Despre numiri aiuritoare în funcţii şi despre politruci

Gata, s-au finalizat şi alegerile, şi cele locale şi cele naţionale, au trecut şi sărbătorile de iarnă, am intrat din plin în noul an şi ar trebui în mod normal ca toată lumea să-şi suflece mânecile şi să se apuce de treabă.

Avem de treabă cu toţii, politicieni şi gazetari, cei cu munca fizică sau pixul, cei din privat sau de la stat, toţi cetăţenii acestui ţinut care trebuie să dăinuiască şi să înflorească în mod firesc.

În articolul de faţă ne vom ocupa de unele aspecte ale politicii gălăţene prezente şi, bineînţeles, de unii dintre actorii acestei scene, care îşi pun amprenta definitorie asupra vieţii economico-sociale şi culturale a gălăţenilor.

Învăţătoarea Selena are soţ consilier local la Lieşti

Cea mai nouă poveste care circulă în târg este legată de numirea în funcţia de Inspector General Şcolar al Inspectoratului de la Galaţi a unei doamne învăţător de la Lieşti. Acum nu că am avea ceva anume cu cei care provin de la ţară, dintr-o comună, numai că suntem singurul judeţ din România în care o astfel de funcţie e ocupată de o învăţătoare şi nu de un profesor. Madame învăţătoarea ne-a lămurit recent, după numire, de ceea ce poate şi ştie prin înfiinţarea cursurilor de numerologie pentru cadrele didactice, ştire care a făcut înconjurul ţării, fiind un deliciu pentru internauţi, pentru media din televiziuni şi presa scrisă, care i-au turnat găleţi de miştouri, cântece cu strigături de mamă şi tată, bălăcărind-o într-un hal de nedescris. Tari, mai apoi, au fost interviurile, conferinţa de presă la care învăţătoarea noastră a arătat că nu ştie să vorbească coerent, că se bâlbâie, că se câcâie, că nu ştie, că e pe dinafară faţă de subiecte şi întrebări, iar ce e şi mai grav cu acordul dintre subiect şi predicat. Şi, uite aşa, am ajuns la concluzia că alde Stângă şi Onuţ Atanasiu (deputat în prezent) şi-au mai bătut un cui în talpă, batjocorindu-ne pe toţi printr-o astfel de numire, ce-i compromite şi trimite partidul liberal tot mai adânc spre exemplul partidului ţărănist, dintre ce a fost şi ce a ajuns.

Prin oraşul nostru se vehiculează, aşa ca bârfă, ca o clevetire, ca un ecou, că un rol masiv în piesa aceasta a lui Caragiale, pe care o trăim cu toţii, o are domnul George, fost şi actual deputat pe la Ministerul Agriculturii ca Secretar de Stat, ce ar fi cumnatul doamnei învăţătoare Inspector Şef. Mă, dar voi aţi auzit de institutorul

Doina Mormenche, o învăţătoare cu studii superioare, care a lansat zeci de clase de copii pe orbita devenirii? Mergeţi o dată la clasa ei de la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” şi luaţi lecţii despre cum se face un învăţământ deştept ca afară!

Finul lui Stângă a fost vârât în Mediu

Mai nou şi la Agenţia de Mediu, Bogdan Costin, transferat din şef la Arii Protejate, va fi înlocuit după nici două luni cu Adi Păun, un tinerel de 32 de ani, fără nicio pregătire în domeniu, cu facultatea făcută pe repede înainte, cică pe locurile pentru romi, fost consilier personal al lui Stângă şi finul acestuia. Omul a fost făcut funcţionar public la foc automat pe 28 decembrie 2020, angajat la Primăria Ghidigeni pe 4 ianuarie, transferat la Arii Protejate, iar pe 11 ianuarie transferat la Mediu. Fantastic, nu?!?

Boala aceasta a numirilor de aiurea a unor indivizi pe funcţii îi va costa enorm pe liberali (avem să punem chiar pariu), prin numiri de-a-n-boulea făcute la Ambulanţă, ITM, la … cam tot ce le-a căzut în mână. Puneţi, măi, oameni cu carte adevărată, ce se bucură de respect şi apreciere în comunitate, nu după chipul şi asemănarea lui Stângă, care a trecut ca gâsca prin apă, de la şoimii liberali ai patriei în Parlamentul României, fără să fi făcut vreo mare căcărează în viaţa lui de funcţionar la STAT, inacceptabil pentru un liberal pur sânge. Oricum, liberalii noştri dragi vor avea deja mai puţin de patru ani, care vor trece ca vântul şi ca gândul, să facă dovada că au realizat ceva, altfel vom veni cu flori la mormântul unui fost partid mare şi falnic, cu o istorie mândră, aruncat la coşul de gunoi de un prezent nemilos al unei ţări falimentate de datorii colosale.

