Mingea cu mâner

Dat afară din gelozie

Narcis Răducan a plecat de la FCSB după un mandat care a durat doar două luni şi jumătate. Becali a fost deranjat că directorul sportiv era lăudat prea des pentru progresul pe care l-a înregistrat echipa şi a găsit un pretext pentru despărţire: o declaraţie a lui Răducan din urmă cu o lună. Succesul echipei în campionat se datorează în totalitate patronului, asta era dorinţa expresă a lui Gigi Becali.

În declaraţia lui, Narcis Răducan anunţa că suporterii stelişti vor migra spre CSA Steaua dacă echipa armatei va promova în prima ligă. „Declaraţia aia m-a blocat pur şi simplu”, a răbufnit Becali. De ce măsurile sunt luate doar după o lună de zile? Întrebăm noi.

„Aici doar eu decid, a transmis Gigi B., aici nu conduce managerul sau antrenorul”.

„Când am discutat cu el şi am văzut că mă acuza pentru lucruri de nimic, normal că m-am enervat. Mai ales că s-a întrebat şi m-a întrebat ce mare lucru am făcut eu la FCSB? Întrucât lotul este foarte valoros meritul meu nu există.”

Părerea chibiţilor îmbracă o variantă inedită. Asta ar fi o stratagemă prost mascată, pentru a-l aduce înapoi pe MM Stoica.

– Motivul pentru care internaţionalul de 22 de ani, CRISTI MANEA, face tuşa la FCSB.

După ce la CFR Cluj a fost titular incontestabil, ca şi la EURO 2019, Cristi Manea a bifat doar 3 meciuri în acest sezon la FCSB. Explicaţia? Ar fi că el ar fi venit după un sezon lung de la CFR, plus turneul final de tineret. După aceea a avut o perioadă lungă în care s-a antrenat singur. Problema ar fi cu parametrii fizici care deocamdată nu corespund.

Dar asta nu ar reprezenta o problemă, ne asigură Mirel Rădoi.

– CE FERICI RE, s-ar putea traduce şi aşa sigla CFR-ului, mai ales după parcursul de excepţie din competiţia europeană.

Mario Camora şi Damijan Djokovici: „Să fim un exemplu pentru echipele româneşti”.

CFR Cluj a învins-o pe Rennes şi în partida retur cu acelaşi scor ca în tur, 1-0. În această situaţie ar mai avea nevoie de un punct pentru a fi calificată matematic în primăvara europeană.

Mario Camora a lăudat prestaţia de excepţie a portarului Arlauskis. „A apărat foarte bine şi a demonstrat că e foarte bun. Îl felicităm pentru că a avut un merit foarte mare. I-aş da nota 10. A fost extraordinar. El ne-a salvat de multe ori. Cu toate astea suntem criticaţi tot timpul. Când jucăm bine „unii” guralivi spun că ne-au ajutat arbitrii, când se mai întâmplă s-o mai dăm şi în „bară”, că suntem slabi şi jucăm prost. Adversarul din această seară, Rennes, a bătut-o în ultimul timp pe P.S.G. echipa miliardarilor, de două ori. No comment. Despre Mario Rondon ce s-ar mai putea spune? A dat un gol de mare jucător.

– Dan Petrescu – să nu sărbătorim prea mult. Duminică avem cu Dinamo şi nu vreau să plec cu mâna goală sub nici o formă.

– Ciprian Deac – Nu meritam să câştigăm. Au fost peste noi la toate capitolele. După valoare şi modestia este la ea acasă.

ŞI LA GALAŢI…

…Şi ca să mai rup din macaraua cârcotaşilor, cum că activitatea sportivă la nivelul oraşului (judeţului?) a sucombat total, iată şi organizarea pe faleza Dunării a unui concurs de cros, din câte am înţeles, organizat de inspectoratul şcolar judeţean, pe data de 02.11.2019.

Despre competiţie şi competitori, nu ar fi prea multe de spus. Copiii, mai de voie, dar mai ales, unii de nevoie, s-au prezentat, au concurat, au alergat şi etc. Aici toate notele sunt de trecere. Despre repetenţie putem vorbi la capitolul organizare. Ca să-i spunem dezinteres sau miserupism, ar însemna să-i lăudăm. Spun asta pentru că, din câte am fost informat, din cauza acestor aşa-zişi dascăli, care fie nu s-au priceput, fie nu i-a interesat sau n-au dorit, li s-au furat?, le-au dispărut, au pierdut? Unii cheile de la casă, alţii telefoanele şi cine mai ştie ce.

Dacă s-ar fi întâmplat în alte condiţii, situaţia ar fi îmbrăcat veşmânt penal. Se spune că profesorii care au avut competenţa organizării, se scutură ca de furnici şi refuză orice fel de culpă. Poate Inspectoratul Şcolar gălăţean va veni cu clarificări.