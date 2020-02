De o bună perioadă de timp am ajuns la o concluzie cu gust de pelin de mai ajuns la maturitate. Şi anume faptul că, şi în fotbal, ca şi în politica românească la vârf, mulţimea, populimea adică, are valoarea unui zero barat! Şi într-un ca şi în celălalt, fenomenul se desfăşoară excluziv în favoarea, şi, mai ales, în interesul celor care fac averi din aceste activităţi. Aşadar, nu este de mirare faptul că de multe ori mi-am exprimat părerea proastă atât despre fotbalul românesc, despre o parte a indivizilor intitulaţi fotbalişti, şi, mai ales despre „destinşii” conducători ai acesteia. Astfel, la debutul acestui rest de campionat, am văzut câteva meciuri dintre echipele care se bat la evitarea retrogradării (Voluntari, Clinceni etc.) şi impresia a fost de o oarecare revitalizare a competiţiei. Asta, cu toate că unde nu-i valoare…

Partida dintre Dinamo şi ASTRA Giurgiu (1-0), aproape a dat impresia de ceva progress. O licărire de farmec, de prospeţime, de idee de joc…

Dar, urcând imaginata scară valorică, ajungem şi la ce ar fi trebuit să fie derby-ul etapei (campionatului?), meciul cu moţul cât păpădia de la Casa de Cultură, dar de care s-a ales doar moţul moţului. De fapt spectatorii şi telespectatorii au urmărit un fel de sport extreme, o încrâncenare exacerbată, faze sincopate, fără frumuseţea unui fotbal dintre echipe care trag la cîştigarea campionatului, şi ne va reprezenta în Europa.

Gigi şi FCSB

Despre FCSB, cine ar putea spune mai multe decât patronul Gigi BECALI. Să-I dăm cuvântul: După ce a făcut precizare că echipa finanţată de el, într-un meci intreg nu a tras nici un şut la poartă, acesta a sărit la gâtul propriilor jucători. Despre marele jucător de 50 milioane de euroi, Florinel Coman, a spus că l-a sunat la telefon şi l-a întrebat părinteşte: Băi, tu crezi că eşti la circ aici? Despre răbufnirea şeptarului cu privire la arbitraj, părerea lui Becali a fost că Istvan Covaci a arbitrat foarte bine. Trebuia să fie 4-0. Punând problema astfel, să înţelegem că CFR-ul a fost dezavantajată? Despre eliminarea lui Planic, toată lumea (inclusiv finanţatorul FCSB) a fost de acord că a fost corectă.

DAN PETRESCU – CFR

Despre echipa lui Dan Petrescu se poate spune că a jucat în nota obişnuită, adică, la interes. Adică fără elementul mult iubit de public, spectacolul. Cu apărare beton, o linie de mijloc laborioasă şi imprevizibilă, total inestetic, dar la final cu trei puncte la teşcherea.

– GIGI BECALI FĂCUT ZOB după scandalul cu MORUŢAN şi maşina lui de 100.000 de parai. Valeriu Iftime, patronul Botoşaniului, lansează un atac violent la adresa Gigi Becali-Vintilă. La FCSB e o adunătură de şacali. Se dă cu toporul în jucători. Pe primul îl acuză că distruge jucătorii mediatic, iar pe antrenor îl pune la zid din cauza „bramburelii” pe care a făcut-o (repetat-o?) cu tactica din repriza a doua a meciului cu CFR.

Iftimie a continuat dur la adresa finanţatorului FCSB.

„Toate aceste declaraţii sunt nişte becalisme. Eu chiar sper că el le spune la cald, la nervi şi că, de fapt, nu are o inimă chiar atât de rea.” E o reflectare a lui, dar care este total condamnabilă. Din păcate, în felul acesta Moruţan nu va progresa niciodată la FCSB, în acest climat viciat. În atmosfera respectivă, în momentul în care ai greşit, te sfîşie. Dacă nu faci faţă singur, atunci eşuezi fără discuţie, a adăugat V.Iftimie.

– După meci au constatat o diferenţă grăitoare a situaţiei. În timp ce jucătorii CFR-ului se arătau prevăzători, cu „nu ştiu, să vedem, mai e mult de jucat, etc”, Vintilă şi compania (mai puţin Becali de data aceasta), gâlgâiau de optimism, şi nici nu se punea problema că nu vor câştiga campionatul la pas.

Să fie oare vorba despre diferenţa de vârstă, de experienţă, de mentalitate? Sau de toate deodată?