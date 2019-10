Teatru de iarmaroc cu Beeecali şi amestecătura Fecesebisto – Cinceniană

– Urmărind meciul dintre CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş am ajuns la concluzia că CFR-ul de fapt, n-a ars GAZUL de pomană, întâlnirea terminându-se cu un sec 3-0. Şi, totuşi, în ciuda acestui rezultat, meciul a fost unul echilibrat şi cu un fotbal frumos, în acest fel ieşind în evidenţă profesionalismul celor doi antrenori, Dan Petrescu şi Edy Iordănescu.

Dar, ca întotdeauna ce-i frumos se termină repede, mai ales când există un element determinant, în cazul de faţă fiind vorba de arbitrul meciului, Istvan Covaci, care a confundat rolul arbitrului, care ar trebui să fie unul conciliant, cu acela a datului cu cartonaşul în masă şi pe unde a mai apucat.

Până şi această Comisie Centrală a Arbitrilor din România, a reuşit – în somnolenţa-i perpetuă – să observe starea de fapt. Cât priveşte măsurile care se impun… Mai ales că acesta nu-i un exemplu singular.

– Acum vom trata cu insecticid un spectacol jalnic, marca înregistrată Gigi Becali, cu meciul – chipurile – între Academica Clinceni (scuzaţi coliziunea) şi FCSB, sub titulatura „Astă seară dansăm în familie”. După cum, până şi copii de mingi cunosc faptul că Becali a ajutat cu bani şi jucători, ca gruparea din Clinceni să poată promova în Liga 1, cu ce naiba îl are de nas pe Burleanu de nu s-a luat nici un fel de măsuri, indiferent de natura lor? În urma acestui rezultat hilar (0-3) a fost nevoie să fie pus într-o situaţie jenantă antrenorul de la Academica, Ilie Poenaru, şi forţat să joace un teatru de iarmaroc, cu chestii banale, gen „n-au făcut ce le-am spus”, „ au jucat de capul lor” etc.

Se vedea de la o poştă că-i era ruşine şi lui de ceea ce debita.

U CRAIOVA – VIITORUL CONSTANŢA 3-1

Despre Gică Hagi se poate spune scurt: unicat în fotbalul românesc, atât ca jucător, cât şi ca investitor, făcând din Academia proprie o fabrică de jucători (unii chiar de primă mărime), şi, în acelaşi timp, de euroi. Nu cred că există vreun român care să nu recunoască asta.

Din păcate, în ultima perioadă de timp, a început s-o ia pe poteca bătătorită de finul Beeecali.

Pentru situaţii pozitive pentru echipa sa, spune: „vedeţi, deci cine trebuia să câştige, Viitorul normal… Nimeni nu ne poate învinge etc. Pentru situaţii mai puţin plăcute, foloseşte ventilatorul cu materialul de rigoare, chiar dacă sare şi pe pereţi. Ne limităm doar la două exemple:

– Despre faptul că din Cupa României a fost ejectat cu tot Viitorul lui şi trimis să facă plajă în perioada toamnă-iarnă, de o echipă de liga a treia, Sănătatea Cluj, ce comentarii s-ar mai putea face?

– Dar despre meciul de la Craiova, în care oltenii l-au făcut tocăniţă de praz, ce se mai poate spune? Chestia cu Nicuşor Bancu şi Bradley de Nooijer nu cred că este suficient, în acest sens, Craiova chiar intenţionează să meargă în instanţă, sesizând în prealabil comisiile FRF, pentru ca acestea să ia măsuri împotriva mincinoşilor, zic ei.

– Gigi Becali, secondat de Ionuţ Luţu împarte mii de lei celor care-l aşteaptă în faţa palatului. Doamne, cum a mai ajuns poporul român. Mai jos de atât e greu de ajuns.

– Cornel Dinu critică managementul de la FCSB: „Cine îţi alege jucătorii? Aşa a ajuns fotbalul românesc”, băi?

– În sfârşit, Liga Profesionistă a anunţat „en fanfar”, că intenţionează, la modul foarte serios, ca din sezonul următor să dea cu „VAR”, ca agentul sanitar al lui Topârceanu, şi prin fotbalul românesc. Şi asta fără contribuţia cluburilor. Acestea doar trebuie să suporte comisioanele arbitrilor suplimentari. Hai să vedem cine va fi primul care îşi va face pile şi aici. Să nu-mi spuneţi că nu se poate, că mă umflă râsul.

În rest, Viitorul a deraiat CFR-ul lui Dan Petrescu cu 3-1, din cauză cu jucătorii maturi ai Clujului nu au putut adormi în avionul de Scoţia-Otopeni…