Mingea cu mâner

De la sfântul Gigi, citire

Gigisport – Arogantze

– În Pipera şi în faţă, la palat, strâng voturi de la cetăţenii microbişti contra lui Contra! Contra trebuie să ştie un lucru: dacă nu ştii să faci selecţie, mai bine te duci şi stai acasă la oi. O să fac memoriu la Federaţie. Nu putem să dăm 800.000 de ieuro unui om care nu ştie. Aici a demonstrat că habar n-are de fotbal. Ca fotbalist, da, a fost ceva de capul lui, dar ca antrenor nu ştie. Am conceput un comunicat pe care să îl dăm public, şi la Federaţie.

Îl scriu io, cu mâna mea, dar mai întâi să vorbesc cu duhovnicul meu, ca să nu iasă vreo prostie. Adică eu îi dictez, că de la puşcărie am jurat că nu mai pun mâna pe foaie şi pix.

– Mi s-a pus pata pe Guriţă Contra! Sunt aşa de nervos, dacă l-aş întâlni i-aş da un cap în guriţă! Pleacă, bă, de la Naţională! Îţi dau şi ţie cu calificările în cap, nesimţitule. Am să mai dau nişte bani la ziariştii mei ca se distrugă psihic, hahalero care eşti.

– Topul antrenorilor din liga 1: 2- Hagi, 3 Piţurcă, 4 Petrescu. Numărul 1 vă las să-l ghiciţi voi.

Presimt eu aşa că o să sărbătoresc! O să-i dau lui Piţurcă în cap cu fotbalul! Îi arăt eu ce înseamnă „fotbal-şampanie”! Chiar şi fără Gonoreie, care iarăşi a fost oaia neagră a turmei. L-am scos din lot că l-am prins ieri la oala cu sarmale.

Acum Ţumu este oaia mea preferată, băi hahalerelor.

– Mulţumesc Gazeta Sporturilor pentru susţinere. Într-adevăr, l-am bătut pe cel mai bun antrenor-manager din liga 1. Dar nu vreau să vorbesc despre Piţi, să nu îi spuneţi că am vorbit despre el.

L-am bătut mai mult din milă, că dacă eram om rău, îi dădeam patru sau cinci.

Nu în ultimul rând, le mulţumesc lui Piliaceli şi băiatului care a bătut autul.

Aş vrea să-mi fac un tablou cu golul lui Ţumu.

– FCSB-ul de acum nu are cum să fie bătută de cineva. E greu să o baţi. Când toată lumea râdea că suntem pe ultimul loc, eu râdeam de ce spuneau alţii. În decembrie vreau să fiu pe primul loc. Noi avem echipă mare şi trebuie să fim pe primul loc. Aşa că vreau să luăm 30 de puncte în 10 meciuri, chiar mai mult.

Cu Talpan şi Duckadam, avem fotbal an de an

După ce vezi un meci dintre Borusia Dortmund şi F.C. Barcelona, ca să urmăreşti un joc din campionatul intern, ar fi, ca şi cum după o masă copioasă cu friptură şi desert delicios, în loc de o bere ai bea o cană de borş crud.

– Am văzut disputa dintre Viitorul Constanţa şi Gaz Metan Mediaş. Păstrând proporţiile, l-aş boteza ca un pui de Borusia Dortmund – FC Barcelona. Oricum, a fost mult peste nivelul campionatul nostru amărât.

– Şi, doamne, de parcă n-ar fi de ajuns că în Liga întâi, se joacă un fotbal de amatori dar care sunt plătiţi ca mari profesionişti, mai avem la oblânc şi nişte arbitri de toată jena.

Exemplele sunt prea multe, ca să ne complicăm cu enumerarea lor. Şi-apoi, sunt la vedere.

– Florin Talpan, juristul CSA Steaua, i-a dat o replică lui Helmut Duckadam, după ce legendarul portar al roş-albaştrilor l-a ironizat printr-o postare pe Facebook.

– Îl respect şi îl voi respecta mereu pe domnul Duckadam. Dumnealui a făcut foarte mare performanţă la Steaua, iar inspiraţia lui a avut o contribuţie majoră la aducerea trofeului Cupei Campionilor Europeni în vitrina clubului nostru. Însă dumnealui a jucat pentru clubul nostru, Steaua Bucureşti. Nu a jucat niciodată pentru FCSB, echipă înfiinţată în anul 2003. Noi avem hotărâri judecătoreşti care demonstrează acest lucru şi, dacă dumnealui doreşte, i le putem arăta. E păcat ca domnul Duckadam se dezinformeze suporterii. Fotbal Club FCSB nu este Steaua. Nu a fost niciodată şi nici nu o să fie, nici măcar între paranteze.

Îl aştept pe domnul Duckadam la club, dacă doreşte lămuriri în ceea ce priveşte identitatea clubului la care lucrează. Îi pot arăta că doar noi deţinem marca, numele şi palmaresul Stelei, aşa cum a demonstrat cele 16-17 procese pe care FCSB-ul le-a pierdut în favoarea CSA Steaua.

CFR Cluj – Lazio 2-1

Am urmărit meciul de fotbal dintre CFR-ul din Cluj şi Lazio din Roma, şi, în sfârşit am văzut şi eu o echipă adevărată de fotbal din România.

Cu o conducere administrativă şi, mai ales tehnică cu adevărat profesioniste, nici nu-i de mirare că au reuşit să întoarcă rezultatul în favoarea lor, făcând o a doua repriză formidabilă. Vedea în amărăciunea care se putea citi lejer pe chipurile jucătorilor italieni, şi mă gândeam la lipsa lor de inspiraţie. Nu fotbalistică. Dacă ar fi aranjat să-i arbitreze Colţescu, sigur ar fi câştigat.

Dădea Sebi afară vreo trei-patru, şi totul se rezolva. Şi, în felul acesta ar fi fost bucuros şi bătrânul frate Gigi Fecesebistul. Bravo CFR-ule, şi la mai multe.