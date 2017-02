CroniCarii de rumeguș

• Linişte şi unitate! Atât mai vrea de la popor PSD şi aliaţii lui de la ALDE, adică activiştii care încă sunt năuciţi de revolta/trezirea la proteste a poporului prostit şi adormit. Păi, cum adică, bă derbedeilor, scoateţi copiii la proteste, faceţi scut uman? Ruşine preşedintelui care scoate masele împotriva minunatului Guvern Grindeanu! Asta zice la televiziunea partidului activistul Fotea, activistul Pâslaru şi alţi activişti ai muncii de partid. Păi da, dar cum rămâne cu ordonanţa de graţiere a infractorilor de partid? Aşa se începe guvernatul, cu procentul de 20%? Cu datul la gioale poporului şi mamelor alea inconştiente, care bagă copiii la marş de strigat „PSD, ciuma roşie”!!?

• Bagă Brăila iluminat economic, pe LED-uri, bagă şi Primăria Pucheanu anunţ că are curent de pleaşcă, de la E.ON. Adică mai ieftin, de la terminalul Bursei Române de Mărfuri. Preţul pe unitate este mai mic faţă de cel de anul trecut, respectiv 144,46 lei/MWh. Noul contract de furnizare a energiei electrice în sistemul public va intra în vigoare de la 1.03.2017. Contractul care se va încheia în curând prevede un preţ pe unitate de 144,95 lei/MWh. Ei, asta da nas de afacerist, ne-am tras o economie de 0,49 lei/MWh? Ne-am!

• La Stancu Tv, prestează din nou Nicuşor. Comacenco – cum i-a spus un alegător în Campania electorală pierdută în faţa lui Marius Stan – şi Nicuşor au tras din toate poziţiile să prindă orice poziţie câştigătoare către movila de bani de la bugetul local, ba şi cea de la Parlament. Au tras, dar au ratat toate poziţiile. Comacenco Nicuşor a ratat de două ori Primăria, a ratat Parlamentul, a ratat şi viceprimăria mai demult, a demisionat definitiv-relativ din funcţiile de partid de la PNŢCD, PSD şi PNL, a ratat până şi nişte piste de biciclete, de care putea să-i fie legat numele. Acum, dacă nu mai are ce pierde, nu mai are ce câştiga, de ce să mai iasă la tv?

• Dacă Gherman de la Cluj s-a săturat de România, avem voie şi noi de la Covurlui să ne declarăm sătui de ce ne vine de la Bucureşti?! Nu ne vine mai nimic, o ciosvârtă, un ciolănaş, o acadea pentru pârliţii care votează oricum necondiţionat PSD (sindromul Oraşului Roşu) – adică cam 4% pentru regiunea sud-est. Din contră, 60% din fondurile de infrastructură se duc la Bucureşti. Hei, cei din Piaţa Palatului Administrativ, hai să cerem autonomie financiară şi administrativă, nu vedeţi că doar ni se ia, şi nimic nu ni se dă!?

• La parlament se votează abrogarea ordonanţelor de iertare a infractorilor de partid, Dragnea are treabă la instanţă, să explice cum e cu angajaţii de la PSD care luau salariul de la Direcţia Copilului Teleorman. Două membre PSD pe care Liviu Dragnea le-a angajat fictiv în cadrul Direcţiei de Protecţie a Copilului din Teleorman au dat declaraţii incriminatoare la adresa liderului PSD, şi dictatorul Liviu Dragnea riscă să primescă (cu graţiere?!) 10 ani de închisoare. La DNA Galaţi nu e nimeni să întrebe ce face de 12 ani Claudiu Brânzan la Zona Liberă Galaţi, desigur, când e la birou, şi nu la purtat cuvintele la sediul PSD?