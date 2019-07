Mingea cu mâner

Întrucât campionatul naţional de fotbal din România încă mai trage de timp, europeanul s-a terminat, şi alte competiţii importante nu prea mai sunt pe ordinea de zi, vom încerca să satisfacem interesul şi curiozitatea cititorilor noştri, cu o serie de veşti colaterale, importante de altfel, pe care le vom enumera succint. De exemplu:

– Dinamo: Eugen Neagoe promite sezonul marii revanşe: „Nu mi-e frică, nu păcălesc şi spun totul verde în faţă”.

– FCSB: Florin Tănase îi cere un transfer urgent lui Gigi Becali. „E greu să joci mereu aşa”! Este vorba de partea stângă a liniei de fund, unde Stan şi Momcilovici sunt accidentaţi, iar Junior Morais a luat drumul otomanilor.

– Dumitru Dragomir îl dă pe Ianis Hagi ca dus sigur la Bayern Munchen. Cu escală la Barcelona?

– Gabi Torje e la un pas de revenire în liga 1. Gică Hagi vrea să-l transfere la Viitorul.

De altfel este jucătorul lansat de el pe când antrena Timişoara.

– Andrei Cristea revine la Poli Iaşi. Un an jucător, apoi antrenor. De, moldoveanul tot moldovean.

– Florin Gordoş a fost reprimit în lotul celor de la CSU Craiova. Cum s-ar zice, rău cu rău, dar mai rău fără rău!

– Dan Petrescu a mai renunţat la un jucător.

CFR Cluj i-a reziliat contractul ungurului Mate Maleş.

– Denis Alibec rămâne totuşi la Astra. Dani Coman este ferm: „Nu pleacă nicăieri”.

– Filip Mrzjiak i-a cucerit pe şefii lui Dinamo. Florin Prunea îl elogiază după cantonament. „Se vede că are valoare”.

– Alex Ioniţă a ajuns în cele din urmă la CSU Craiova. Pentru început împrumut de la CFR Cluj. Şi dacă corespunde va fi cumpărat cu un milion de euro. Pentru că multe se mai pot întâmpla, vom reveni cu noutăţi.

Gigisport

Arogantze şi Agramantze. Don Gigi la balon:

– Am ieşit cu fina o tură de Pipera.

– După meciul cu Anglia am vrut să chem pe toată lumea la Universitate, cu o poză cu mine şi Imbape Coman! Aprindeam şi o ţigară – două în cinstea lui! Aduceam eu un pachet de BT.

– Discuţie cu V. Ponta: Mulţumesc, Victoraş. Să treci pe la palat, poate facem o alianţă politică şi să îţi dau un abonament la FCSB. Pentru mine, da, FCSB este Steaua. Mă uit la ei şi îi consider Steaua!

Eu cred că individul acela de la CSA Steaua, Talpan, este groparul Stelei, unul dintre groparii sportului din România. Toate lucrurile pe care le-a spus şi făcut sunt realmente aberante.

– A fost ziua mea, am împlinit o anumită vârstă. Mă gândeam că îmi spuneţi la mulţi ani. Mulţumesc pentru nimic!

– Eu când vreau să fluier, fluier! Pe stradă, la oi în stână sau la FCSB, mi-e indiferent. Şi, da, cămaşa e cu fir de aur.

– Hai Ilie, nu te mai ascunde, că şi ţie îţi place brânza de Pipera.

– Mirel face pe supăratul. Vreau să îl iau pe Petre acela, atacantul acela din Danemarca care joacă la U21. Şi hai să îl întreb pe Rădoi dacă e bun de ceva. L-am sunat, nu mi-a răspuns, i-am scris mesaj privat nu mi-a răspuns, i-am dat şi pe feisbuc, mi-a dat cu seen. Băi, răspunde-i lui naşi-tu dacă vrei să te califici cu Germania. Lasă mândria cu naşi-tu.

– Să vă văd la vot. Nu votaţi aici, votaţi pe Feisbuc. Bine, cine nu are Feisbuc poate să voteze cu pixul.