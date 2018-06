Din totdeauna, actualul Prefect Dorin Otrocol a iubit apa şi bărcile, yahturile, şalupele. Şi având funcţii importante în pesede, el a fost şi director al RA AFDJ Galaţi. Exact unde se prefac cum că asudă cei trei fraţi Stanciu, angajaţi ca marinari pe navele şi şalupele regiei de stat. Ei sunt în fericita situaţie de a li se fi cadorisit Dana nr. 8, dană care aparţine statului, dar pe care ei au transformat-o în Clubul Privat de Yahting „Monaco”, unde toţi de-alde nimeni cu bani îşi acostează şi-şi alimentează luxurile plutitoare. Dar fraţii Stanciu şi organele din spatele lor nu s-au mulţumit cu atât, aşa că au manglit şi o parte din Faleza inferioară, în dreptul Danei 8, unde au construit un grădină de vară.

De o vreme, Prefectul Dorin Otrocol semnează frecvent condica aici (ultima dată, luni, 11 iunie), dedându-se la ospătăreala şi saramurile de rizeavcă ale fraţilor Stanciu.

Dar Instituţia Prefectul Judeţului Galaţi poate nu cunoaşte că prin prezenţa lui de garant al respectării legilor în teritoriu, dă stabilimentului fraţilor Stanciu, edificat pe domeniul public, aparenţa de legalitate. De mai bine de un an jumate tot aşteptăm informaţii care să corespundă cu realitatea, căci atunci, înainte de a publica acel articol, l-am interpelat pe viceprimarul Sorin Enache, care ne-a spus că va verifica aspectul sesizat şi ne va comunica, căci atunci, la acea dată, terenul nu apărea ca fiind închiriat, concesionat sau vândut de către Primărie. La fel de lamentabil s-a comportat şi Poliţia Locală prefăcându-se că anchetează situaţia sesizată, urmând să dispună măsuri şi să comunice public.

Şi, repet, nu a trecut decât un an şi vreo opt luni de zile! Iar acum, iacătă că Prefectul Otrocol îşi tot abonează prezenţa pe aici, instituţia care este inducând obedienţilor din Primărie şi Poliţia Locală că terasa celor trei fraţi Stanciu are tot suportul legal.

Aşa că fraţii Stanciu încasează lefuri consistente de la RA AFDJ Galaţi, plus sumele pentru îmbarcare, în timp ce ei îşi alimentează restaurantul prin care ospătăresc, dar îngrijesc şi de Clubul Nautic „Monaco”, încât acapararea Danei 8 a AFDJ să pară că-i privata lor, pe unde se fac alimentări fără număr. Cu ce, ştiu directorii politici din AFDJ, care aum se afişează prin protocoale cu acelaşi gagici de serviciu prin regia de stat.