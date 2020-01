Dezbrăcate în puţa goală pentru toată lumea

Vai de mama noastră, cât de amărâţi putem fi, ce decădere morală, ce mocirlă groaznică am dezvoltat în toţi aceşti ani, în acest colţ de ţară, la gurile Dunării, uitat de decidenţii politici ai vremurilor post-decembriste ce nu au avut grijă decât de propria îmbuibare şi îmbogăţire.

Mai zilele trecute stăteam de vorbă cu un politician al Republicuţei, care cu emfază şi într-un stil oratoric precum Caţavencu, îmi spunea că ne merge bine, că uite câte maşini avem în Republicuţă de nu se mai poate circula, că s-au înmulţit cele tari, merţane, beemweuri, maseratti, porsche şi că mall-ul „cel mare” este plin ochi de dimineaţă până seara. Am ascultat întrerupând mai apoi peroraţia unui om de „tip nou”, emanat al vremurilor noastre, mâncător de căcat, în dreptul căruia se pune lejer zero la capitolul realizări pentru obşte, pentru noi, ameţiţii care am votat ca boii din patru în patru ani.

Uite, noi venim cu dovezi şi spunem că bunăstarea aceasta afişată de câteva mii de oameni în Republicuţa Galaţi are o bază subţire, formată din câteva mii de întreprinzători, câteva mii de bugetari, poliţişti, magistraţi, cei din administraţie, câteva mii de salariaţi din marile şi mijlociile unităţi economice, care însumaţi ar reprezenta cam 15-20% din total personal angajat în judeţul nostru, de aproximativ 125.000 persoane.

Da, dar ce aţi spune dacă aţi cunoaşte că avem o mare de persoane, care lucrează în video-chat sau care practică prostituţia şi care asigură un venit personal mai mult decât media pe ţară? Şi, uite aşa, ne-a pus draku’ să ne interesăm cum e cu chestia aceasta, dacă e folclor sau nu.

Prin metode jurnalistice, pe surse, ba chiar şi de la oficiali pe ici pe acolo, am aflat că în Republicuţa noastră sunt cam patru sute de studiouri, incluzând şi apartamentele individuale. Că majoritatea lucrează legal, înregistrate, evidenţiate, cunoscute la ITM, la …

Se apreciază că în branşă sunt cuprinse legal sau ilegal cam câteva mii de persoane (peste trei mii, fiind estimarea minimă). Câştigurile sunt de-a dreptul babane, în funcţie de prestaţie, de cum arăţi, de ce ştii, de limbă engleză, de număr de clienţi, de… Se spune că, cele de pe statele de plată (câte sunt) sunt la nivelul a patru, cinci mii de euro dar că şi cerinţele sunt pe măsură în a fi frumoase, cu un corp modelat, precum şi alte „talente” ascunse în a înnebuni partea care te priveşte, care îţi mai spune şi ce trebuie să faci, şi care bineînţeles plăteşte privitul ca pe un fel de consumaţie. Acum, ce face individul sau individul de la antipozi, la celălalt capăt din Americi sau Europa chiar nu ne interesează.

Cert este că o astfel de îndeletnicire, după treizeci de ani, de aşa zisă democraţie şi de respectare a drepturilor şi libertăţilor umane, nu ar mai trebui să mire pe nimeni. Numai că noi, mai catolici decât Papa, în baza educaţiei şi moralei creştine, a valorilor familiei româneşti tradiţionale, greu putem accepta o astfel de viaţă, de existenţă în a-ţi procura traiul, în a-ţi creşte copiii sau a-ţi ajuta părinţii. Senzaţia că femeia este o marfă, că-şi vinde corpul, că se vinde pe ea înseşi unor străini şi că această femeie este româncă, şi soţie, că este mamă, ne cutremură.

Este clar că asistăm la un adevărat fenomen îngrijorător, care este legat de nivelul de dezvoltare economică şi socială, de numărul locurilor de muncă, de nivelul de salarizare, de o anumită discriminare a femeilor, de o educaţie precară, de instituţii care nu funcţionează, de un POLITIC împânzit de indivizi dubioşi fără simţ civic, fără dragoste de locul şi localitatea pe care le reprezintă. Tot aici ar trebui să ne întrebăm sau să întrebăm, ce face BISERICA?!? Cum de s-a ajuns aici şi care e poziţia acesteia?!?

Cum de oiţele Domnului din România şi implicit Galaţi au ajuns a fi cele mai multe femei traficate (curve) din Europa?!?

N.R. Se spune că cel mai mare stabiliment din Galaţi, se află în CENTER-UL lui Durbacă din centrul oraşului, unde trei niveluri sunt deţinute pentru video-chat.