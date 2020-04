• Plan de recesiune la „Viitorul” lui Hagi: Zoua a plecat, urmează Achim şi Chiţu. Reduceri masive de salarii

Zoua (29 ani) este primul jucător care-i părăseşte pe constanţeni în această pauză forţată. Alţi doi fotbalişti, Vlad Achim (30 ani) şi Aurelian Chiţu (29 de ani), vor pleca din vară, aambii refuzând categoric ideea de a renunţa la o bună parte din salariu, care, fie vorba între noi, şi aşa nu prea dădea pe afară de consistentă!

Echipa de la malul mării, care altădată, în urma rezultatelor favorabile şi a jucătorilor vânduţi, aduna parale la greu în vistieria clubvului, acum a pierdut toate acste atuuri. Pentru a nu pune în pericol existenţa clubului, Hagi le-a propus jucătorilor diminuarea drastică a salariului, aproximativ cu 50%. Salariile celor mai mulţi jucători se opreau în jurul sumei de 5000 de euro.

• CFR Cluj şi Universitatea Craiova au declarat că nu se vor atinge de contractele jucătorilor.

Pariul nebun al lui Ciprian Deac: „Vreau să devin cel mai longeviv jucător din istoria Ligii 1”. De ce a preferat Ciprian Deac să meargă la CFR Cluj, refuzând categoric pe Gigi Becali, şi banii acestuia, deşi contractul cu FCSB este incomparabil mai mare decât cel de la CFR: „M-a făcut să rămân proiectul care urma să fie aici, la CFR. Şi-apoi, nu am uitat ce înseamnă CFR pentru mine, e clubul care m-a învăţat să câştig trofee, clubul la care am câştigat primii bani. Pot spune că aici e casa mea.”

Cum se antrenează şi ce mănâncă Ciprian Deac pentru un fizic lucrat: „Fac asta zilnic din 2012. Ca să am un corp perfect şi un organism sănătos, fac mult antrenament şi peste 3000 de abdomene zilnic. Dimineaţa alerg aproximativ o oră, într-un ritm constant, după car vin acasă şi am un program cam de o oră şi un sfert de abdomene, apoi exerciţii la TRX cam 45 de minute, şi mişcări cu diverse greutăţi. Eu cred că abdomenele sunt foarte importante pentru un sportiv, mai ales pentru un fotbalist, acolo e baza, în mijloc. Acest program l-am învăţat în perioada petrecută în Germania.”

• Situaţie incertă pentru jucătorii lui Dinamo. „Toţi suntem neliniştiţi! Avem familii de întreţinut şi rate la bănci”. S-ar părea că toţi jucătorii vor pleca.

Florin Prunea, preşedintele clubului Dinamo Bucureşti, acuză conducerea pentru faptul că nu a vorbit din timp cu fiecare jucător în parte.

• Celebrul fost arbitru Ion Crăciunescu n-are milă – şi pe bună dreptate, credem noi – de cei mai buni arbitri români ai momentului, Kovacs şi Hţegan. Şi spune domnia sa: „Istvan Kovacs simte jocul mai bine decât Haţegan, dar limbajul corpului mai bun îl are Haţegan. E mai diplomat în comunicare, ceea ce îi lipseşte lui Kovacs. El e peste Haţegan, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea jocului. În ceea ce priveşte comunicarea, Kovacs are lipsuri mari. Haţegan are dificultăţi n suprafaţa de pedeapsă, pe probleme tehnice şi de interpretare.

• Gigi Becali (credeaţi că nu-l voi aminti?), patronul FCSB, a vorbit de pandemia de coronavirus care a afectat România, şi despre care crede că va schimba lumea când pericolul va trece: „Eu stau acasă, respect legea. Pentru bogaţi e mai uşor, că ai curte mare. Toată speranţa e la Dumnezeu. Va face El o minune.” A declarat că are o cheie de la o biswerică, unde merge să ducă mâncare şi măşti la călugări: „Am adeverinţă nde unde scrie că ajut. Şi merg la Sfânta Liturghie. Pe mine nu mă interesează lucrurile materiale. Mă debarasez de ele. Oricum bogaţii au luat-o razna. Şi eu. Dădeam mii de euro pe genţi, maşini şi palate. Vai de capul nostru. Acum a venit coronavirusul. Ce faceţi cu averea?” Dar cu Becali ce facem? Care este adevăratul Gigi? Cel care întreabă – retoric am putea spune – ce fac ei cu averea materială, sau cel care ţipa în gura mare că el „face” fotbal pentru bani? Bani, bani, bani!

Minciună, băşcălie sau prostie de-adevăratelea?