BNM – România strânge pensionarii cu Vulturu

Luni dimineaţă, nici nu a terminat bine Neti Sandu horoscopu’ care-mi prevedea un cadou, că sună „fixu”. O doamnă îmi spune că este de la Telekom şi mă anunţă că numărul de telefon a ieşit câştigător la o tombolă şi să mă prezint marţi la 10.45 la hotel Dunărea să-mi ridic premiul. Să vin negreşit, dar nemâncat, nebăut şi ne… alte cele, că va fi de bine pentru că-n pandemie nu e rău.

Nici nu am putut dormi noaptea de emoţii şi cu gândul la cadou. Marţi dimineaţa, pe la orele 10.30, mă prezint bărbierit, tuns, frizat la locul faptei. În faţa hotelului, ce să vezi? O grămadă de pensionari veniţi şi ei să-şi ridice premiul. Un nene în costum ne invită să mergem într-o sală din interior.

Cum sunt la regim, nu prea vroiam să mă apuc de mâncat şi beut de dimineaţă, aşa că am stat de vorbă cu Dan VULTURU, reprezentantul BNM – România.

Prima dată l-am întrebat de unde-mi ştie numele şi numărul de telefon, pentru că era clar că Telekom-ul nu avea nici o treabă cu evenimentul – dacă-l pot numi eveniment. Aşa am aflat că de fapt ce am auzit la telefon nu era adevărat şi că numărul de telefon era format aleatoriu şi am venit aşa, de bună voie. Şi cică dacă vreau, pot asculta convorbirea telefonică de luni, că e înregistrată.

Între timp s-a făcut că vorbeşte cu cineva la telefon şi cică nu-mi mai dă să ascult convorbirea şi să-mi iau cadoul şi să plec pentru că ei au dreptul să-şi aleagă participanţii la eveniment (de parcă nu ei mă chemaseră).

Am reuşit totuşi să intru să văd cum se petrece pungăşia, şmecheria, şolticăria şi pehlivănia, care e de fapt cât se poate de folosită şi aşa-zis „legală”.

Timp de o oră şi jumătate au încercat să prostească vreo 30 de pensionari (adunaţi într-o cameră prea mică pentru situaţia de urgenţă în care suntem – cine le dă acceptul să facă aşa ceva?) să cumpere un set de tigăi minune făcute din aliajul secret 304. Acest 304 e un banal inox alimentar din care se fac toate tigăile ieftine. Preţul a fost mult „scăzut” şi s-a ajuns la 4.000 lei de la 2.000 euro.

La sfârşit, pentru faptul că am ascultat tâmpeniile lor, am primit şi cadoul anunţat telefonic – un detergent pentru vase ce nu valorează mai mult de doi lei.

În concluzie, domnilor, vă doresc succes în pehlivăneală şi vă promit că nu voi mai asculta horoscopul şi mâine mă duc la Telekom să-mi anulez contractul la „FIX”, că nu mai vreau aventuri culinare.