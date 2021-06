Ciocoiu, un nume predestinat: pensie specială de 13.000 de lei şi o leafă de la stat în MAI de 10.000 de lei

În stânga, generalul ION DOBRAN, 98 de ani. A participat la 340 de misiuni de luptă în război şi are o pensie sub 3.000 de lei. Este unul dintre cei mai mari bărbaţi viteji ai neamului nostru. A doborât zeci de avioane inamice (bombardiere) salvând astfel vieţile a zeci de mii de români.

În dreapta, un gunoi: secretarul de stat în MAI, Cristian CIOCOIU. Zero fapte de arme, PENSIE de 13.000 lei/lună, plus salariu de 10.000 de lei !!!

