MINGEA CU MÂNER

LIVERPOOL – noua campioană a Europei

După un meci nu deosebit de spectaculos, Liverpool a învins pe TOTTENHAM cu scorul de 2-0, cucerind astfel preţiosul trofeu.

În Anglia există mulţi Gigi Becali care investesc sume enorme în fotbal, dar pe care nu-i vezi toată ziua pe ecranele televizoarelor anunţând ce cumpără, ce vând, care nu dau antrenorii afară cu şuturi în fund, punându-le eticheta de „zdreanţă” atunci când în timpul meciului nu fac schimbările pe care le vor ei. Dovadă că, de patru ani, FCSB câştigă campionatul intern tot pe locul doi, iar Anglia a jucat finala Ligii Campionilor.

BACIUL

Gheorghe Popescu este noul preşedinte al Viitorului Constanţa (Deh, cumnatul la nevoie se cunoaşte), ceea ce nu e rău deloc. Altminteri, fostul căpitan al Barcelonei a dezvăluit că se implică în transferul lui Ianis Hagi la o echipă, de preferinţă, din străinătate. „Este o chestie pe care am preluat-o eu. Sunt multe discuţii, şi dacă nu eşti atent, poţi greşi”, a spus noul preşedinte al Viitorului. Becali şi l-ar dori la FCSB. Gică Hagi, despre oferta lui G. Becali: „Eu am vorbit cu Gigi, mi-a zis şi mie, este intenţia lui, iar oferta este foarte mare pentru România. Însă noi mai căutăm, mai analizăm, să vedem ce oferte mai găsim”.

Ca obiective pentru viitor, noul preşedinte a aflat chiar de la patronul echipei ce ţinte are pentru perioada următoare: „Pentru a merge cât mai sus, vom face echipă, aşa cum am făcut şi la Steaua, la Barcelona, la Galatasaray şi la echipa naţională. Avem o relaţie excelentă de 30 de ani”, a spus Gică Popescu.

REGRETE DEGEABA ŞI NU PREA

Gigi Becali îl regretă pe Nicolae Dică!

„Dacă rămânea Dică la echipă sigur luam campionatul. L-aş primi înapoi oricând”, a afirmat finanţatorul FCSB-ului, uitând că atunci când l-a adus pe Teja de la Gaz Metan, cu tot cu „posesia” de rigoare, striga cât îl ţinea bojocii, că de data asta, în mod sigur, campionatul nu mai are cum să le scape. La sfârşit, Mihai Teja a plecat aşa cum a venit, fără campionat şi fără „posesie”, Dică este antrenor la F.C. Argeş, are drept de promovare în Liga Întâi. Edi Iordănescu s-ar părea că a bătut palma cu Gazul în continuare, promiţându-i-se lucruri măreţe în cadrul clubului. Şi în primul rând ieşirea din insolvenţă. În această situaţie, Becali a trebuit să se orienteze rapid pentru un nou antrenor. Variantele ar fi Walter Zenga şi Devis Mangia. De la ales la cules nu-i decât un mic pas.

BILAL LAIDOUNI

Mijlocaşul francez de 22 de ani de la F.C. Voluntari se preconizează că în această vară va ajunge la FCSB, pentru suma de 700.000 de euro.

„E un jucător foarte bun, dar care încă nu ştie bine care sunt calităţile lui, deci mai trebuie să-şi îmbunătăţească câteva lucruri”, a declarat Cristiano Bergodi.

Cum ar putea arăta primul „11” de la FCSB:

Andrei Vlad – Belu, Planici, I. Cristea, De Nooijer-Pintilii-Man, Laidouni, Fl. Tănase, Fl. Coman – Gnohere. Rezerve: Bălgrădean, Bălaşa, Benzar, Nedelcu, Oaidă, Moruţan, Hora. La demolat jucători, după cum se vede, nimeni nu-l întrece pe meşterul Becali.

MIRCEA REDNIC – OUT

De aproximativ un an de zile, fostul jucător al lui Dinamo, actualmente managerul şi antrenorul acestei echipe, tot anunţă o revoluţie la acest club. Bine că nu-i vorba despre vreo lovitură de stat… Când la finalul campionatului Dinamo a terminat pe un ruşinos loc 9, Mircea Rednic ar fi afirmat dezamăgit: „Toată lumea trebuie să plece, chiar şi Tutankamon. Bine că n-am retrogradat”. Păi, bine, boier Rednic, n-ai mai găsit jucători pe care nu-i mai primeşte nimeni să joace prin Europa şi pe care să nu-i fi adus la Dinamo?

Chestia cu retrogradarea chiar că este un noroc. S-ar părea că Tutankamon deja şi-a luat zborul de la Dinamo.

LIGA A DOUA

U Cluj a ajuns la barajul pentru promovare în Liga Întâi. Şepcile roşii nu au avut emoţii cu Pandurii din Târgul Jiu. Bogdan Lobonţ (Pisica), antrenorul lui U. Cluj, spunea în felul următor: „Viitorul meu este viitorul meu şi depinde doar de mine”.

Faptul că a jucat într-un campionat cu adevărat profesionist (Italia), se cunoaşte.

MARE INTERES PENTRU LIGA A PATRA

În urma ratării lamentabile şi de tot râsul a promovării în Liga a Treia a echipei de fotbal CSA Steaua Bucureşti, care, în ultimul meci a fost învinsă cu scorul de 1-0 de Carmen Bucureşti, celebrul Marius Lăcătuş iar a făcut-o de oaie, dând astfel posibilitatea „prietenului” său Gigi Becali să deschidă sezonul la „şmenuri, bârfe, şuşanele”, sau poate buzunarele, cine ştie?

În această situaţie, reacţia comandantului clubului CSA Steaua Bucureşti devine absolut imprevizibilă.

Lipsa de acţiune a colonelului Pompiliu Bixi Mocanu ridică multe semne de întrebare.

Asta pentru că domnul colonel-jurist Florin Talpan a fost singurul care s-a zbătut şi s-a bătut în justiţie cu Becali pentru drepturile M.A.P.N-ului. Reacţia suporterilor de la peluza sud, sigur nu va întârzia să apară. Iar în cazul în care piştarii lui Gigi au nimerit unde trebuie, să vedem atunci pe unde îşi scot caschetele domnii – tovarăşi.

Cât despre Lăcătuş, deja i s-au găsit înlocuitori. Balint, Piţurcă, Iovan etc.

Păcat de Lăcă.