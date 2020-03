Spânzurătoarea domnului Becali!

Nici n-a trecut bine (cu bine nici într-un caz) ecoul tribunei şi nici imaginea ofensator – agresivă de pe tricourile alb – roşu „DOAR DINAMO BUCUREŞTI”, că măria-sa Gigi Becali of Pipera a şi uitat de spânzurătoarea din mijlocul stadionului, de faliment, şi de toate cele pe care le-a scuipat pe sticla de la PRO X.

Şi, ca de obicei, atunci când echipa câştigă (se mai întâmplă şi asta), este meritul lui absolut. Când pierde (şi asta se mai întâmplă), vinovate sunt hahalerele de jucători, arbitri, şi, bineînţeles, antrenorul. Nu cred că se va gândi cineva la Bogdan Argeş Vintilă. Nu! Doar individul nu este antrenor. Este un executant docil, care trăieşte pe lângă palatul antrenorului principal, Gigi Becali.

DINAMO – FCSB 2 – 1

După eşecul catastrofal din Derby, dom Gigi (doar atât ştie să facă) a trecut rapid la jigniri şi represalii. Şi-a criticat dur jucătorii. Individul chiar nu înţelege că în felul acesta nici vorbă să-i mobilizeze, ba mai mult îi demoralizează, şi îi pune în situaţia (vezi cazul Iulian Cristea FCSB – Perovici Dinamo) care a fost luat cu ambulanţa după procedeul de box cu piciorul aplicat de primul, şi asta din cauza disperării imprimate de finanţator.

„Eu declar ce vreau, că nu e interzis, susţine emfatic Becali. Coman dovedeşte că nu e pregătit, iar Moruţan e circar. Nu va mai prinde echipa niciodată. Doar Man (care, fie vorba între noi, tot meciul s-a învârtit ca o muscă fără cap), Creţu şi Planic au jucat bine în seara asta. Vintilă va sta cu mine până la moarte, îi fac un reproş, însă nu înseamnă că e în pericol postul.” După aceată declaraţie, Vintilă ar trebui să fie extrem de precaut.

Despre CFR Cluj – Viitorul Constanţa din păcate, n-ar fi prea multe de spus.

Un zero – zero de tot rahatul, care în afară de faptul, că îl aruncă teoretic pe Hagi din play – off (în felul acesta machedonul va pierde parale, ceea ce îl doare cel mai mult), iar pe CFR îl pune într-o situaţie delicată (asta ca să fie elegant) pentru că următoarea partidă o are la Craiova, care în urma celor trei rezultate pozitive, priveste cu îndrăzneală documentată spre titlu.

Dan Petrescu ne spune, la modul superfluu, cum că, de ce să schimbe ceva în apărare, dacă nu a primit goluri. Aşa o fi.

Dar în atac, unde nu marchează nimeni, nu crede că ar fi cazul să se schimbe ceva, pe ici pe colo, prin punctele esenţiale!

Despre Botoşani, ar fi cam multe de spus. Şi nu de rău. Faptul că l-a aburit pe Becali cu vreo şase jucători, luându-i o groază de parai, în rest numai de bine. Deci, după ce a câştigat meciul cu Sepsi (scor 1-0) şi a calificat în premieră echipa în play-off, Marius Croitoru a anunţat că trupa sa nu va face figuraţie în faza următoare a campionatului, şi chiar a propus un jucător pentru lotul naţional. Este vorba despre Denis Haruţ (20 de ani), care poate juca pe postul de fundaş central sau fundaş dreapta: „E de o inteligenţă incredibilă. E unul dintre cei mai buni fundaşi centrali din România. La această vârstă destul de fragedă, este titular incontestabil atât la FC Botoşani cât şi la lotul Under 18”. Marius Croitoru, care ca fotbalist n-a fost rău, şi care îndeplineşte (deocamdată cu succes) funcţia de antrenor principal la echipa moldavă, se spune că nu are nici un fel de licenţă PRO, nici contra, fiind angajat ca antrenor cu portarii. Rezultatul îl spune clasamentul. Ce să mai înţelegem din aceste pretenţii de super sau supra examene!

Special am lăsat la urmă două vorbe despre golul excepţional al lui Andrei Sin de la Dinamo. Nu ştiu cât a fost imaginaţie, cât a fost noroc, cât a fost tehnică. Eu cred că, cel mai mult a contat curajul disperării. Alături de un BRAVO spus cu toată gura, trebuie felicitat, mai ales că venea după o pauză de 180 de zile.