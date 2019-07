Mingea cu mâner>br/>Reacţii, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti, privind conflictul FCSB vs. CSA Steaua Bucureşti

– Gheorghe Becali – Întrebat de Ilie Dumitrescu dacă trebuia să cumpere toate secţiile sportive ale Stelei, acesta a răspuns: Orice făceam spunea judecătorul că aşa vrea el. În România Judecătorul spune „aşa vreau eu”. Şi dacă preluam toate secţiile ce? Zicea Judecătorul „că aşa vreau eu şi nu le mai ai”. Juristului CSA Steaua Florin Talpan, finanţatorul FCSB i-a transmis că nu are pentru ce să îi plătească suma de 37 milioane pe care acesta o solicită prin intermediul instanţei. „N-am câştigat eu 37 de milioane şi tu vrei 37 milioane pe un desen? Voi câştiga la Curtea Supremă”. De asemenea a anunţat că va face plângere penală, fiind dezamăgit de răspunsul judecătorului la această situaţie. „Eu am făcut istorie cu Steaua, dar trăim în România. Am băgat 40 de milioane de euro când am venit, şi logic eu trebuie să am Cupa Campionilor, şi nu aveai voie tu să-mi schimb numele. Înseamnă că în ţara asta toţi suntem nebuni şi proşti.” Pe un clasament al ultimilor 10 ani, FCSB este pe locul 48 cu un coeficient de 58.000. Pierderea Cupei Campionilor ar duce la scăderea acestuia cu 4 puncte. Astfel, echipa roş-albastră ar ajunge pe poziţia 54. Dacă se va califica în grupe, FCSB va pierde în plan financiar, coeficientul fiind luat în calcul în momentul în care se face distribuirea banilor.

– Florin Talpan – se simte hărţuit de Bixi Mocanu. „A pus oamenii să mă urmărească. Eu vreau să îl fac pe Gigi Becali să plătească. […] Am avut vreo 30 de dosare de studiat şi am luat fiecare pagină şi am studiat-o cu atenţie, pentru că era vorba de istoria clubului Steaua. Cei din club nu mă susţin în totalitate. Eu am dus lupta aceasta singur în ultimul an. Este o muncă foarte mare în spate. Nu ştiu de ce domnul Bixi Mocanu nu mă susţine. La început am avut o altă impresie, dar acum şi-a dat arama pe faţă. Domnul Mocanu a greşit cu rapoartele astea făcute, a pus ofiţeri să mă urmărească, lucruri foarte urâte. Locul lui nu este la Steaua. Şi a demonstrat lucrul acesta”. Când i s-a transmis că nu poate cere demisia comandantului Bixi Mocanu, Talpan a răspuns: „Este democraţie în România, iar el trebuie să ţină cont că eu am adus marca şi palmaresul. Să nu minimalizăm rezultatele mele”.

Deşi a obţinut mai multe victorii în faţa lui Gigi Becali, Florin Talpan nu vrea să se oprească aici. Acesta vrea să îl pună pe finanţatorul FCSB să plătească prejudicii pentru folosirea mărcii Steaua Bucureşti.

„Următorul proces foarte important pentru mine este pentru recuperarea a cât mai mulţi bani pentru prejudiciul adus clubului prin utilizarea mărcii Steaua. […] Eu lupt pentru istoria Stelei şi încerc să stabilesc un adevăr” a mai spus Florin Talpan.

„În 2002 când am venit la CSA, mi s-a impus să se închirieze stadionul Steaua FCSB-ului, cu o sumă foarte mică, 3200 de euro. Nu am semnat acel contract pentru că am avut obiecţiuni. Încă de atunci am afirmat că nu mi se pare normal ca un stadion aşa mare să fie închiriat cu doar 3200 euro.”

Florin Talpan – un nou atac la adresa lui Gigi Becali

„Este eronat faptul că echipa FCSB ar mai deţine 5 titluri, 2 cupe ale României, 2 supercupe ale României. Total fals! Deocamdată, conform hotărârii nr. 1628 pronunţate la data de 04 iulie 2019 în dosarul nr. 48951/2017 nu deţine nici măcar acte pe aceste cupe, deoarece s-a respins cererea conexă de chemare în judecată formulată de FCSB.

Respingând cererea ca neîntemeiată, instanţa a respins cererea de constatare că Fotbal Club FCSB S.A. ar fi deţinătorul palmaresului aferent perioadei 2003 – prezent. FCSB nu a fost în stare să demonstreze nici măcar că deţine propriul palmares, cele câteva cupe câştigate începând cu anul 2003.”

Juristul CSA Steaua declară şi că FCSB nu trebuia primită în liga 1 şi cere ca Federaţia Română de Fotbal să ia măsuri. „FCSB a ocupat locul în liga 1 în mod ilegal, prin fraudă, cu complicitatea FRF şi a altor persoane sau structuri.”

Florin Talpan continuă cu atenţionarea FRF:

„Stimaţi reprezentanţi ai FRF în baza cărui act juridic aţi constatat că FCSB deţine palmaresul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti? Al cărui tratat? Tratat cu uşile închise? Doar pe vorbe? Cum v-aţi permis să afirmaţi şi să constataţi că acest palmares aparţine FCSB în condiţiile în care aceştia nu prezintă nici un act legal?” a precizat Florin Talpan.

În aceste condiţii oare este cazul să luăm în serios afirmaţia lui Gică Hagi care, în timpul în care era în război deschis cu finul Becali din cauză că Viitorul câştigase campionatul, şi care, cu litere mari striga că „Becali a furat Steaua?!”.

Reacţia lui Bixi Mocanu

Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul CSA Steaua, a reacţionat şi spune că Talpan nu-i poate cere demisia. „Să precizeze ce probleme i-am făcut. Eu am mesajele dânsului pe telefon în care spune că sunt cel mai bun comandant. Eu nu intru în discuţii cu subordonatul meu, care nu poate merge la procese fără aprobarea mea, iar eu i-am dat-o de fiecare dată.

Dânsul uită că e consilier juridic şi nu manager sportiv. Sunt convins că la nivelul ministerului declaraţiile dânsului vor fi preluate. Nu vreau să intru în polemică cu subordonatul meu.”