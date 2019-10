Mingea cu Mâner

Aş fi vrut să debutez acest material cu nişte veşti frumoase despre o echipă de fotbal din urbea noastră, care se lăfăie, fără să gâfâie, în liga întâi, pe primele locuri, eventual participantă în competiţiile europene. Aş fi vrut, doar atât. Că după ce Marius Stan ne-a trombonit cu stadioane ultra-super-moderne, cu echipe beton armat, tuneluri pe sub Dunăre, şi alte gogoşi, până ce s-a văzut în fotoliul de primar, a urmat (ce nefericire pentru gălăţeni), în fotoliul cel mai moale, primarul Pesedist IONUŢ PUCHEANU care, în campania electorală într-adevăr, nu a promis nimic şi s-a ţinut de promisiune.

Acum, din punct de vedere sportiv, ori nu iubeşte fotbalul, ori nu iubeşte gălăţenii, ori – şi cred că asta este cel mai aproape de adevăr – nici una nici alta. Şi când te gândeşti că mai vrea odată!

Până una-alta, să încercăm să mai dăm iama, prin ceea ce mai găsim la nivel naţional:

– Cupa României, echipe calificate: FCSB, CS Universitatea Craiova, Astra, Poli Iaşi, Academia Clinceni, FC Voluntari, Hermannstadt, FC Botoşani, toate din liga 1, Petrolul (L 2), Foresta Suceava, Metalul Buzău şi Sănătatea Cluj (L 3).

Ar fi de punctat două aspecte, cred eu, importante:

1 – FC Botoşani – CFR Cluj, cu problema celor 6 jucători crescuţi de clubul din Botoşani, care în teren nu au fost decât cinci.

2. După cum s-a constatat, echipa SĂNĂTATEA CLUJ va avea un mare VIITOR. Este vorba de Viitorul Constanţa, care după ce i-a întins o mână finului său, a zis „La revedere” celei de-a doua competiţii interne, Cupa României, fiind învinsă cu scorul de 1-0 de echipa din liga a treia. Şi când te gândeşti că era deţinătoarea trofeului…

– Gaz Metan Mediaş, o echipă de partea a doua a clasamentului, cu un antrenor de nota 10, dar cu o conducere obedientă lui Gigi Becali, pe care nu prea o interesează de ce se scumpesc gazele naturale la greu. Dacă îi lasă taty Iordănescu, vor trebui să aranjeze cu cineva să-i facă loc în coada clasamentului.

– Gigi Becali face transferuri pe bandă rulantă, fie că are nevoie, fie că nu. Bravo nea Gigi. Până la urmă toţi jucătorii din campionatul intern vor trebui să aibă parafa matale ca să poată juca.

– Curtea de Conturi a descoperit deconturi ilegale din bani publici la clubul lui Ciprian Marica, Farul Constanţa. Concret: jucători fantomă în cantonament, bani plătiţi de Farul către mama lui Marica. Potrivit raportului Curţii de Conturi, au fost descoperite nereguli grave în gestiunea Clubului Farul, unde Ciprian Marica este finanţator, cam în felul următor: s-a decontat ilegal 247.985 lei din sumele primite de la Consiliul Judeţean Constanţa.

Din suma totală de 835.757,26 lei acordată de la bugetul Judeţului pentru ACS Farul Constanţa, suma de 247.985 lei a fost decontată nelegal, pentru achitarea cheltuielilor aferente unor activităţi pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

În data de 30 mai, Ciprian Marica, scria pe o reţea de socializare următoarele: „Am fost nevoit să duc de unul singur un proiect atât de important pentru comunitate şi pentru oraşul Constanţa. Am încredere în oameni, poate că acesta este unul din defectele mele, poate unii cred că am fost naiv”.

La nici patru luni distanţă, Curtea de Conturi a anunţat beleaua. Marica a făcut contestaţie, aruncând motanul în poala doamnelor de la Curte, deşi mai mulţi fotbalişti aflaţi pe listă spun, fără echivoc, că nu au fost în cantonamentul din Turcia, nici cu prima echipă şi nici cu a doua.