11 Septembrie – zi memorabilă pentru Ionuţ Pucheanu

Nu ştiu alţii cum sunt,dar eu, când mă gândesc la 11 septembrie 2019, la inaugurarea parcului Eminescu, la domnul primar Ionuţ Florin Pucheanu care stătea de vorbă cu cetăţenii Galaţiului pe aleile parcului, la strângerile călduroase de mână, la îmbrăţişările sincere, parcă-mi vine şi acum să mă râd.

În acea zi Ionuţ Pucheanu îşi începea campania electorală pentru al doilea mandat şi a hotărât să iasă la o plimbare cu familia în parc, să taie o panglică de inaugurare şi să vorbească cu populimea despre viitorul urbei.

Şi cum se plimba mititelul de el prin parc vede clădirea aia cu probleme şi grăieşte: „Această clădire cunoscută sub nunele de Casă Alba va fi acoperită de o perdea perimetrală de şase metri înălţime conţinând imagini din Galaţi”. După care l-a apucat să facă pipilică şi pentru că nu avea unde a hotărât să reabiliteze şi să pună în funcţiune grupul sanitar existent de la înfiinţarea parcului.

Apoi muzică, poezie, bla bla, îmbrăţişări, iar bla bla, pupături,s trângeri de mână,vrăjeli electorale şi discursul. „Mă bucur că gălăţenii au venit într-un număr atât de mare să vadă faţa refăcută a acestui parc care are 136 de ani de la inaugurare.Modernizarea şi reabilitarea acestuia este un mic pas spre normalitate”.

La sfârşit a mai spus ceva da mai bine nu mai spunea. De fapt edilul-şef a lansat pe facebook o consultare publică în cadrul căreia îi invită pe gălăţeni să-şi exprime opinia cu privire la personalităţile care ar putea avea un bust pe unul din cele 4 socluri special amenajate în parc.

Stau şi mă gândesc ce bine era pe vremea lu’ ceaşcă când toate instituţiile aveau cabinet medical. Don Pucheanu nu crezi că măcar la primărie ar fi cazul să înfiinţezi unul? Că dacă nu intervin medicii nu e de bine.

Peste fix un an, în septembrie 2020 – alegeri locale. Gălăţenii au cam tratat cu sictir evenimentul şi au ieşit la vot vreo 30%.I onuţ a fost reales primar cu 51%, adică vreo 15% dintre gălăteni da’ Ionuţ, băiat modest, a zis că se mulţumeşte şi cu 10%.

Din acel moment,domnul primar Ionuţ Florin Pucheanu devine don Vito Pucheanu şi mai apoi jupân Pucheanu.

Între timp a rezolvat şi cu „perimetrala” de 6 metri înălţime cu imagini din Galaţi, a uitat de cele 4 socluri special amenajate şi de consultarea publică de pe facebook. Cele 18 personalităţi să mai aştepte că acu vine 2024 cu o altă campanie electorală.

De WC ce să mai spunem? Jupânul s-a sucit. Nu mai vrea reabilitarea celei vechi că cică e pe domeniu privat (informaţie primită de la biroul de presă al primarului).

Şi uite aşa, ln condiţiile în care toate se scumpesc de vom ajunge să nu ne mai putem kâka de foame, jupân Pucheanu organizează licitaţie pentru achiziţia şi montarea unui WC public ce va costa o gălăgie de bani.

Don primar, da’ cam ce boală ţi-ai ales de vrei să dai aproape un miliard de lei (vechi) pe o pişătoare?

Bineînţeles că presa ştie da se face că nu ştie,nu vede şi tace. De ce această batistă pe ţambal, domnilor?

Chiar nu poate nimeni să-l tragă de urechi şi să-l pună la colţ în genunchi pe coji de nucă pe acest primar?

Cât despre cei de la biroul de presă, îi rog să se intereseze cine este proprietarul Wc-ului public şi să nu mai vorbească prostii şi eventual să caute la registratura primăriei înştiinţarea semnată de primarul Ionuţ Pucheanu în care cerea constructorului în anul 2019, citez „se va renunţa la realizarea grupului sanitar întrucât vă fi pusă în funcţiune cel existent în subteranul Casei Albe”.