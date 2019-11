Mingea cu mâner

OFICIALI ŞI MICROBIŞTI

– Dialog între Mirel Rădoi şi Mihai Stoichiţă:

Selecţionerul U 21 Mirel Rădoi a avut o discuţie cu Mihai Stoichiţă, şeful Comisiei Tehnice de la FRF, şi i-a cerut acestuia îndepărtarea lui Vlad Munteanu, pentru ca team managerul selecţionatei U 21 să nu mai apară în preajma lotului. Strică Rădoi mişmaşurile grangurilor FRF?

– Bogdan Planic refuză prelungirea contractului cu FCSB, şi, în felul acesta, intrând în ultimele luni de contract, poate pleca GRATIS. De altfel nu-i singurul jucător pe care FCSB-ul îl pierde din cauza îngâmfării sau proastei sfătuiri a patronului. Şi Eric Bicfalvi, Ciprian Tătăruşanu, Iasmin Latovlevici, Andrei Prepeliţă, Giedrius Arlauskis, au plecat tot gratis.

– În ciuda faptului că Gigi Becali dă ca sigură prelungirea contractului cu Bogdan Planic, Zvonco Milojkovici, impresarul stoperului sârb, explică de ce sunt minuscule şansele ca jucătorul să semneze un nou acord cu FCSB:

În primul rând, deocamdată, nu există nici o ofertă de prelungire, iar Becali exclude să-i achite lui Bogdan Planic vreo sumă ca bonus la semnătură. N-ar fi pentru prima oară când finanţatorul-antrenor dă cu bâta în baltă, pentru că Planic, unul dintre cei mai buni stoperi din campionatul nostru, nici vorbă să ducă lipsă de oferte.

RENNES – CFR CLUJ 0-1

Am privit cu mare atenţie şi mult interes partida, şi iată ce-am concluzionat:

A fost un meci atât de penibil, cu un rezultat atât de frumos, încât îţi vine cu un ochi să râzi, iar cu celălalt să înjuri. Şi să te întrebi cel puţin retoric, cum este posibil ca o echipă cu jucători valoroşi şi mai ales experimentaţi să se chinuie cu o echipă franceză decimată, (la un moment dat mai aveau 8 jucători în teren plus portarul, dintre care doi de 16 ani şi unul de 21), ca să păstrezi un amărât de rezultat (1-0), prin golul marcat de C. Deac în minutul 9, dintr-o lovitură liberă, în poarta neferitului copil de 16 ani, aruncat în „luptă” din cauza nesăbuinţei titularului, care l-a luat cu „fulgi cu tot”, pe atacantul CFR-ului, Lacino Traore, cât era el de lung. Şi asta n-ar fi totul. Se ştie că de obicei echipa din Gruia, în primă repriză o lasă mai ardeleneşte ca în mitanul doi să tureze motoarele la maxim. De data asta, a fost cam pe dos. Au făcut o repriză – a doua – penibilă. Dar hai să găsim şi papură fără noduri. La urma urmei, calitatea jocului se uită, rezultatul însă dăinuieşte. Şi, de ce să nu recunoaştem, e frumos ca o echipă românească să obţină 6 puncte din trei meciuri, şi să fie pe locul doi într-o grupă de nivel european, la un singur punct de ocupanta primului loc, şi cu perspectiva ajungerii în primăvara europeană în plină înflorire, de-ţi vine să strigi, bravo CFR, bravo Dan Petrescu.

Totuşi, părerea Bursucului este alta, mult mai pragmatică, mai realistă.

Antrenorul s-a declarat total nemulţumit şi dezamăgit de ceea ce a fost pe teren în repriza secundă, când CFR-ul a fost dominată de francezii pe locul 12 în Ligue 1, şi care mai aveau şi două cartonaşe roşii la activ.

„Dacă jucăm aşa în următoarele trei meciuri, facem zero puncte şi primim 10 goluri. N-am fost mulţumit de nici un jucător”, a declarat cu năduf Dan Petrescu.

GIGI PROSTU

– Ca să încheiem materialul puţin mai optimist, vom spune că există totuşi un tip, nu spun cine, îl cunosc până şi copiii de mingi, care are mari probleme cu ficatul din cauza acestei performanţe a CFR-ului.

Acesta, într-o emisiune la PRO X a afirmat cu infatuarea-i caracteristică, că, dacă până la Crăciun, din 9 meciuri nu va lua 21 de puncte, iar echipa în care bagă la greu lovele, nu va ajunge pe primul loc, să scrie mare GIGI PROSTUL, că nu se supără. Tare sunt curios să ajung la sfintele sărbători. Doamne ajută!