Mai tare decât elevi din învăţământul preuniversitar, şi, ulterior, şi studenţii, s-au bucurat fotbaliştii de chilipirul căzut intempestiv peste ei, cu această vacanţă decretată la prima oră, dimineaţa, pe nepişate, de către boşii F.R. Fotbal. Aşa stând lucrurile, mulţi dintre jucătorii de fotbal aduşi din străinătăţuri au încercat imediat să profite de situaţie, pentru a petrece o perioadă cu familiile lor proprietate personală. Nici cei autohtoni nu au stat cu mâinile în sân şi şi-au găsit şi ei câte ceva ca să poată să se simtă şi ei „ca în vacanţă”. Singurii care nu pot să vadă sub nicio formă culoarea roz în această întrerupere a campionatului sunt antenorii, patroni, finanţatorii, conducătorii Federaţiei Române de Fotbal, a Ligilor, dar mai ales a celor care au transformat acest fenomen într-o afacere. De aceea, care cum a „bunghit” vreun jucător mai acătării, pe parcursul desfăşurării campionatului, încearcă să şi-l „arondeze”, nu contează prin ce mijloace. Un exemplu ar fi jucătorul Botoşaniului, Andrei Chindriş, 20 de ani, bine clădit, un fundaş central excelent, care i-a căzut cu tronc latifundiarului din Pipera. Dar, nici nea Vali Iftime, boierul moldav, nu mai e fraierul de altădată. Tot făcând afaceri cu Gigi Becali (Cătălin Golofea, Mihai Roman, Olimpiu Moruţanu, Aristidis Soiledis, Răzvan Oaidă, Andrei Miron), iată la ce concluzie a ajuns în final:

„Despre Gigi Becali se poate spune că are mirosul banilor, şi nu e uşor de negociat cu el. Dar eu nu mă tem că mă va şmecheri la bani. Are o bucurie imensă de a face bine oamenilor. La negocieri, discursul trebuie dus în această zonă, a credinţei şi a bunătăţii”.

• Cu toate acestea, se zvoneşte că dom Gigi ar fi „uitat” să plătească banii pe transferul lui Adrian Petre. Patronul FCSB-ului l-a adus la echipă pe Adrian Petre de la Esbjerg, din Danemarca, pentru suma de 500.000 de euro, bani pe care nu i-a mai achitat. Clubul nordic a deshis un proces cu acest motiv la FIFA. Deci supratransferul s-a transformat într-un supralitigiu. Clubul danez a formulat plângere că nu a primit banii. Data scadentă era 21 februarie 2020. Pe lângă jumătatea de milion de euro, danezii mai păstrează şi 15% din drepturile asupra unui viitor transfer al atacantului. Dar, după cum evoluează situaţia (şi jucătorul), care, de când a ajuns la FCSB, a apărut în două meciuri câte o repriză, şi nu a marcat niciun gol… Despre care transfer ar putea fi vorba?

Dezamăgirea lui Gigi Becali în urma acestei achiziţii nu poate schimba cu nimic datele trecute în documentul care a finalizat tranzacţia. Aşa că scarpină-te cu mâna dreaptă în urechea stângă, domnule Becali.

• Blocaţi de coronavirus, jucătorii de la CFR Cluj se gândesc doar la titlu. Se pregătesc în izolare masiv, pentru lupta cu FCSB-ul şi Craiova, folosind metode mai domestice de a se menţine în forma fizică corespunzătoare. Cei mai mulţi folosesc corzile elastice şi face de două ori pe zi abdomene, flotări, genuflexiuni şi alte exerciţii de stretching şi mobilitate.

Mesaj mobilizator al jucătorilor de la CFR: „Vom trece împreună peste asta. Nu vrem să câştigăm campionatul fără să jucăm. N-ar fi corect”.

• FR Fotbal a decis suspendarea tuturor competiţiilor de fotbal din România, din cauza pandemiei de coronavirus. Cât priveşte Cupa României din acest an, care mai are meciuri de disputat până la decernarea trofeului, Federaţia a posibil să schimbe sistemul de desfăşurare în cazul în care se va intra în criză de timp din cauza musafirului nepoftit, dom Virusache. Aşadar, e posibil ca meciurile din semifinalele Cupei să se joace într-o singură manşă, şi nu tur-retur, aşa cum e stabilit acum, a declarat Andrei Vachiu, consilierul preşedintelui Răzvan Burleanu.