Bricheta pesede

Am simţit şi cu ceafa privirile câşe, surprinse, vag dispreţuitoare ale câtorva. M-am controlat la nasturi, la fermoare, la încalţăminte. Oi fi-mbrăcat tricoul pe dos? Sunt murdar pe faţă? Ce nu e-n regulă cu mine?

Am mai multe brichete în bucătărie. De câte ori ies, iau la întâmplare una.

Am şi brichete cu eleganţă, frumoase, care pot fi puse pe masă: o brichetă „zippo”, face clanc cu două voci distincte – când se deschide şi când se-nchide. E grea, metalică, lată şi se-ncălzeşte de la trup ca un Harley-Davidson. Iese cu nonşalanţă flower-power din blugi.

O alta – neagră, mai sofisticată – se apasă confortabil, uşor, i se ridică o clapetă discretă şi doar cerculeţul incandescent e-n bătaia vântului – şi nu-i pasă.

Însă, de regulă, mă trezesc aprinzând cu o brichetă inscripţionată cu sigla pesede, pe care mai şi scrie – cu majuscule – VOTEAZĂ. Cum de sfidează statistica, probabilităţile şi ajunge constant sub nasul meu?

Cred că de la expunerea ei involuntară mi se trag sudalmele nerostite. O privesc distant, o analizez. E albă, sare-n ochi ca un deget bandajat. E turnată imperfect, are vagi denivelări asimetrice, pe ambele părţi.

Scrie pe ea prostii, cu roşu.

…Dar: Se aprinde de fiecare dată. Deşi e mai mică, parcă nu se mai termină. Se apasă cel mai uşor dintre toate. Deşi parcă nu se mai termină, e mică, subţire, cea mai uşoară.

Supravieţuieşte; brichete faine, la contactul cu gresia, s-au împrăştiat cu toată tehnologia. Asta, nu.

Hai să-mi imaginez că s-ar strica, sau ca aş pierde-o pe undeva. Ei, şi? Nu m-a costat nimic. E atât de ieftină şi banală încât nu m-ar înţepa nicio părere de rău.

De-aia mi se strânge inima când îmi amintesc că iar vin alegerile.