CroniCarii de Rumeguș

• Am avut arenă de box, am tăiat-o şi dat-o la fier vechi; am avut centru de instrucţie şi cazare pentru box, l-am lichidat şi l-am făcut Centru de excelenţă pentru hochei. Excelenţa la hochei e pe drumul dintre mandatul lui Stan şi cel al lui Pucheanu, dar ceva sifonări de excelenţă de biştari publici trebuie să lovescă şi pe intervalul de tranziţie, deci să punem de un Campionat Mondial de Hochei la Galaţi, nu? La semnul şefului de haită de partid, s-a votat în Consiliul Local – va fi asociere între Municipiul Galaţi şi Federaţia Română de Hochei şi va ieşi Campionat Mondial de Seniori, Divizia II, Grupa B, între 3 şi 9 aprilie.

• Dacă a plecat Dima la interesul guvernării, tre să intre la interes alt om, evident de-al lui Durbacă. Cosca la interesul public? Vorba vine, în administraţie de obicei nu există decât interese personale. Că a fost atras la Judeţ, că a fost folosit la municipiu, Radu Cosca este un multimilionar care nu s-a remarcat prin nimic în administrarea municipiului, nu a fost viceprimar decât pentru a confirma că avem administraţie locală doar pentru a satisface financiar clientela. Confirmare prin penibil, la şedinţa de investire şi depunere a jurământului de consilier – nici măcar n-a catadicsit să fie prezent.

• Trec anii degeaba pentru clasa de administratori publici şi directori numiţi politic pe capul instituţiilor publice. Ne gândim la fenomenul „sala de întruniri publice baie de aburi”. Sala Eminescu de la BVAU, sala de conferinţe Parcul de Soft, sala de vernisaje de la Centrul Cultural şi – apoteotic – sala de spectacole de la Teatrul Leonard, sunt saune totale, adevărate etuve de transpirat, nişte strălucite saune pe îmbrăcate. Cu astea ne resemnasem, erau nişte vechituri, nişte gioarse, dar trăgeam nădejde că măcar de la Sala Chebac – cubul de sticlă şi beton de la CJ – supermodernizată şi grosier finanţată, să avem ceva mai multă ventilare şi termostatare. Pe dracu, ultima adunare UNPR-istă suprapusă peste şedinţa de CL (manager de proiect Picu Roman) a produs duhori şi năduşeli greu de suportat până şi în munca de partid, darămite în cea de administraţie.

• La Faleză se proiectează (pe contract de proiectare şi de execuţie de 4 milioane de lei?!) cum să fie astupată gropana apărută prin prăbuşirea planşeului colectorului de evacuare. În principiu, se va repara şi se va face palnşeu de beton, şi în loc să se deplaseze circulaţia în subteran, se pune pământ peste beton şi se face iar trecere de pietoni peste o circulaţie de viteză. Torent de circulaţie şi poluare care oricum trebuia suspendat de vineri până duminică. Dar asta va fi votat abia când vom avea nişte alegeri inteligente sau nişte alegători care nu au creierul în stomac când votează.