nu mai era acea chimie între noi, acea văpaie, acel fior care mă făcea să tremur extaziat când îl vedem. Bene, mai era ceva: Meme m-a înşelat. De când a început cu dragangeala şi curvăsăreala prin cluburi. Bănui că şi cât a fost închis a luat-o pe căi greşite, să nu spun mai mult. De atunci Meme nu mai era cel pe care îl ştiam. Am încercat să mint că lucrurile se vor îndrepta, să îi mai dau o şansă, dar nu a mers.

Referitor la Ilie Dumitrescu: Ilie, nu îţi era prea strâmt costumul? Ţi l-am împrumutat eu, că m-a rugat Hagi, că nu aveai atunci. O arzik acum ca campionul eleganţei, dar uiţi de unde ai plecat.

V-am adus pe Tumu ăsta, sau cum îl cheamă, de la Hermastad, m-a tot bătut la cap Narcis. Am zis, hai fie, să nu se simtă Narcis doar de decor la FCSB. Şi să nu se mai simtă Gonoreie singur să nu mai fie el oaia neagră din turma mea.

Contra, ciocu mic! Ce-ai făcut tu cu 7 fundaşi şi tot ai pierdut. Dacă îi luai pe ai miei de la FCSB, câştigai, bă!

Cu Panţâru, Oaidă şi, cireaşa de pe tort, Coman, Mambapeul meu, erai azi la un pas de calificare! Ciocu mic toţi în faţa lui Becali!

Vă dau în cap cu calificări, transferuri, bani, Mikronică, cu ceva tot vă dau în cap. Dacă nu pot eu, aranjez cu Colţescu.

* * *

Despre campionatul intern, deocamdată, doar despre faptul că CFR-ul din Cluj i-a făcut frânari pe supuşii lui Gabi Firea şi a lui Pandele făcătorul de drumuri la Iaşi, la Sfânta Parascheva, umilindu-i pe ce-i câţiva voluntari care au venit doar să vadă un oraş frumos cu un scor de maidan. Un 5-0. Fără comentarii.

Restul în numărul următor.