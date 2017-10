Ţiriac, cel mai calic miliardar

Prin anul 1990 m-am întâlnit uneori pe culoarele Guvernului României cu marele maestru Ion Ţiriac. Şi el rezema nişte uşi, dar direct pe ale prim-ministrului Petre Roman. Venise din Germania, poate avea în conturi vreun milion de mărci germane, dar trebuiau înmulţite repede. Şi cum butada mea spune că GENEROŞI SUNT CEI CE N-AU, iacătă-l şi pe Ţiriacul nostru amuşinând spaţii, clădiri şi terenuri pentru a-şi putea plasa rapid investiţiile ca dealer Mercedes Benz, apoi rapid banca şi firma de asigurări, ambele cu nume de mare tenisman… la dublu.

De atunci, milionul de mărci al domnului Ţiriac s-a înmulţit cu sutele. Dar el, şi acum, ca şi atunci, când avea sau nu un milion de ceva valută, apare în spaţiul public cerşind o bază sportivă de-a gata, pentru a-şi plasa turneele de tenis din care sigur nu pierde nici măcar 50 de bani. L-am auzit deseori bâzâind despre o academie de tenis, dar să i se dea de la stat, de la guvern, terenuri, spaţii de cazare etc. Mai nou, a mai lăsat de la el şi a spus că ar face o academie de tenis, dacă ar da şi statul jumătate. Acum fornăie foc şi pară pe sub mustăţi că vrea Arenele BNR pentru a…nu muta turneul cu numele lui la Budapesta. Sigur că în arene trebuie băgaţi rapid mulţi bani. Dar nu de la el, ci musai din bani publici, că acolo or să joace tenis (pe naiba!) şi copiii, unde a jucat şi Ilie Năstase când era copil, de fapt acolo s-a născut ca tenisman. Sigur că arenele de tenis trebuie extrase din tentaculele scrobiţilor din BNR, care-şi fâlfâie izmenele odată pe an la arene la câte o partidă de, mai degrabă… „penis de tâmp”, decât de tenis de câmp.

Dar altceva voiam să-i „spui”, vorba lui, sutimilionarului Ţiriac. Moşule, bre, da de ce nu te-apuci ’mneata să edifici o Academie de Tenis cu statuia mata la poartă? Bun tenisman ai fost, dar mare nu ai avut cum să fii. Căci dacă era aşa, învăţai măcar din 2009 încoace de la fotbalistul genial Gheorghe Hagi, când a pus bazele Academiei de Fotbal „Hagi”. Iar el nu are şi nu avea bani nici 10% din ce numeri/numărai mata acum şi atunci.

Dar iată că acest caracter frumos, corect, cinstit şi cu un infinit bun simţ nu s-a dus să rezeme uşile mai tuturor premierilor postdecembrişti să-i dea şi lui de toate pentru a înfiinţa o academie cu numele lui. Nu, s-a dus şi a cumpărat în numele lui 7 hectare de teren agricol în comuna – oraş Ovidiu de lângă Constanţa şi a tot început să scoată bani PERSONALI. Şi din 2009 s-a apucat şi a amenajat 8 terenuri de fotbal cu gazon natural (irigat prin sisteme automate) şi gazon artificial, un hotel pentru cazare, restaurant, săli de antrenament, alei, parcări, spaţii de recreiere… Şi a pus şi nocturnă la terenuri.

Anual în Academie vin 250 de sportivi pe 13 categorii de vârstă, între 6 şi 19 ani. Dintre aceştia, 66 (câte 11 pentru fiecare post de jucător într-o echipă profesionistă) sunt selectaţi şi sunt finanţaţi de Academia „Hagi” în regim comun complet: cazare, masă, şcoală, antrenament, socializare şi disciplină, absolut toate faptele lor fiind contabilizate şi atârnând la punctajul selecţiei spre marea performanţă.

Ei, acum kapisci, domnule miliardar Ţiriac? Ai un model, urmează-l!

Sau te bate gândul să o îndemni pe Simona Halep să-şi bage banii într-o academie de tenis care să poarte numele de „Ion Ţiriac”, dacă statul n-a prea a vrut de 27 de ani!