Pucheanu, ia-te după Fotea şi nu te mai îmbăta cu apă chioară

Dar să trecem şi la PSD-ul local, unde apele se scaldă în două albii distincte, una judeţeană şi alta municipală ca reşedinţă a judeţului. Caracteristica generală şi toxică pentru actul democratic local este tocmai majoritatea confortabilă pe care o au pesediştii în cele două consilii. Din fericire, Fotea, în nota-i caracteristică, îşi păstrează stilul, ba chiar şi-l perfecţionează, dând dovadă de înţelegere şi înţelepciune politică, nemarjând pe exacerbarea majorităţii, ci pe înţelegere, consultanţă, transparenţă, comunicare şi fixarea unor ţinte comune majore în interesul judeţului. Din nefericire, cu totul diferit stau lucrurile la municipiul Galaţi, unde lacunele şi stilul de muncă sunt tributare aroganţei, sfidării şi trufiei existenţei unei majorităţi confortabile în Consiliul Local. În primul rând, suportul unei altfel de atitudini e păguboasă şi nici suport solid nu are. Primarul şi ai lui ar trebui să nu uite că au fost aleşi de o treime din electoratul gălăţean cu drept de vot, punând în discuţie în orice moment legitimitatea logică a aleşilor scrutinului, la care se adaugă un lucru grav pentru opoziţie şi candidatul acesteia, care a suferit non-combatul liberalilor pentru alegerea lui Rodeanu.

Aşa că lupta nu a mai fost luptă, a fost în fapt un fel de şuşanea, din care candidatul PSD a ieşit victorios cu ajutorul clar şi precis al liberalilor, într-o proporţie covârşitoare. Practic, am asistat la un spectacol de prost gust în care Pucheanu a defilat şi a fost încoronat Primar cu o uşurinţă greu de imaginat şi înţeles. De aici, s-a născut de fapt şi aroganţa şi îmbătarea cu apă chioară la cât de buni sunt „ei”, fără egal în a zdrobi un adversar care nici măcar nu a existat.

Iar noi spunem că, dacă nu revin cu picioarele pe pământ, vom avea un spectacol continuu de băşcălie şi caterincă din partea Primarului „care este”, dar care în timp se va deconta în defavoarea acestuia, cetăţenii urbei înţelegând repede cum stau lucrurile.

O mostră în acest sens o reprezintă ultima şedinţă a Consiliului Local din anul ce tocmai s-a încheiat, în care am asistat la o lecţie de lipsă a democraţiei, de lipsă de dialog şi funcţionalitate a comisiilor de lucru din Consiliu. Să ai tu o şedinţă aşa de importantă şi dai măsura jemanfişismului, a faptului că „ţi se rupe” de toată lumea este extrem de grav, jignind contribuabilul şi cetăţeanul urbei în mod îngrozitor. Cum să pui în dezbatere publică documente privind taxele şi impozitele şi să nu faci nicio modificare? Să nu muţi nici măcar o virgulă? Demonstraţie de forţă sau prostie, când îţi impui punctul de vedere cu forţa? Dar mărirea impozitului cu 55% la mijloacele de transport realizată în timpul şedinţei de către o madame bezmetică şi inconştientă, ce a fost pusă de partid să facă aşa ceva, cum poate fi catalogată? Auziţi argumentarea dată de individa cu viziune intelectuală precară: cică „orice oraş, orice municipalitate se dezvoltă prin fonduri care vin din taxe şi impozite”. Zău, măi, cucoană?!? Adică biruri pe seama populimii votante zăpăcite şi cuprinse de lehamite, păcălită din patru în patru ani de neica nimeni, trecuţi pe liste de partid după criterii de loialitate şi pupincurism. La urma urmei ar trebui să spunem că ăştia care v-au votat în mod inconştient îşi merită soarta, ar fi trebuit în fapt să le dublaţi taxele şi impozitele la ce greşeli tot fac din patru în patru ani, votând de-a-n-boulea indivizi îmbârligaţi şi încrengaţi după interese şi cumetrii.

Şi, uite aşa, ne-am lămurit că nici opoziţie nu avem, că este anemică, iar ce este mai grav o reprezintă participarea doamnei subprefect de Galaţi la şedinţa cu pricina, o prezenţă insipidă, incoloră, inodoră care habar nu are cu ce se mănâncă actul administrativ în sine, care nu a înţeles că se încalcă legi şi principii democratice, că se încalcă Codul fiscal, că se încalcă grav prin viciere Votul prin participarea unui fals consilier la întregul proces al şedinţei.

Ce mama mă-sii mai caută o astfel de persoană în stabilimentul numit Prefectură, ar trebui să ne spună Partidul Liberal prin George Stângă, că doar el este „încă” Preşedinte.