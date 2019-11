MINGEA CU MÂNER

CONTRA contra CONTRA

Sau mai bine spus contra românilor, naivilor, credulilor, fraierilor şi etc. Pentru că nu-ţi trebuiau cinci facultăţi de specialitatea fotbal ca să-ţi dai seama de faptul că Cosmin Contra nu are nici un fel de performanţă în antrenoriat, în afară de a fi omul dedicat serviciilor şi plantat în fruntea bucatelor pe bază de interese, obligaţii şi prostie (Lupescu n-a fost bun că vorba aia, n-a mâncat salam cu soia) şi a maestrului de ceremonii Mihai Stoichiţă, care, din cauza serviciului extrem de solicitant, a început să-şi cumpere cămăşi cu burtă. Gino Iorgulescu, şeful de la Liga Profesionistă nu are nici o treabă cu fotbalul. El se ocupă cu problemele familiare, copii, bolizi etc. Şi sunt foarte curios când aceşti indivizi total neaveniţi în buricul mămăligii, vor înceta cu chestiunile experimentale. Faptul că Cosmin Contra, acest amator în antrenorat, nu avea nici un fel de recomandare pentru această funcţie, putea vedea chiar şi un profan în materie. Burleanu şi Stoichiţă, după ce au biruit la modul persuasiv pe unii şi pe alţii (conducători la juniori, la echipele de femei necăsătorite şi tot felul de pierde – vară care de frică că nu rămân fără pită şi, mai ales slava au votat cum li s-au cerut) s-au crezut total peremptorii, trecând la peiorativ noţiunea de profesionist. Cu diletanţii chiar nu a fost greu. Iată acum şi câteva păreri a celor avizaţi cu adevărat în acest domeniu:

– Se spune că pentru înlocuirea lui Contra, Hagi şi Dan Petrescu, fie ezită, fie refuză direct.

Probabil că ştiu ei de ce. Se bârfeşte că până la barajul Euro naţionala să fie condusă de Mihai Stoichiţă. Doamne fereşte!

– Cornel Dinu: Burleanu s-a aşezat pe acest scaun de la FRF întru crimă. Ce mai poate analiza Comisia Tehnică? Care-i crima? Cu o zi înainte de alegeri, Gică Popescu era condamnat de naşul lui Burleanu, Vasile Dincu. NO COMMENT!

– Şi-apoi, dacă te uiţi la componenta Comisiei Tehnice te apucă subit nervii. Fiind 20 de nume, nu-mi permite spaţiul să-i enumăr personal pe toţi. Oricum din comisie nu lipseşte Mihai Stoichiţă, Cosmin Contra, Mirel Rădoi, Dumitru Dumitriu, Zoltan Jakab, Mirel Albara etc.

– Marcel Răducanu – Sunt limitaţi! Mi-e milă de ei! Coman se chinuie în România ce să facă în Anglia? Ieri n-a jucat nimeni. Au chinuit mingea, spectatorii. N-ai cum să ai tupeul să te califici la un turneu european şi să joci aşa.

Gaby Balint – Suntem la pământ. Trăim din amintiri, vrem mai mult decât putem. Am văzut cum erau cei din teren, pentru că şi pe bancă eram la fel. Contra şi-a dat seama că nu are nici o şansă. Aşa o fi, spunem noi, cu toate astea Burleanu şi Stoichiţă îşi rânjeau fasolele de parcă ar fi bătut Brazilia la scor. Oamenii ăştia râd de proşti, de fotbal sau de noi?

Umilinţa Spania-România

Despre meciul Spania-România 5-0 ce s-ar mai putea comenta? Contra şi-a dat în sfârşit demisia. Ei, şi? Nu-i nici primul nici ultimul care pleacă cu coada între picioare. Singurii care ţin coada bârlig sunt Burleanu şi Stoichiţă. Ei nici nu pleacă nici nu vin. Stau. Bine, mersi. Poate vreţi să ştiţi, chibiţi, dumneavoastră, de ce celebrul antrenor emerit Cosmin Contra nu l-a convocat la lotul naţional pe tânărul şi valorosul portar, titular în Italia la Genoa?

Pentru că n-a vrut să-şi supere finii de cununie Laurenţiu Reghecampf şi Ana Maria Prodan. Jucătorul pe care aceştia doreau foarte mult să-l evidenţieze era portarul de la Sparta Praga, Florin Niţă, care nu mai prindea echipa de aproape trei luni. V-aţi prins?

MM Stoica – redivivus

MM Stoica din nou la FCSB

Invitat la televiziunea Pro X, MM a recunoscut că a discutat cu Gigi Becali şi va reveni la FCSB: – „ DA, m-am întors”. Deocamdată n-am nici o funcţie oficială, nu asta era important acum.”

„El s-a întors (gen Lăpuşneanu?), e casa lui aici, vine când vrea, pleacă când vrea. Lucrează momentan fără contract, dar o să-l aibă şi pe acela, nu asta e problema”, a declarat Gigi Becali.

Ceea ce era de demonstrat… zicem noi!

…Şi tu, tineretule?!

Naţionala de tineret U 21 a făcut-o de oaie (alt termen n-am găsit), în Irlanda de Nord. Scor 0 – 0. S-ar părea că laudele prea multe dăunează grav apetitului pentru fotbal. Cu cinci puncte mai puţin decât liderul grupei, Danemarca, calificarea s-ar putea să fie compromisă. Urmează să se compromită Rădoi, dacă va prelua naţionala mare, după cum enigmatic lasă să se înţeleagă.

La Euro se vor califica direct câştigătoarele grupelor, dar şi cel mai bun loc 2. Celelalte echipe clasate pe locul 2 vor merge la baraj. În acest moment, România, cu 10 puncte după cinci partide, ocupă prima poziţie în clasamentul locurilor 2. Sper să rămână aşa.