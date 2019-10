Se spune că întotdeauna orbul vorbeşte despre ce aude, iar surdul despre ce vede.

Adaptând această butadă la realitatea din fotbalul nostru, am putea spune cam aşa: Echipa naţională de tineret U 21 a lui Rădoi, care de bine de rău ne mai spală obrazul, chiar dacă finul Mirel mai face şi el câte o gafă, intenţionată sau nu, deocamdată e bine. Problema e că, din câte se aude, tânărul antrenor vrea să facă o cerere la autorităţile fotbalistice europene, ca, de acum înainte, echipa lui să joace numai ultimele 20 de minute, care s-au dovedit a fi cele mai prolifice. Nu ştiu de ce au dat tot trei bucăţi şi Irlandei de Nord, de parcă ar fi repetat jocul cu Ucraina. Doar până la trei ştiu să numere?

ROMÂNIA – NORVEGIA 1-1

Referitor la această partidă, nu ştiu câţi s-ar fi aşteptat la vreo minune făcută de sfânta Paraschiva, a cărei pomenire a fost făcută cu o zi în urmă. Se vede că cuvioasa n-a prea avut de-a face cu sportul rege, precum Cosmin Contra cu antrenoratul. Nu ştiu cum face băiatul ăsta, că de fiecare dată îşi dă singur cu stângul în dreptul. Sau invers. Ca să-şi facă damblaua, până acum nu l-a chemat la lot pe Alex Mitriţă, atacantul lui New York City FC, din cauză că, chipurile, evoluează în SUA. În afara evidenţei, Victor Piţurcă, referitor la Mitriţă, făcea următoarea remarcă: „Mitriţă a fost cel mai bun de pe teren. S-a descurcat excelent chiar şi contra jucătorilor cu gabarit. Are îndemânare, iar în duelurile unu contra unu, nu are probleme. La gol a depăşit doi sau trei adversari. A fost o fază formidabilă.” Iar Piţi ştie ce spune. Fostul mare fotbalist de la Dinamo Bucureşti de pe vremuri, Cornel Dinu, se întreabă retoric: A fost Mitriţă contra Norvegia?

Unde a fost până acum, Cosmine? Chiar absenţa lui Nistor a fost o mare greşeală. Scorul de 1-1 a complicat teribil şansele României la Euro 2020. Tricolorii nu mai sunt siguri de calificare nici cu o victorie în faţa Suediei. Ca să nu mai spun că Suedia nu-i Insulele Feroe. Varianta câştigătoare ar fi victoria cu Suedia şi egal în Spania.

Însă, orice victorie a României la un gol, în afară de 1-0 sau 2-1, avantajează Suedia, care ar avea mai multe goluri marcate în meciurile directe.

Vocile Gazetei Sporturilor:

– Cătălin Ţepelin:

Ca de obicei, echipa a trebuit să se descurce singură, pentru că ţopăielile turbate de pe margine nu puteau fi asimilate unor indicaţii tactice care să închidă meciul.

– Adrian Florea: Contra a sabotat naţionala în două rânduri: întâi că a ordonat o tactică superfricoasă, apoi l-a scos de pe gazon pe Genio Mitriţă! Puţin vrei, puţin obţii.

– Alin Buzăriu: Pentru prima repriză nu meritam nimic. Pentru a doua însă, meritam victoria. Dar a ieşit acest egal care ne ţine în viaţă, fie şi legaţi la aparate.

Ghinionul norvegienilor, care au jucat în „12”, este şi mai dureros. Cum care 12? Păi Andone nu era la ei? Mie aşa mi s-a părut. Chiar, de ce nu este lăsat în pace băiatul acesta? Poate are de rezolvat alte probleme mult mai importante, iar Contra îl tot scoate din ritm cu cele convocări. Şi dac-ar fi singurul în această situaţie!