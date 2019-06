Mingea cu mâner

Deşi campionatul naţional s-a terminat, fotbalul, acest copil ghiduş, se ţine în continuare de năzdrăvănii. Că-i Şumudică, Bacali, Petrescu şi tot neamul lor de foşti sau de făptuitori cu mingea, fac tot posibilul să iasă în frunte precum acea insectă celebră. Prin urmare, cronicarul de rubrică sportivă nu se poate plânge că nu ar avea subiecte. Deşi, de multe ori, seara pui mâna în foc pentru un lucru, iar dimineaţa constaţi că te-ai ars degeaba. Deci:

Victor Piţurcă

(63 ani) fostul fotbalist de primă mărime a echipei Steaua Bucureşti, fost antrenor bun, atât la echipe de club cât şi la lotul naţional, a fost ofertat de vechea lui febleţe, CSA Steaua Bucureşti. „Da, am fost contactat; sunt deschis la discuţii, se pot face bani. Însă nu ca antrenor. Deocamdată. Ştiţi că sunt foarte pretenţios. Voi avea o discuţie şi voi vedea. E o muncă titanică. Vreau să facem o academie, cea mai tare din Europa. Pentru asta avem nevoie de un parteneriat, pentru ca lucrurile să se facă profesionist. Gândiţi-vă numai ce stadion va avea Steaua. Adevărata Steaua. De asemenea, promit să-i felicit pe Dică şi Luţu pentru că l-au refuzat pe Becali.

Şumudică

Şi dom Şumi ţine să facă nişte clarificări privind evoluţia sa ulterioară.

Am două variante clare, spune el.

La una se vrea performanţă, sunt acolo 30.000 de fani la meciuri, o echipă din Turcia.

A doua ofertă e din Arabia Saudită, mult superioară din punct de vedere financiar celei din Turcia. Aş prefera, totuşi, să rămân în Europa.

Gigisport

A turuit cu litere mari despre o ofertă de opt milioane de euroi pentru unul dintre fotbaliştii (jucăriile) domniei sale. De fapt era vorba despre Florinel Coman, căruia imediat i-a mărit salariul, de la 10.000 la 15.000 de euro. S-o fi lăsat cumva de fumat? Întreb şi eu.

„Dar nu stau la discuţie. Man, Moruţan, Coman, fără 50 de milioane, nici nu vreau să aud”. (Săraca minte!) Vezi, meştere, că Dumnezeu, uneori, mai joacă şi câte o festă. Şi, după cum se ştie, nemulţumitului i se ia darul.

Cât despre megaoferta lui Becali pentru Ianis Hagi, este întradevăr deosebită faţă de prăpăditele sute de mii de euro vehiculate pe la noi. Este vorba de 3,5 milioane de euro ca sumă de transfer, 30% dintr-un viitor transfer şi clauze în contract că va juca titular şi că nu va fi criticat. I-auzi, ia! Păi, cine-l crede pe Becali, să-i poarte opincile.

Norvegia-România sau doi la doi pentru noi

Dacă la ora actuală ai întreba pe orice tovarăş din conducerea superioară de partid şi de stat despre meciul dintre reprezentativele Norvegiei şi României, fără să clipească, acesta dă un singur şi sigur răspuns: excelent! Chiar ar aduce şi argumente în acest sens. „Păi nu-i corect. De ce au ales numai jucători înalţi, puternici, bine legaţi (a la Iohannis). Şi mai erau şi meseriaşi. Şi atâta timp cât noi am avut dorinţa sinceră şi cinstită să câştigăm, de ce nu ne-au lăsat? Nesimţiţii! Şi de ce tovarăşul Zburleanu, care se spune că are niscai relaţii pe la nişte servicii, şi cu fostul fotbalist eminent de la Jiul Petroşani, Stoichiţă Mihaiţă, nu au luat măsuri? Dacă nu cumva ar trebui să informăm Curtea Constituţională, pe tov. Valer Dorneanu. Pentru că noi, cu trei jucători geniali în echipă. Grozav, Toşca şi Anton, care la un moment dat nu erau siguri pentru cine joacă, nici nu se putea altfel! Nu-i mai bine să-i iei acasă la tine, domnule Contra? Poate ai treabă la câmp cu ei. Tot teren se cheamă şi acolo. Despre Nicuşor Stanciu se spune că planează asupra sa o suspiciune gravă, inexplicabilă chiar. De ce, de fiecare dată trimitea mingea înspre Deşertul Arabic. Să fi rămas musulmanii fără bani de mingi?

Doi dintre fotbalişti, probabil, n-au fost informaţi la timp despre cum stau lucrurile. E vorba de Tătăruşanu şi Keşeru. Aceştia chiar au luat meciul în serios. Mulţi dintre telespectatori îşi pun fireasca şi totodată, penibila întrebare. Ţucudean, Ianis Hagi, Cicăldău şi mulţi alţii care ar fi putut fi extrem de utili, de ce au fost lăsaţi să joace bâza pe marginea terenului. Să fi fost vorba de ceva interese pecuniare?

În schimb, celebrul nostru selecţioner (din)Contra, în loc să-şi certe marionetele care au făcut figuraţie pe teren, a găsit de cuviinţă să se „contreze” cu jurnaliştii norvegieni. Fără comentarii.

Bine măcar că am bătut naţionala localităţii Malta cu 4-0…