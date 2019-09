Mingea cu mâner

Gigisport – Arogantze

Din filozofia lui Gigi

– Când mă cuprinde invidia, nu am ce face! Şi nu sunt invidios din răutate, sunt invidios din milă.

– L-am adus pe Adi Popa din milă, să nu îi ceară ăia viză pentru Brexit. Cu Narcis şi Sandu Tudor alături, plus sfătuit de Mircea Lucescu, iau campionatul.

– Nu mai am nevoie de antrenor! Sunt cel mai bun pentru FCSB.

– Vreau să îi felicit pe cei de la Politehnica Iaşi şi pe antrenorul Mihai Teja. Tot ce ştie a învăţat de la mine.

– Băi Mihaie, văd că o arzi mai nou mare anti eu pe la ProX ăla cu nu ştiu ce articol la tine pe feisbuc. Ştiu că o faci doar de ochii lumii şi îmi eşti în continuare fidel.

Habemus antrenorus!

– Am pus deja antrenor la FCSB, dar nu ştie nimeni. Îl voi prezenta peste câteva zile, o săptămână, o lună, un an! Gata, la FCSB e secretomanie.

– Asta i-am spus lui Argeş-Vintilă: dacă cineva te întreabă cine face echipa sau schimbările, le spui că e o întrebare urâtă şi că antrenorul face echipa şi schimbările. Dacă te întreabă care antrenor, cine e A1, taci şi le spui „next cueşcion pliz”. La FCSB a intrat în vigoare era „Gigisecret”.

– În tinereţe, la stână, eu nu am avut fotbal manager aşa că mă joc acum.

– Gata. Le-am spus băieţilor că ne calificăm Joi. Guimaraeş e de nivelul lui Hermanştad.

– Am fost azi la antrenament la FCSB, i-am încurajat pe băieţi: dacă nu vă calificaţi Joi în Portugalia, vă dau afară pe unii, iar celorlalţi le înjumătăţesc contractele. Sigur au prins curaj.

România – Spania 1-2

Sau cum ar spune nea Mitică Dragomir aşa ne-a fost norocul. Norocul nostru, de data asta, de fapt, s-a numit Tătăruşanu. Fără el, am fi încasat lejer vreo 6-7 bucăţi. Aşa, ce să mai spunem? Atâta timp cât un jucător spaniol valorează ca evaluare financiară cât (cel puţin) toată echipa României, no coment.

În felul acesta se evidenţiază şi diferenţa de valoare şi din punct de vedere fotbalistic.

Cu alte cuvinte, fără să devenim cârcotaşi, ne-am luat „la revedere” şi de la calificarea asta. Aşteptăm Crăciunul, Revelionul, Sf. Ioan etc, ca să ne mai putem bucura şi noi de ceva.

Cu fotbalul, mai la vară. Alt selecţioner, altă echipă, altă experienţă, alte promisiuni, acelaşi Burleanu SRI, acelaşi Stoichiţă şi în final acelaşi fel de ratare a calificării.

După atâtea eşecuri înalte, ar fi trebuit să fim obişnuiţi. Pentru că, trebuie să recunoaştem, că acesta ar fi rezultatul strategiei falimentare, pe termen lung, al foştilor şefi ai fotbalului românesc, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir, alintat Corleone. Oare, de ce? Şi, cu toate astea, amândoi, în continuare, îşi fac vacanţele în staţiuni de lux, de parcă la Poarta Albă ar fi minat.

Cât despre jenă sau regrete, fugi, bre!

Că doar nu degeaba se spune că legea a fost făcută pentru a fi încălcată.

Potrivit clasamentului la zi, între Spania, de pe primul loc, şi România de pe locul patru (pe trei după egalul dintre Suedia şi Norvegia), e o diferenţă de opt puncte, greu de surmontat.

Asta pentru că între cele două se află reprezentativele Suediei şi Norvegiei, cu o clasă mai valoroase decât noi. Despre campionatul intern, ce să mai vorbim. Vax albina! Cu câţi jucători contribuie la echipa naţională? Mă refer la jucători de valoare, care să facă diferenţa, nu la ciurucuri. Şi-atunci, ce pretenţii să mai avem? Îi tot tragem cu generaţia de aur (de pe timpul împuşcatului şi aceasta), de bronz de tablă moartă, etc. Şi nu facem o socoteală băbească. Cam câţi bani au investit după 1989 toate guvernele care ne-au ocârmuit ţara în sport, şi mai ales în fotbal? Au lăsat această activitate care aparţine în totalitate românului, pe mâna unor chilipirgii penali. Porecliţi investitori, aceşti manglitori care au profitat de legile şchioape din România şi s-au îmbogăţit, gen Becali (toţi trei), Porumboiu, Nicolae, Copos etc., au intrat în acest fenomen, de fapt, să spolieze fotbalul din România, nu să-l ajute. Din cauza asta marea lor majoritate s-a mânjit pe la bot cu ceva puşcărie.

Dar ce mai contează pentru un obraz de scoarţă? Au rămas cu averile neatinse şi cu aroganţele aşijderea.